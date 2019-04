Legis-Ativo

Quem faz

Ana Paula Massonetto Doutora em Administração Pública e Governo pela EAESP/FGV e coordenadora do Projeto Rede de Apoio à Educação (RAE Plena) do Instituto Natura.



Araré Carvalho Doutorando em Ciências Sociais pela Unesp de Marília, Mestre e graduado em Ciências Sociais pela Unesp de Marília. Professor de Sociologia, Econômica Política e Ciência Política da UNIFEB - (Centro universitário comunitário de Barretos), presidente do NBS (Núcleo Buscando Soluções.



Bruno Souza Doutorando em Ciência Política pela UNICAMP, pesquisador do Grupo de Estudos Legislativos da UNICAMP e do Núcleo de Estudos sobre Política Local (NEPOL/UFJF).



Carolina Corrêa Doutora em Sociologia pela Universidade do Porto (U.Porto), Mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Atualmente, Pesquisadora de Pós-Doutorado no PPG Ciência Política UFRGS (PNPD/CAPES).



Carolina de Paula Doutora em Ciência Política pelo IESP-UERJ, coordenadora do IESP nas Eleições e Sócia Diretora da Vértice Inteligência em Mídias Sociais.



Claudio André de Souza Mestre e Doutor em Ciências Sociais (UFBA) e Professor de Ciência Política da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), Campus dos Malês (BA).



Eduardo Seino Mestre em Ciência Política pela USP e pesquisador do Laboratório de Política e Governo da UNESP.



Graziella Guiotti Testa Doutora em Ciência Política pela USP. Foi professora da Universidade de Brasília e pesquisadora visitante na Universidad Nacional de San Martín e na Universidade de Harvard.



Hannah Maruci Aflalo Doutoranda e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Pesquisadora e cofundadora do Grupo de Estudos de Gênero e Política (GEPÔ/DCP/USP).



Humberto Dantas Doutor em Ciência Política pela USP, pesquisador da FGV-SP e coordenador do MLG do CLP e da pós-graduação em Ciência Política da FESP-SP.



João Paulo Viana Professor do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal de Rondônia (DCS/UNIR), doutorando em Ciência Política na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).



Joyce Luz Doutoranda e mestre em Ciência Política pela USP, pesquisadora do Núcleo de Instituições Políticas e Eleições (NIPE- Cebrap), pesquisadora do Núcleo de Estudos Comparados e Internacionais (NECI-USP) e professora da pós-graduação em Ciência Política da FESP-SP.



Lara Mesquita Doutora em Ciência Política pela IESP/UERJ, pesquisadora do Centro de Política e Economia do Setor Público CEPESP/FGV, na área de política brasileira, com foco em partidos políticos e eleições.



Leon Victor de Queiroz Barbosa Doutor em Ciência Política pela UFPE, professor e vice-coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Política da UFCG, pesquisador do PRAETOR/UFPE.



Lucas Ambrózio Doutor em administração pública e governo pela FGV e mestre em ciência política pela UFSCar. Pesquisador do GV-cemif.



Marcela Tanaka Doutoranda em Ciência Política da Unicamp e pesquisadora do Grupo de Estudos em Política Brasileira (Polbras/Cesop/Unicamp) e do Grupo de Estudos e Pesquisa em Geografia Eleitoral (GEPEGE/ Unicamp).



Marta Mendes da Rocha Doutora em ciência política pela UFMG e professora da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).



Michelle Fernandez Doutora em ciência política pela Universidade de Salamanca, professora da UACS da UFCG, pesquisadora da FLACSO-Espanha, do NEPS/UFPE e do PRAETOR/UFPE.



Mônica Sodré Doutora em Relações Internacionais pela USP, mestre em Ciência Política pela UFSCar. Pesquisadora do Caeni USP e do Laboratório sobre Agenda Governamental Unesp/Araraquara.



Vitor Oliveira Mestre em Ciência Política pela USP e Diretor da Pulso Público – Consultoria Política.



Vitor Sandes Doutor em Ciência Política pela UNICAMP, professor adjunto e coordenador do Programa de Pós-graduação em Ciência Política da UFPI.