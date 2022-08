Um Rio de investimentos

Luciano Bandeira, Presidente da OABRJ

Thaís Marçal, Coordenadora Acadêmica da Escola Superior de Advocacia da OABRJ

O Rio de Janeiro surgiu de uma fusão. Chega o momento de realizar-se uma profusão de investimentos. Atrair capital privado para conjugar com o capital público em prol de desenvolvimento sustentável é, ao mesmo tempo, desafiante e estimulante.

Estímulos que não são desprovidos da “dor do crescimento”. A dor traduzida em ruptura com dicotomias antagônicas clássicas entre público e privado. No plano teórico jurídico, parece que se avançou no tema.

Cumpre à prática avançar em práticas de governança efetivas para atrair capital privado brasileiro e estrangeiro. O marco da segurança jurídica não pode ser utópico. Precisa ser uma crescente. Inegável o potencial brasileiro, conforme se depreende do número expressivo de interessados que compareceram em evento sobre investimentos nesta semana no Brasil.

O Rio de Janeiro promoveu a maior concessão de serviços de água e esgotos ocorrida no Brasil. O motor propulsor que ocorrerá com a alavanca de investimentos obrigatórios, no presente e no futuro próximo, é importantíssimo para retomada do ritmo de crescimento econômico.

Infraestrutura consegue atrair mão-de-obra de diversas graduações (fundamental, médio e superior), acarretando, ainda, fomento das demais atividades econômicas.

Alega-se que o Rio de Janeiro perdeu muito com a saída da Bolsa de Valores na capital do Estado. Surgem, agora, possibilidades de mercado de carbono e de criptoativos, por exemplo. Saudosismos não mudam o passado e muito menos transformam o futuro. Dedicação e trabalho constroem um futuro de oportunidades transformadores da realidade social.