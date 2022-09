Voto pragmático e terceira via

Luiz Fernando Vasconcellos de Miranda, Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). Já lecionou e pesquisou anteriormente no IFES, PUC-Rio e UNILA. É membro associado da Transparência Brasil desde 2011 e membro de seu conselho deliberativo desde 2021

Segundo a teoria do eleitor racional, o eleitor vota de acordo com um cálculo onde opta pelo candidato com maiores chances de se eleger e que esteja mais próximo de suas preferências. Numa eleição com três candidatos, A, B e C, o eleitor E pode ter a seguinte ordem de preferência: prefere A em primeiro lugar; B em segundo e C em terceiro [1]. Se E votasse de modo espontâneo, também chamado de voto sincero, escolheria o candidato A em qualquer cenário. Como estamos supondo que E vote de maneira pragmática, ele analisará as reais chances de cada candidato para fazer a sua escolha.

Vamos imaginar que a última pesquisa para intenção de votos (que é confiável) tenha afirmado que o candidato B tenha 45% dos votos, C tenha 40% e A tenha 15%. Caso o eleitor E opte por votar racionalmente [2], e, uma vez que seu candidato preferido não tenha chances reais de ganhar a eleição, podemos calcular a escolha do eleitor E. O eleitor E abandona seu candidato preferido e escolhe o candidato B, que é o mais próximo de sua lista de preferência e que tem chances de ganhar do candidato C, que é o mais distante dele. Nesta eleição simulada ganha quem obtiver a maioria simples dos votos [3].

Este artigo tem o intuito de fazer uma reflexão sobre como vota o eleitor brasileiro que tem como primeira opção para presidente um candidato inédito no cargo, em outras palavras, um candidato que não seja nem Bolsonaro, nem Lula. Neste exercício, nos valeremos da teoria do eleitor racional. Sabemos que no mundo real não há informação completa e que há eleitores que votam segundo suas ideologias e crenças, mas isso não atrapalha nosso raciocínio. O objetivo é demonstrar como o eleitor pode se encontrar num dilema em que ou se vê forçado a votar útil ou votar sincero, e colabora para eleição do candidato mais distante de suas preferências.

Faço aqui uma pequena adaptação conceitual. Estamos chamando de eleitores da ‘terceira via’ o grupo cuja primeira opção na escala de preferência é qualquer candidato que não seja nem o presidente Bolsonaro e nem o ex-presidente Lula. Por razões quaisquer, este grupo de eleitores tem preferência por um candidato que ainda não tenha assumido a presidência, ou, trocando em miúdos, este eleitor está insatisfeito com os governos pregressos, ainda que Bolsonaro e Lula assumam preferências ideológicas bastante distintas.

Podemos dividir o eleitorado da ‘terceira via’ em dois grupos. O grupo 1 tem a seguinte escala de preferência: (1) Terceira via, (2) Bolsonaro, (3) Lula. O grupo 2 tem a seguinte escala de preferência: (1) Terceira via; (2) Lula, (3) Bolsonaro. Argumentarei que as distintas disposições de preferência alteram sensivelmente as estratégias de voto à luz das pesquisas eleitorais recentes.

Olhemos uma das últimas pesquisas de intenção de voto para presidente abaixo [4]

Fonte: Datafolha

Uma observação rápida do gráfico nos leva a ver o candidato Lula em primeiro lugar com 47%, Bolsonaro em segundo com 33%, e os demais candidatos bem mais afastados com um digito de intenção cada. Neste cenário, com margem de erro de 2 pontos percentuais, não se pode prever se a eleição se encerra no primeiro turno ou não.

O cientista político Robert Bonifácio [5] nos lembrou, em artigo recente, que tanto uma estratégia de voto calculado quanto uma outra de voto sincero são devidamente legítimas e democráticas, mas, se nos atentarmos para os efeitos pragmáticos do voto, será que para aqueles eleitores do grupo 2 tem sentido prático votar em seus candidatos preferidos?

O argumento aqui é bem simples: se levarmos em conta que, no Brasil, para se ganhar uma eleição para o Executivo em primeiro turno o candidato deve obter cinquenta por cento dos votos válidos, aqueles eleitores do grupo 2, se votarem de modo sincero, estimulam a ocorrência de um segundo turno. E, como no segundo turno as opções serão as mais díspares possíveis, talvez não seja tão interessante assim arriscar que sua última opção, Bolsonaro, continue no jogo e tenha chances de ganhar. Se imaginarmos que o eleitor tem não só uma escala de preferência como uma intensidade de preferência específica, podemos imaginar que os eleitores do grupo 2 possam não querer, em hipótese alguma, a eleição de Bolsonaro.

Um fato depõe contra essa argumentação técnica, a eleição avança e os cenários factíveis são: ou Lula ganhará em primeiro turno ou disputará com Bolsonaro o segundo. A intenção de voto do grupo 2 deveria diminuir caso parte desse grupo (ou o grupo todo) decidisse votar de modo útil para evitar a possibilidade de eleição de seu candidato mais repelido. Isto não é o que ocorre, entretanto.

Ainda que não tenhamos resposta para o comportamento do voto sincero nos candidatos da terceira via, podemos apontar uma explicação: o custo para esses eleitores votar em Lula pode ser alto demais e eles optam, então, em postergar sua decisão de votar ou não no ex-presidente.

Em decorrência desse enigma tem havido um debate na ciência política brasileira sobre a possibilidade de haver um voto envergonhado em Lula [6] que camufla a real intenção do eleitor. O fato é que ainda precisamos de mais dados para entender a preferência do eleitor pelos candidatos da terceira via, mas, no dia 2 de outubro, teremos mais pistas sobre o comportamento desse grupo que não deseja nem Bolsonaro, nem Lula, mas que caso se visse obrigado a escolher entre um dos dois optaria pelo último. Essas pistas nos serão bastante úteis não só para entender o resultado da eleição, mas também como para começar a modelar o futuro apoio do eleitorado ao novo presidente eleito, seja ele quem for.

Notas

[1] É importante mencionar que, ao formular esta ordem, o eleitor é obrigado a listar todos os candidatos e, portanto, não pode excluir os candidatos que rejeita.

[2] Sabemos que o debate sobre o que é pragmático e racional é longo e controverso e não tenho intenção de adentrá-lo em profundidade. De modo mais simples, entendo ‘racional’, aqui, como a maneira pela qual um eleitor vota em um candidato baseado nas chances reais de sua eleição e fazendo um cálculo em que o situa o mais próximo de sua escala de preferência.

[3] Em ciência política, chamamos de maioria simples o candidato que obtém o maior somatório dos votos. Chamamos de maioria absoluta quando se requer cinquenta por cento mais um. E chamamos de maioria qualificada um montante superior a maioria absoluta.

[4] Alguém poderá argumentar que essa é apenas uma de algumas medições já feitas e que uma análise mais acurada deveria considerar todas as pesquisas e ponderar suas metodologias e não ilustrar somente com argumentos de uma só. Para esse tipo de crítica, argumento que os principais institutos de pesquisa têm obtido resultados semelhantes na aferição do voto para presidente nas eleições deste ano.

[5] O argumento completo pode ser obtido em: https://opopular.com.br/noticias/opiniao/opini%C3%A3o-1.146391/voto-%C3%BAtil-no-1%C2%BA-turno-1.2526820?ref

[6] Chamo de voto envergonhado quando o eleitor, por questões de constrangimento social, declara voto em um candidato, mas vota em outro.

