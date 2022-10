Vulnerabilidade posta à mesa

Nathália Araujo Vieira Bruni, Graduada em Administração Pública (FGV-EAESP) e Coordenadora de G&G em multinacional brasileira

Outro dia, em um diálogo que teve como tema central o autoconhecimento, uma definição para o tópico foi posta à mesa: “autoconhecimento é a capacidade que temos de nos recriar e atingirmos os nossos objetivos momentâneos”. E, parando para refletir, o que mais prende nessa frase é a palavra “momentâneos”. Isso porque, se voltarmos no tempo e retomarmos os grandes filósofos, Friedrich Nietzsche já dissera: “Torna-se quem és: não somos, estamos.”

Não obstante, ao pensar no processo de nós nos (auto)conhecermos, percebe-se que esse é um processo com ciclo de vida indefinido (e infinito), ou seja, em que há um começo, mas jamais terá um fim. Isso se deve ao fato de estarmos em constante mudança, com novos estímulos internos e externos, quebras de paradigmas e, a já citada acima capacidade de recriação. Processo que faz um paralelo certeiro com a canção “Velha Roupa Colorida”, de Belchior, onde o cantor cita: “o passado é uma roupa que não nos serve mais.”

É importante nos questionarmos, entretanto, sobre a forma como temos lidado com o processo de autoconhecimento, na medida em que essa ideia está diretamente conectada ao pilar da saúde mental e, hoje, pouco olhamos para o tema em nossas vidas cotidianas, transformando-o praticamente em um tabu. Os números constatam: apenas 10% de uma amostra de 1.000 pessoas entrevistadas falou que utilizam, e ou, já utilizaram da psicoterapia como forma de tratarem problemas relacionados à saúde mental e à jornada de se autoconhecer, e se reconhecerem como indivíduos, dentro de suas individualidades[1].

Desse modo, vale observarmos como somos instigados (ou não) ao processo de autoconhecimento em nossa realidade, que é explicada majoritariamente por contextos e situações através das quais recebemos estímulos e estamos conectados com outros indivíduos e diferentes grupos – seja no aspecto interpessoal ou profissional. Logo, para o psicólogo americano Burrhus Skinner (1974-2004), o autoconhecimento é um produto social, sendo gerado por contingências especiais estabelecidas pela comunidade verbal na qual o indivíduo está inserido[2].

Assim, para Skinner, é como se colocássemos o comportamento verbal de determinado indivíduo (a forma pela qual este se expressa) sob o controle do seu próprio comportamento não verbal, tornando-o um “eu cognoscente”, isto é, um eu que replica grande parte do que sente e está implícito ao seu ser – por meio de seus pensamentos, sentimentos e emoções. O que faz com que a identificação das contingências que estabelecem, tanto o comportamento verbal como o não-verbal, resultem em um processo de autoconhecimento.

Por isso, trazendo para o cotidiano, ao observarmos diferentes relações sociais, percebe-se que é frequente o indivíduo ser solicitado a relatar o seu próprio comportamento ou as contingências a que foi exposto, uma vez que estes auto relatos permitem que a comunidade entre em contato com eventos aos quais apenas o indivíduo tem acesso. Este processo é igualmente importante para o próprio indivíduo – dado que a discriminação das variáveis, dentre elas seu próprio comportamento, explicam e podem favorecer o estabelecimento de comportamentos mais efetivos.

Para tanto, cabe trazermos outro pilar importantíssimo para a reflexão, que é o da vulnerabilidade, principalmente ao observarmos ambientes corporativos. Isso porque, uma grande problemática hoje é que, de forma geral, não lidamos bem com o que parece fraqueza: “Há um pressuposto de que mostrar sua vulnerabilidade é mostrar para o outro onde ele pode atacar”, diz Ronaldo Coelho, psicólogo e psicanalista em São Paulo, dono do canal ConversaPsi no Youtube[3].

Não à toa, para Mônica Barroso – Diretora de aprendizagem na The School of Life, falta em muitas organizações um ambiente psicologicamente seguro para as pessoas agirem de maneira mais vulnerável. O que bloqueia ainda mais o processo de autoconhecimento, em diferentes esferas da vida de um indivíduo. Mesmo porque, nota-se que há um paradoxo no processo de autoconhecimento e de se tornar vulnerável, ou seja, se, por um lado, temos cada vez mais popularizada a ideia de uma cultura ágil, na qual devemos “errar mais e mais rápido” e ter feedbacks constantes e sinceros, por outro, não há um ambiente que acolha padrões como esses e compreenda os indivíduos dentro de suas individualidades. A vulnerabilidade, nesse contexto, tem o poder de colaborar nos processos de humanização dentro de uma cultura que cada vez mais é vítima de casos de burnout dentro e fora do escopo profissional.

Por fim, vale retomarmos uma reflexão que a professora americana Brené Brown deixa posta à mesa em diferentes contextos que têm de interação com diferentes grupos: seria o autoconhecimento um reflexo da vulnerabilidade ou a vulnerabilidade um reflexo do processo de autoconhecimento? Mesmo porque, tal como recitado pela banda Legião Urbana, em “Meninos e Meninas”: “Vai ficando complicado e ao mesmo tempo diferente.”

