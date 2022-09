Segundo turno eleitoral: princípios e consequências

Maria Rita Loureiro, Professora titular aposentada da USP e FGV/SP

Os sistemas eleitorais majoritários estabelecem um segundo turno de votação para o preenchimento de cargos do Executivo, procurando assim evitar formar governos com candidatos que receberam a maioria dos votos, mas essa maioria representa apenas uma parcela relativamente pequena do eleitorado. Isso pode ocorrer se os votos dos candidatos dos demais partidos estiverem muito pulverizados. Nessa hipótese e em um exemplo extremo, um candidato pode ser eleito e tomar o poder com pouco mais de 30% dos votos, como ocorreu tragicamente na Alemanha, com a ascensão de Hitler, que se deu a despeito do fato da maioria da população não ter nele votado.

Portanto, a adoção do procedimento eleitoral de segundos turnos representou um importante avanço institucional, em vários países democráticos contemporâneos, como o Brasil, que estabeleceu essa regra a partir da Constituição de 1988, procurando contemplar a pluralidade existente na sociedade e melhor realizar o princípio da soberania popular. Todavia, o procedimento eleitoral de segundo turno só concretiza seu potencial de boa qualidade institucional ou seu caráter desejável, em termos normativos, quando se trata de processos eleitorais normais, nos quais todos os contendores respeitam as regras do jogo, aceitando seus resultados sem questioná-los. Como sabemos, esse não é o caso do Brasil hoje.

Diante dessa realidade, as escolhas dos eleitores brasileiros orientadas para candidatos com os quais mais se identificam não podem valer de forma imperativa. Ao contrário, nossas escolhas hoje devem ser pautadas pelo que Max Weber, o grande sociólogo alemão, definiu como ética de responsabilidade, ou seja, a ética que pauta as decisões por suas consequências. Ou seja, os eleitores que têm compromisso e responsabilidade com a ordem democrática não podem deixar de se importar com os resultados de seus atos.

Nas eleições de 2022, conforme indicam as pesquisas eleitorais, eles podem gerar a trágica consequência de levar Bolsonaro para o segundo turno e bem provavelmente – pois já muito anunciado – ao acirramento da violência na cena política brasileira, talvez com mortos e feridos, e até mesmo contribuir para o desmoronamento completo das instituições democráticas do país.

Por isso, é necessário lembrar aos eleitores de que a decisão eleitoral no primeiro turno – dado o caráter excepcional desse pleito – seja a mais desejável para garantir melhores condições para sairmos da profunda crise política e econômica em que vivemos.