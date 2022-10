Transparência x Corrupção: debates – e embates – no Brasil atual

Fabiano Maury Raupp, Professor Associado da UDESC. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Ana Rita Silva Sacramento, Professora Adjunta da UFBA. É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

É evidente que o tema da transparência ocupa cada vez mais tempo e espaço nos diversos meios de comunicação social existentes no Brasil. Esse fenômeno também é constatado no ambiente acadêmico, onde temos percebido, a partir da experiência como líderes de temas, tanto na área de Administração Pública da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD) como da Sociedade Brasileira de Administração Pública (SBAP), o destaque da transparência, ano após ano, nos eventos de discussão e disseminação de conhecimento científico promovidos por essas associações.

Sem entrar em pormenores, podemos afirmar que existe certo consenso nessa específica coletividade de que a transparência, no Brasil, em que pese os termos normativos e práticos já formalmente institucionalizados, ainda necessita avançar, haja vista as muitas mazelas enraizadas historicamente em nosso contexto e de difícil superação, como é o caso da corrupção. Tal fato, que solidifica razões para que continuemos nos debruçando sobre o tema, nos motivou a proporcionar mais uma reflexão que, como se vê na sequência, converge com esse consenso.

A apresentação dos conceitos de transparência e corrupção pode ajudar a ilustrar melhor o nosso argumento. Assume-se que um governo é transparente quando busca desenvolver e implantar mecanismos que permitam à sociedade ter o conhecimento oportuno e suficiente das ações adotadas, das políticas implementadas e dos recursos mobilizados [1]. Para tanto, as práticas de transparência não devem se reportar somente a fatos presentes praticados pela administração pública, mas, também, ser garantida para informações de períodos anteriores, o que possibilita estudos de caráter evolutivo e comparativo acerca da atuação dos gestores [2].

Uma síntese da evolução de alguns textos legais/instrumentos favorecedores da transparência pode ser observado por meio do Quadro 1, no qual se observa que alguns instrumentos são bem antigos, como no caso da criação do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI), instrumento que realiza todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal brasileiro.

Quadro 1. Evolução da legislação/instrumentos de transparência

Fonte: elaboração própria.

Entretanto, isso não significa que todas as medidas legislativas trazem sempre avanços à operacionalização da transparência. Exemplo disto são as inovações trazidas pela Emenda Constitucional nº 105, de 12 de dezembro de 2019 (EC nº 105, de 2019), que criou uma nova modalidade de transferência para repasses de recursos das emendas parlamentares individuais a Estados, Distrito Federal ou Municípios, as chamadas transferências especiais. E também a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020, que instituiu o indicador RP9 para as Emendas de Relator, popularizado como “orçamento secreto”, porquanto informações que deveriam ser individualizadas e publicizadas não o são de maneira adequada.

Aliás, a falta de transparência da negociação política para alocação de recursos, independente de qual seja o tipo de despesa, deve ser vista como um fator problemático. A possível falta de transparência dificulta a fiscalização sobre a destinação e aplicação de recursos, o que, consequentemente, pode dar margem a casos de corrupção.

Já com referência ao conceito corrupção, no Dicionário de Política elaborado por Bobbio (2000), Gianfranco Pasquino o designa como um fenômeno pelo qual um funcionário público é levado a agir de modo discordante dos padrões normativos do sistema, beneficiando interesses particulares em troca de recompensas. Corrupção é, portanto, o comportamento ilegal de quem desempenha um papel na estrutura do Estado [3].

O que pretendemos chamar atenção neste texto é que, mesmo com ações em prol da transparência, com índices que até demonstram seus graus elevados, os ocupantes de cargos – públicos ou políticos – podem encontrar formas de desenvolver atitudes discordantes dos padrões normativos do sistema.

Tal situação pode ser ilustrada com os resultados do Índice de Percepção da Corrupção – IPC, conduzido pela Transparência Internacional (TI), cuja evolução histórica do Brasil é apresentada por meio do Gráfico 1. Destaca-se que esse ranking da TI utiliza uma escala que vai de 1 a 10, na qual o índice 10 corresponde ao menor grau de corrupção percebida e 1 ao maior grau.

Gráfico 1. Evolução histórica do Brasil no IPC

Fonte: TI-Brasil [4]

Seria razoável esperar, a partir da incorporação dos normativos expostos no Quadro 1, uma melhora no IPC Brasil. Todavia, no intervalo de tempo considerado no Gráfico 1, 2012-2021, o Brasil parece manter uma nota média em relação ao índice, com uma pequena redução a partir de 2014, quando eclodiu a operação Lava Jato, e que se mantém até 2021. Ou seja, com base na análise do IPC (Gráfico 1), que pode ser traduzida por uma certa constância de notas, a corrupção parece não estar tão combalida pelo conjunto de esforços para o desenvolvimento de normativos/instrumentos em favor da promoção do exercício da transparência (Quadro 1).

Levando-se em consideração os aspectos acima abordados, concluímos que se a transparência, mesmo alcançando um estágio formalmente mais avançado no país, não conseguiu alterar a percepção de que a corrupção diminui no país, medidas “inovadoras” precisam ser debatidas pela sociedade, a fim de evitar retrocessos naquilo que já foi conquistado. Hoje, o previsto debate entre os dois candidatos ao posto de Presidente da República nos parece oportunidade valiosa para que a população conheça as propostas de seus governos para essas temáticas e, quem sabe, doravante, passe a se envolver na luta por futuras alterações legislativas que visem dificultar, e não facilitar a prática da corrupção no Brasil.

