Uma gestão humanista e voltada para resultados na Prefeitura de São Paulo

Marcela Arruda, Secretária Municipal de Gestão de São Paulo e Mestra em Gestão e Políticas Públicas pela FGV – EAESP

Regina Pacheco, Secretária Adjunta de Gestão do Município de São Paulo e Professora da FGV – EAESP

Acreditamos que a atuação do Estado é fundamental para produzir transformações em direção a um Brasil mais justo, menos desigual, mais próspero e sustentável. Um Estado que articula parcerias com essas finalidades, que lidera, dá o exemplo, é ágil – e que aja assim em todas as suas esferas, incluindo os municípios.

Para aprimorarmos a administração pública, é necessária a continuidade das mudanças estruturais, isto é, modificar leis e regras, mas, também, são urgentes e possíveis aperfeiçoamentos em cada organização pública, de forma a conseguir melhorias que já são plausíveis de alcançar hoje. Se cada organização pública – cada escola, cada hospital, cada unidade básica de saúde, cada CRAS ou CREAS, cada grupamento policial, cada posto de atendimento ao cidadão – tiver por objetivo se tornar uma organização de alto desempenho, muitos cidadãos serão beneficiados.

O processo de melhoria da organização pública, seja prestadora de serviço ou formuladora de política pública, depende centralmente de pessoas. São as pessoas que dão vida às organizações e podem provocar mudanças positivas em seu desempenho. A chave é: como obter o melhor das pessoas? A resposta vem de pesquisas: obtendo seu engajamento, por meio de um ambiente de trabalho percebido como justo, com respeito e reconhecimento às pessoas, propósito claro, conduzidas por dirigentes que combinam coragem e consideração.

A Secretaria de Gestão do município de São Paulo quer contribuir para uma gestão voltada para resultados, e que considere as pessoas seu trunfo mais importante. Deve apoiar a figura chave para inspirar e mobilizar para a ação: gestores com alto nível de preparação, compromisso e entusiasmo. Dirigentes que demonstrem as competências requeridas no século XXI: empatia, resiliência, integridade, coragem, coerência, escuta; que liderem pelo exemplo; que saibam dar e receber feedback.

Gestores crescem ao conversar entre pares, trocar experiências, ouvir e dar depoimentos, em um espaço aberto e seguro de interação e experimentação. A Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo (EMASP) irá proporcionar essa interação, como um lugar de aprendizado e de autodesenvolvimento. Não há professores: há apoiadores e aconselhadores necessários à capacitação dos nossos gestores públicos – outras pessoas experientes com quem dialogar. Escola de Gestão porque a liderança que faz diferença é a que entrega resultados, e, para tanto, precisa construir rumos e propósitos, compartilhar ideias, organizar, monitorar, comparar, celebrar, corrigir rumos, avaliar, e a isso se denomina gestão.

Uma Escola que valoriza a experimentação, a interação, a prática, a articulação entre conhecimento, experiência e sensibilidade. Com liberdade para trazer novos e diversos conteúdos relacionados à gestão pública, propiciar trocas e ativar a inspiração. Com parcerias de excelência. Combinando leveza e densidade, rigor e invenção, dados e ações efetivas – tudo o de melhor de ser humano. Humana.