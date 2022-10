Vote como uma mãe

Alessa Camarinha, Musicista e Mãe do Tomás

Beatriz Della Costa, Cientista Social e Mãe do Sebastian

Georgia Haddad Nicolau, Jornalista e Mãe da Nina

Juliana Leal, Economista e Mãe do Zeca

Mariana Ribeiro, Jornalista e Mãe do Mathias, da Beatriz e da Antônia

Paola Corassini, Arquiteta, Mãe de Bento e Raul

Raiana Ribeiro, Jornalista e Mãe do Caetano

Raquel Rosenberg, Ativista por justiça climática e Mãe do Tiê

As mães são hoje no Brasil cerca de 67 milhões de mulheres. Dessas, 11 milhões são mães ‘solo’, metade trabalha de forma remunerada e a outra metade se dedica ao trabalho de cuidado. É desse lugar de luta, pelo futuro de nossos filhos, que manifestamos nosso voto em Lula e Haddad no próximo domingo, 30 de outubro.

Desde o início do segundo turno, a partir das nossas articulações pelos grupos de Whatsapp, conseguimos mobilizar de maneira autônoma e coletiva milhares de mães e crianças nas “Carrinhatas”, realizadas em São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Juiz de Fora e Serra Grande. Ocupamos as ruas com carrinhos de bebês para lembrar que nós, mães, existimos, somos eleitoras e podemos redefinir os caminhos do país.

Também nos organizamos para entregar flores e conversar com mães indecisas pela cidade de São Paulo. “A política se tornou espinhosa e você desistiu de votar? Vamos conversar!”. O convite impresso nas camisetas abriu reflexões e diálogos, descortinando uma realidade de isolamento e muita pressão para que essas mulheres não se posicionem. Não foram poucas as intervenções dos maridos, impedindo que elas adentrassem o universo da política: “política não é lugar de mulher”.

Dessa experiência, nasceu a campanha #OVotoÉSeu, com adesão de mães conhecidas da TV e da internet, como Denise Fraga, Sarah Oliveira, Helen Ramos, dentre outras. Mais uma vez, entre mães, a proposta é reafirmar que o voto é secreto e protegido, um direito inegociável, mesmo dentro de casa.

Dos Clubes das Mães, na década de 70, às Mães de Maio, do início dos anos 2000, as mães sempre foram símbolo de resistência em um país que mata 63 jovens negros por dia. Para nós, as 1449 mortes de crianças de 0 a 11 anos em decorrência da Covid-19, além das milhares com sequelas da doença, têm rosto e nome. Não as esqueceremos jamais!

Assim como não esquecemos a importância que o governo Lula teve para as mães e para o futuro de nossos filhos. Durante anos, não faltaram investimentos em educação e suas políticas de proteção social nos tiraram do Mapa da Fome, garantindo segurança alimentar para nossas crianças. Seu governo construiu e consolidou, junto com Marina Silva, uma das políticas socioambientais mais ostensivas já vistas, diminuindo em 75% o desmatamento na Amazônia (PRODES). Foi sob o governo Lula que o Brasil foi o país que mais vacinou no sistema público.

No município de São Paulo, a experiência de uma prefeitura comprometida com políticas públicas centradas nas pessoas contribuiu para que vislumbrássemos uma cidade possível. O programa São Paulo Carinhosa, idealizado e coordenado por Ana Estela Haddad, durante a gestão de Fernando Haddad priorizou gestantes, mães, bebês e crianças a partir de um olhar intersetorial e voltado ao pleno desenvolvimento da primeira infância.

É por isso que temos urgência em retomar um Brasil de direitos para os filhos e filhas desta nação. Como mães e cuidadoras, incansáveis na defesa dos nossos, reforçamos a importância do voto feminino nestas eleições. Desejamos que, a partir do dia 1o de janeiro, o Brasil renasça um país sem ódio, sem armas, com distribuição de renda, comida na mesa e vacina no braço.

Para que isso se torne realidade, neste domingo dia 30 de outubro, vote como uma mãe!

*Crédito da foto: Movimento Mães com Lula