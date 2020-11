Um olhar sociológico sobre as eleições municipais

Ruben Cesar Keinert, Professor Titular Aposentado da FGV EAESP.

Para além dos erros e acertos de estratégias usadas pelos partidos, houve dois movimentos profundos nas águas deste rio que passou em nossas vidas no domingo, 15/11 e que se expressam no bom desempenho do PSOL e na fraca performance do PT, em São Paulo. O primeiro movimento é tão conhecido quanto esquecido: a cidade de São Paulo deixou de ser pautada pelo emprego industrial em amplo sentido, há algum tempo. O emprego com carteira assinada e todos os direitos decorrentes foi escasseando relativamente e deixando de ser o balizador do presente e do futuro da maioria da população.

Foram gerações e gerações em que irmãos menores, primos, filhos e amigos dos que tinham conseguido um emprego na fábrica incorporaram a mesma pretensão. E para conseguir era preciso estudar, “ser boa pessoa”, ter boa imagem, não ter passagem pela polícia; ser trabalhador e não “vagabundo”. Com a legislação trabalhista se encorpando e passando a ser referência para o acesso ao sistema de saúde, ao transporte, ao vale-refeição, benefícios por produtividade e a outros quesitos, o conjunto de condições favoráveis passou para todo o setor de trabalho moderno (com as exceções e desvios de praxe). E alcançou a maneira como os moradores da cidade viam-se a si próprios e como os de fora os viam. Um “ethos” de trabalho foi criado e deu início a uma configuração cultural, uma tradição de estudos na Antropologia que tem como nomes conhecidos Ruth Benedict, Margareth Mead e Ralph Linton: a uma comunidade do trabalho passou a corresponder uma personalidade básica, predominante, a do cidadão trabalhador. Essa configuração deu a pauta para a reprodução da vida na urbe paulistana. (Só para lembrar: mais ou menos ao mesmo tempo, o Rio de Janeiro era a cidade da “malandragem”, dos “espertos”, pedindo licença a Roberto da Matta; Salvador a cidade da boa vida).

O recente encolhimento do trabalho industrial – por extensão, trabalho com direitos – e/ou a sua precarização foi mudando o relacionamento das pessoas, famílias e bairros com os modos de sobrevivência disponíveis (“vou encarar um trampo ou morar com a minha avó e fazer uma coisinha aqui e outra ali?”) e com projetos de futuro (“vamos levando, depois a gente vê!”). Os que davam exemplo para os seus círculos familiares e de amizades foram se tornando desempregados crônicos, velhos e jovens desalentados ou… empreendedores individuais, sem condições de manter o padrão de vida anterior, com rendimentos baixos e variáveis, e com oscilações consideráveis.

Esse encolhimento do trabalho alcançou sobretudo a classe média da pirâmide ocupacional, cujas habilidades profissionais foram sendo absorvidas pelos softwares, aplicativos e pela inteligência artificial. De modo geral, vale a lei de que os últimos a entrar são os primeiros a sair, o que alcança os mais jovens prioritariamente. E, nesse caso, jovens de todos os bairros.

Paralelamente aconteceu algo inusitado. A periferia, um subproduto da urbanização de São Paulo desde o seu início e que foi tomando força a partir da implantação do Plano de Avenidas de Prestes Maia e ganhou vigor a cada momento da expansão imobiliária nos últimos 50 anos, que era um local de desterro, longínquo e sem serviços públicos minimamente decentes, foi deixando de se ver assim. “Ser perifa” passou a ser um mote de orgulho e identidade que brotaram de uma, por assim dizer, nova narrativa construída pela obra de músicos, escritores e poetas moradores das “quebradas”.

Em comum, entre as obras, a referência ao cotidiano dos moradores dos bairros distantes como um modo de vida compartilhado por toda uma “galera”, modos de nascer, ser educado nos termos daquele contexto, namorar, sonhar, ganhar a vida, enfrentar vicissitudes em ambientes hostis, escapar de abordagens policiais e de balas perdidas, quem sabe “ir em cana” e, com sorte, continuar vivo. Ou viva, porque as mulheres são presenças marcantes e compartilham tudo isso à sua maneira. E são narrativas sem enfeite, teias de histórias de quem vive essa “parada”, a da exclusão, segregação, violência e invisibilidade.

Estudos sistemáticos devem mostrar (e matizar) com mais clareza e consistência o que vou apontar como elementos sociológicos de importância para se entender o processo político das grandes cidades brasileiras, que se expressou nas eleições municipais de domingo, 15/11/2020.

Daí decantam os valores (trabalho ou tempo livre?), crenças (“eu sempre vou me dar bem”) e atitudes (seguir ou não convenções) que vão desembocar em preferências eleitorais locais. São mudanças profundas que se expressam de maneira jocosa no dialeto da maioria.

Não vou falar nada novo. Essas constatações estão rolando por aí há algum tempo.