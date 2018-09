A transformação da política está em curso, mas ainda falta você!

Se deixarmos a política com os piores, ela nunca terá uma melhora no nível intelectual, científico e ético. Mario Vargas Llosa

Renovação da política virou um tipo de ‘mantra’ nesta eleição, em resposta aos escândalos de corrupção e à crise de representatividade dos partidos e dos políticos.

Embora metade do Congresso seja renovado a cada eleição, rotatividade considerada alta quando comparada com outros países, o padrão da classe política brasileira se mantém o mesmo. Em sua maioria, homens brancos e ricos: apenas 10% são mulheres, 5% se autodeclaram negros e apenas um deputado é LGBT, sendo que 60% dos parlamentares eleitos em 2014 eram parentes de políticos.

A forma como o sistema político está estruturado tende a beneficiar quem já faz política. Tanto a lógica eleitoral, quanto a cultura política, são competitivas e pautadas em redes de privilégios.

Depois que os outsiders decidem entrar para a política institucional, assumindo os ônus de se tornarem candidatxs (estigma, preconceito e reações desencorajadoras; exposição pública sua e de sua família; ausência completa de tempo para a família e compromissos de qualquer outra natureza por 6 meses; impacto nas finanças pessoais e riscos na carreira, inclusive de demissão, o que não é incomum), eles precisam disputar as legendas entre si.

Interessados em concorrer, já filiados aos partidos políticos, precisam lançar a pré-campanha no escuro, entre março a agosto do ano eleitoral, acionando suas redes, articulando apoio e investindo tempo e recursos na elaboração de toda a estrutura da campanha, sem qualquer garantia dos partidos de que receberão a legenda para concorrerem. A não ser que se trate, de pretendentes famosxs, conhecidxs de grande público, ou que tenham grande potencial ou lastro eleitoral evidentes e de mulheres, ao menos enquanto os partidos têm dificuldades de preencher a cota legal de 30% de candidaturas femininas.

Raramente há critérios objetivos, discussão com suas bases, e transparência na distribuição das legendas, dos recursos financeiros, do apoio das lideranças renomadas ou do partido em geral. Na prática, as lideranças partidárias, ignorando a fragilidade que geram para os próprios partidos e para o sistema político como um todo, costumam privilegiar os candidatos com mandatos, e/ou as redes de relacionamento dos dirigentes partidários, e/ou aqueles que julgam ter maiores chances na corrida eleitoral. Comumente os recursos e apoio acabam nas mãos de homens brancos. Raramente há investimento financeiro nas candidaturas femininas e de negrxs. É incomum os partidos terem planejamento ou estratégia de apoio coletivo, e xs candidatxs novatxs seguem à deriva, sem informações e sem apoio ao longo de suas campanhas.

Desconhecidxs dxs eleitorxs e com recursos financeiros escassos, a estrutura de campanha e as chances dos candidatxs novatxs são diminutas e passam a depender prioritariamente das redes sociais, de amigxs, voluntárixs e apoiadorxs, para elaborar e disseminar suas bandeiras.

Neste cenário inóspito, somado o fato de que candidatxs novatxs não costumam se eleger nas primeiras candidaturas, o apoio dos movimentos de renovação e aglutinadores de redes (a exemplo do Movimento Acredito, Bancada Ativista, Vote Nelas e Pacto pela Democracia, dentre outros), das escolas de formação (a exemplo da RAPs e do CLP, dentre outros), bem como dos mandatos coletivos (a exemplo do Mandato Cidadanista e do Mandato Coletivo Feminino) podem ser decisivos no surgimento de novas lideranças.

Ao promoverem processos seletivos, maior diversidade entre xs candidatxs, formações e compartilhamento de experiências, tais movimentos contribuem para melhorar a qualidade técnica dxs candidatxs e a representação da sociedade.

Otimizam também a disseminação das candidaturas, assegurando espaço na grande mídia, debates e eventos em geral. Um indicador é o volume diferenciado de doações para candidatxs dos movimentos de renovação, no escasso cenário dos financiamentos coletivos de campanha deste ano.

Ainda assim, almeja-se que o legado de tais movimentos vá além da renovação, qualificação e diversidade étnica racial, cultural e socioeconômica dxs candidatxs e futurxs políticxs, e contagie o jogo político partidário com práticas cooperativas.

Pois não basta a renovação de caras, precisamos de decisões políticas republicanas e qualificadas, que gerem políticas públicas capazes de desenvolver o país e reduzir desigualdades.

Mais do que alternância do poder, se faz necessária a renovação das ideias e, principalmente, das práticas. É urgente tornar o jogo cooperativo e mudar a cultura da política, transformando-a, na arte de criar (ao invés de destruir) futuros.

Para finalizar, um alerta importante para você: essa transformação das práticas e do país não virá dos partidos ou dos políticos. Ela depende de todos os brasileiros, de você eleitorx. Como disse Ghandi, ‘precisamos ser a mudança que desejamos no mundo’.

Portanto, como sugere Eduardo Rombauer, em sua obra O Vazio no Poder, “O que você tem a oferecer para tornar mais fértil e mais belo o nosso jardim?”