São Paulo: entre a polarização e resistência ao PT

Dalson Figueiredo, Professor Associado I do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Catalisador do Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences e visiting scholar na Universidade de Oxford, 2021/2022. E-mail: dalson.figueiredofo@ufpe.br

Ernani Carvalho, Professor Associado IV do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Visiting Research Associate at the Latin American Centre and Brazilian Studies na Universidade de Oxford, 2021/2022. E-mail: ernani.carvalho@ufpe.br

Lucas Silva, Graduado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e acadêmico de Medicina na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. E-mail: lucas.silva@academico.uncisal.edu.br

As eleições subnacionais de 2022 tendem a reproduzir a polarização do cenário nacional. Obviamente essa regra não se aplica a todos os estados. No caso específico de São Paulo, a polarização é significativa e encerra a hegemonia do PSDB no estado mais rico e populoso do Brasil. Em números: foram nove governadores tucanos consecutivos desde 1995. O jogo virou. De acordo com o TSE, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT) receberam a maior quantidade de votos válidos no primeiro turno das eleições para o governo de São Paulo em 2022 (ver Gráfico 1).

Gráfico 1 – Votos válidos no primeiro turno da eleição para o governo de São Paulo (2022)

Os demais candidatos, incluindo Rodrigo Garcia (PSDB), totalizaram 21,98%, o que chamaremos aqui de estoque de votos restantes. Esse fato também é conhecido e representa, em termos matemáticos, o complementar da distribuição de votos válidos (100 – 78,02). A novidade deste artigo é estimar a estruturação das preferências eleitorais no segundo turno a partir da redistribuição simulada dos votos que nem foram direcionados ao candidato do Republicanos, nem foram conquistados pelo postulante do Partido dos Trabalhadores. Para isso, propomos um exercício mental simples: qual seria o resultado da eleição assumindo diferentes níveis de transferência de votos? Para aumentar a transparência e garantir a replicabilidade dos resultados, compartilhamos o script computacional na plataforma do Open Science Framework https://osf.io/xa2vk/>. O Gráfico 2 ilustra a expectativa de votos válidos em Tarcísio diante de distintos graus de transferência (de 10% até 90%) do estoque de votos restantes (21,98%).

Gráfico 2 – Expectativa de votos válidos em Tarcísio no segundo turno de 2022

Para vencer, Tarcísio de Freitas precisa manter a sua votação constante e abocanhar, no mínimo, 35% do estoque de votos restantes (ver linha vertical verde). Dessa forma, considerando nove cenários de transferência (10% até 90%), o candidato do Republicanos venceria em seis oportunidades (40% até 90%). O Gráfico 3 reproduz essa análise para Fernando Haddad.

Gráfico 3 – Expectativa de votos válidos em Fernando Haddad no segundo turno de 2022

Para Haddad, o caminho será mais tortuoso. Ele precisa receber, no mínimo, 66% dos votos restantes para vencer a disputa. Ou seja, dos nove cenários possíveis de transferência, o candidato do PT ganharia em apenas três oportunidades (70%, 80% e 90%). Mas, afinal, como determinar exatamente o nível de transmissão de votos restantes? Como argumentamos recentemente https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/paradoxos-regularidades-e-conjuntura-eleicoes-presidenciais-de-2022/>, desconhecemos procedimentos técnicos capazes de aferir isso de maneira confiável. Apostamos então na análise de conjuntura.

Quais fatores do cenário de disputa podem influenciar os resultados nesta reta final? O primeiro deles é o apoio incondicional dado pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB) à candidatura de Tarcísio. Com um patrimônio líquido de 18,4% dos votos, Garcia pode garantir a vitória se um pouco menos da metade de seus eleitores apoiarem a candidatura bolsonarista em São Paulo. Outro fator importante é o histórico voto anti-PT para o Governo do estado que nunca teve um governante e nunca integrou uma aliança vencedora ao Palácio dos Bandeirantes. Ademais, as máquinas governamentais municipal, estadual e federal sopram a favor do ex-ministro da Infraestrutura de Bolsonaro.

Já Haddad, velho conhecido do eleitorado, carrega a experiência e as credenciais de ter governado a capital paulista (a quinta maior metrópole do mundo) e conhecer bem os problemas de São Paulo. O debate aberto entre os candidatos no segundo turno tem estreitado a resistência ao seu nome, principalmente quando os temas fogem da lógica polarizada e adentram em áreas relevantes de políticas públicas como segurança, saúde e educação. Haddad tem explorado a inexperiência de seu oponente em assuntos delicados e pode, com isso, fortalecer o apoio a sua candidatura, principalmente no eleitorado indeciso ou proveniente de outros candidatos, inclusive Rodrigo Garcia (PSDB). A poucos dias do pleito, entretanto, a marcha do tempo favorece o pretendente do Republicanos, vencedor, com folga, do primeiro turno.