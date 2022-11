Sobre âncoras e direções

Carlos Lula, Mestre em Direito Constitucional pela PUC-RS. Ex-presidente do CONASS. Deputado Estadual eleito pelo Maranhão

Todos sabemos o sentido de uma âncora. Ferramenta que serve para fixar o barco ao fundo do mar e impedir sua movimentação. As melhores âncoras são fortes o suficiente para manter a embarcação sem se deslocar, mas, ao mesmo tempo, feitas para serem içadas de modo ágil assim que o navio precisar seguir seu curso. Se a âncora for muito pesada, ela não dá conta do segundo requisito e atrasa a embarcação; se ela for muito leve, não dá conta de sua função primária, que é impedir a movimentação da nau.

Na política e na economia, também lidamos com diversas âncoras. Elas atrelam variáveis de comportamento entre si, de modo a impedir determinados comportamentos. Na economia, o exemplo mais conhecido é o do câmbio fixo, não por acaso também chamado de “âncora cambial”. Nele, você fixa a taxa de câmbio para controlar a cotação de uma moeda em relação a outra.

Você pode dizer que um real equivale a um dólar, por exemplo. Essa opção normalmente é feita quando o objetivo é evitar oscilações e manter a moeda estável, garantindo previsibilidade, ainda que de maneira artificial. A longo prazo, o câmbio fixo é inviável. É uma âncora pesada demais, que serve apenas para o barco não naufragar em tempestades.

No Brasil, a partir da Emenda nº 95 à Constituição Federal, foi instituída uma nova âncora fiscal: o chamado “teto de gastos” tinha a finalidade de buscar o equilíbrio fiscal, uma vez que, ao estipular limites para o gasto público durante duas décadas, criaria uma “folga de caixa” que, a médio prazo, reduziria o déficit primário. No papel, esse era o plano inicial.

É como se você tivesse uma grande dívida e limitasse seus gastos mensais. Você tem um salário de dez mil reais e se impõe um limite: gastarei 6 mil reais e o excesso será para o pagamento da dívida. O tempo passa, seu salário vai para 15 mil, 20 mil, mas, durante vinte anos, o gasto de 6 mil reais será aumentado apenas pela inflação. É uma âncora bastante pesada, pois ainda que sobre dinheiro todo mês, você ficaria impedido de gastar. Em verdade, a EC nº 95 é uma regra tão dura que, vigorando há apenas cinco anos, já foi desrespeitada por cinco vezes, por meio de outras Emendas à Constituição que vão, uma após a outra, criando “exceções constitucionais” para gastar.

Tal âncora fiscal foi alvo de debates durante toda a semana em razão da “PEC da Transição”, que tira da regra do teto de gastos a despesa com o Bolsa Família. Caso aprovada, será possível dar continuidade ao pagamento do valor de 600 reais ao Bolsa Família, mais uma parcela extra de 150 reais para cada criança abaixo de 6 anos, num custo estimado de 175 bilhões de reais. Assim que foi divulgada a proposta a PEC, o dólar subiu, a bolsa caiu e o “mercado” deu sinais de temor em relação ao compromisso fiscal do governo recém-eleito.

Não era preciso tanto. O atual regime fiscal, aportado num teto de gastos sem válvulas de escape, estabelecido numa emenda constitucional, é uma âncora pesada demais. E se ela é muito pesada, mantém o navio estacionado, mas é difícil de ser içada quando a embarcação precisa seguir em frente.

O que o presidente eleito Lula tem defendido é a necessidade de, junto ao debate do equilíbrio fiscal, agregarmos um debate do ponto de vista social. Em setembro deste ano, segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, três em cada dez famílias brasileiras tiveram dificuldades para comprar alimentos e tiveram que reduzir a quantidade de algum item, sofrendo, portanto, de insegurança alimentar moderada ou grave. Não acredito que alguém, em sã consciência, ache que o Estado não deva se preocupar com quem passe fome. São as consequências econômicas e humanitárias de uma péssima gestão da pandemia no país.

Ao mesmo tempo, se o Estado gasta sem se preocupar com suas contas, uma vez que pode emitir moeda, acaba se esquecendo de que isso pode implicar aumento geral dos preços dos bens e serviços. Um real desvalorizado implica em mais inflação e, consequentemente, num aumento da taxa básica de juros, o que encarece os empréstimos para as famílias e os investimentos para as empresas. No lugar de diminuir a pobreza, podemos aumentá-la.

A questão fiscal, portanto, não pode ser apartada da social. Elas andam necessariamente juntas. Mas o debate não pode ocorrer no vazio. Discutir a regra posta no teto de gastos não implica necessariamente em “irresponsabilidade” fiscal. O Tesouro Nacional, por exemplo, recentemente sugeriu uma alternativa, na qual haveria crescimento real dos gastos conforme trajetória da dívida pública, diferente das atuais regras. Ao mesmo tempo, é necessário discutir o estabelecimento de mínimos sociais, metas sociais anuais e quadrienais a serem definidas por cada ente federativo a partir de definição de prioridades de melhorias sociais no país.

Também não podemos fechar os olhos para o fato de que responsabilidade fiscal nunca foi um compromisso efetivo da equipe econômica de Paulo Guedes, furando o teto de gastos em mais de uma oportunidade ao longo do mandato de Bolsonaro.

As âncoras das embarcações precisam ser fortes e ágeis. Elas terminam não sendo úteis se o barco não estiver no porto ou ao abrigo de uma enseada e, dependendo da tempestade, ela pode ajudar o navio a ir a pique se não for recolhida a tempo. Se em tão pouco tempo foi preciso rever tantas vezes a atual regra fiscal do país, isso é sinal que, de fato, ela não tem sido o arrimo de segurança que se esperava. Temos para 2023 uma tarefa árdua: encontrar moderação em mares turbulentos. Âncoras que nos ajudem para, ao içar as velas, irmos mais longe. É tempo de navegar outros mares.