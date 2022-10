Será que estamos do lado errado da história?

Marcella Nery, Mestranda em Administração Pública e Governo (FGV – EAESP), Consultora de Inovação em Serviços Públicos e membra do Comitê do People Powered – Global Hub for Participatory Democracy

Amanda Lagreca, Mestranda em Administração Pública e Governo (FGV – EAESP) e Pesquisadora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP)

Foi essa pergunta que nos assombrou na noite de domingo.

Entre lágrimas, angústias e risadas (de desespero), nos questionamos sobre o futuro do país. Da nação.

Em tentativas quase frustradas de esperança, afinal, ainda temos um segundo turno a vencer, e seguimos em primeiro no páreo, vimos nomes que colaboraram para grandes catástrofes ganharem cadeiras nas Casas Legislativas, na Casa do Povo. Ricardo Salles[1] (ex-Ministro do Meio Ambiente durante a gestão de Jair Bolsonaro, o mesmo que foi alvo de investigações da Polícia Federal por extração e exportação ilegal de madeira da Amazônia), Damares Alves (ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, que pouco – ou, melhor dizendo, nada – fez para enfrentar a violência doméstica na pandemia de Covid-19, nem proteger as mulheres e crianças vítimas de violências intrafamiliares), Marcos Pontes (Ex-ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, que cortou verbas de agências de fomento à ciência brasileira), entre tantos outros, fazem parte do nosso Poder Legislativo.

O projeto bolsonarista sai do imaginário e do Executivo e se fortalece no Legislativo.

Na prática, sentimos mais medo.

Medo, horror, vergonha. Apreensão.

Saramago nos lembra que, sobre as verdades, precisamos repeti-las muitas vezes para que não venham, pobres delas, a cair no esquecimento.

O lado certo da história, de repente, pode ser desprezado, se não houver maneira de auscultar a opressão racial, a fome e o neopentecostalismo por trás dos 51.072.345 milhões de votos.

É preciso sermos cautelosos com aquilo que se julga saber.

Detrás de especialistas, análises e pesquisas quase instantâneas, encontram-se uma cadência de incógnitas que nos exigem, sobretudo, fôlego.

Sentimentos que nos mostram, enfim, que o lado certo está em contingência.

Capazes de lutar, sendo certo que o faremos pela democracia, e às vezes, também, por medo, precisamos perceber, a tempo, que essa é a única maneira de reconstruir a verdade, mas dessa vez em conjunto com tantas outras que nos parecem ainda escapar.

Vivamos pela vida – dos quase 700 mil mortos pela Covid-19.

Trabalhemos pela dignidade – dos 61 milhões de brasileiros e brasileiras que convivem com a falta de comida no prato[2].

Fortaleçamos a democracia – hoje em risco para mais de 210 milhões de brasileiros.

Lutemos, juntos, para que o direito democrático exercido nas urnas no dia 30/10 não retroceda e as verdades, por fim, superem a cegueira da razão.

Notas

[1] Para saber mais, acesse: https://piaui.folha.uol.com.br/escancarou-porteira-e-foi-urna/.

[2] Para saber mais, acesse: https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/07/06/brasil-volta-ao-mapa-da-fome-das-nacoes-unidas.ghtml.