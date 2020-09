Colunistas do blog Legis-Ativo integram o Dossiê “Legislativo e Políticas Públicas” da “Revista Política Hoje”

*Texto escrito por Haline Floriano, bacharela em Comunicação Social pela Universidade de São Paulo (USP).

O blog Legis-Ativo é reconhecido pela diversidade no grupo de dez cientistas políticas e dez cientistas políticos que compõem a nossa equipe de colunistas. Espalhados pelo Brasil, o olhar para o Legislativo aborda tanto as realidades locais como nacional.

E mais uma vez os trabalhos e pesquisas deste time levaram a uma representação de relevância no campo na Ciência Política, agora na “Revista Política Hoje”. Com Leon Victor de Queiroz Barbosa (UFPE) e Michelle Fernandez (UnB), colunistas do Legis-Ativo, como organizadores, o volume 28, N. 2 (2019), traz em seu dossiê sobre o “Legislativo e Políticas Públicas” produções de especialistas como Ana Paula Massoneto (FGV/EAESP), João Paulo S. L. Viana (UNIR), Joyce Luz (USP), Humberto Dantas (FGV-SP) e Vitor Oliveira (Consultoria Pulso Público).

Este time, além de contribuir com conteúdos para o nosso blog também marcou presença com debates acerca da relação Executivo-Legislativo, coalizão partidária, crise institucional, campanhas eleitorais, educação política e muito mais.

Para conferir gratuitamente a obra, acesse este link.

Sobre a Revista Política Hoje

O propósito do periódico é publicar artigos pioneiros e resenhas de livros importantes em Ciência Política e Relações Internacionais, além de contribuir com o desenvolvimento da pesquisa, utilizando recursos modernos de avaliação e publicação. A versão eletrônica proposita melhorar a qualidade do periódico, especialmente no que diz respeito ao estabelecimento de padrões internacionais de publicação.