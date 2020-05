Sr. Presidente, rever opinião pode ser um sinal de virtude para a sua gestão

Cassio França, é doutor em Administração Pública e Governo pela FGV-SP, pesquisador do CEAPG (Centro de Estudos em Administração e Governo (CEAPG) da FGV EAESP e pesquisador visitante da London School of Economics and Political Science. É sócio da Trajetórias Planejamento e Desenvolvimento Institucional.

Desde Janeiro de 2020, o mundo foi levado a enfrentar a disseminação e os impactos causados pelo novo Coronavírus. Todas as atenções foram direcionadas para as decisões que têm sido tomadas por governos nacionais e agências multilaterais. Profissionais da saúde pública se juntaram a cientistas e pesquisadores das mais diversas áreas e passaram a aconselhar Chefes de Estados sobre diferentes estratégias para mitigar os impactos que têm sido anunciados.

Durante esse período, ampliamos o nosso léxico a fim de compreender conceitos como Distanciamento Social Isolamento Vertical, Isolamento Social, achatamento da curva quarentena etc. Esses conceitos surgem como forma de auxiliar a narrativa e sustentar cientificamente as estratégias que estão sobre o tabuleiro. Do ponto de vista da linguagem, estamos todos aprendendo novas distinções.

Somente com essas novas distinções podemos aderir ao debate e propor alternativas. Qual é o melhor momento para reabrir fronteiras, permitir aglomeração de pessoas, abrir escolas ou comércio? Essas são dúvidas legítimas, pois as respostas variam conforme o país ou a cidade que se habita.

Frente a tantas possibilidades para mitigar os danos, o caminho mais prudente é optar por medidas que vão na mesma direção do que a maioria dos cientistas defendem. Mais do que isso, o desafio do gestor público é reavaliar sistematicamente a sua decisão, à luz de novas informações que surgirem, e, se necessário, rever a sua posição inicial. Em determinadas situações, mudar de opinião é uma virtude e não uma fraqueza dos gestores.

Se isso parece óbvio, por que o presidente do Brasil, segue defendendo o fim do isolamento social? Segue defendendo o caminho oposto ao da ciência? Para além dos cálculos políticos realizados com a ajuda de seus filhos, o presidente Bolsonaro não consegue discernir que ele está imerso a duas tendências extremamente prejudiciais à gestão pública: viés de confirmação (confirmation bias) e pensamento em grupo (groupthinking).

Ambas tendências se originam na forma como o nosso cérebro processa as informações necessárias para a tomada de decisão. Daniel Kahneman, psicólogo e prêmio Nobel de economia em 2002, em seu livro Thinking fast and slow, demonstra que um de nossos sistemas de pensamento processa informações com extrema celeridade. Os processos decisórios do nosso dia a dia são rápidos, automáticos e disparam associações em cascata que, em poucos segundos, são capazes de formar uma opinião sobre determinado tema. Esse fenômeno só é possível porque possuímos heurísticas, isto é, atalhos mentais que nos fazem formar opinião ou emitir juízos de maneira automática. As heurísticas facilitam muito o nosso cotidiano, sem elas a vida seria praticamente inviável. No entanto, elas também dão margem para gerar erros, preconceitos e generalizações sobre situações e pessoas. Falemos especificamente de dois erros cognitivos.

No primeiro caso, viés de confirmação, o objetivo final é interpretar os dados e informações de forma a favorecer as suas próprias crenças. O gestor não está interessado em escutar o contraditório, em ter acesso a informações derivadas de avaliações criteriosas, sua principal tarefa é confirmar aquilo que já pensa. Bolsonaro é a própria representação do viés de confirmação, ele discorda sistematicamente de todos que contestam a sua opinião e busca, incessantemente, argumentos que confirmam as suas crenças.

Essa mesma tendência, quando amplificada para um grupo de pessoas, dá origem ao que pode ser chamado de pensamento em grupo. Extremamente nocivo para as organizações em geral, e para uma presidência da república em particular, o pensamento em grupo é capaz dar prioridade à harmonia interna de um grupo em detrimento da adoção de um pensamento criterioso, baseado em evidências, que dê espaço para o surgimento do contraditório. No governo Bolsonaro, o chamado grupo ideológico partilha dos mesmos valores e esse grupo é visto como algo vital para a sua gestão. Não convém, portanto, criar divisões internas nessa célula, o que o leva a refutar qualquer ideia que vá de encontro àquela “inteligência”.

Viés de confirmação e pensamento em grupo são tendências, ou erros, comuns em organizações. A melhor forma de mitigar esses efeitos é duvidando de suas próprias convicções, reconhecendo o diferente como um ser legítimo em sua forma de pensar e autônomo em sua forma de agir. Praticar uma escuta ativa, atenta a entender o ponto de vista do seu interlocutor, é, sem dúvidas, uma das formas mais eficaz para dotar as organizações de pensamento crítico e complementar. A diversidade na composição das equipes de trabalho não surge como tendência em função apenas de um compromisso moral dos gestores, a diversidade é chave no processo de ampliação do conhecimento.

Infelizmente, esse não parece ser o caminho adotado pelo presidente Bolsonaro. Até o momento, aquele que pensa diferente é qualificado como antipatriota.

Convém a esse Presidente apostar na ciência, tomar decisões baseadas em evidências, valorizar a diversidade e compreender que rever uma opinião pode ser uma virtude, e não um defeito.