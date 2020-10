Retrocessos e negação do direito a educação para as pessoas com deficiência: cooptação, capacitismo[i] e segregação institucionalizada pelo Decreto 10.502/2020

Edgilson Tavares de Araújo – Professor da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia; Bolsista de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq; Presidente da Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas (ANEPCP), Pesquisador e militante da causa da pessoa com deficiência

Não se pode esperar nada de positivo do atual Governo Federal, principalmente, quando o assunto é respeito e garantia de direitos para as diversidades. Há de se reconhecer a capacidade política ardilosa, a incapacidade gerencial para gerar polêmicas falaciosas, arruinar direitos sociais e extirpar políticas públicas historicamente conquistadas pelas populações em situação de maior vulnerabilidade e risco social.

No última dia 30 de novembro de 2020, pessoas com deficiência, famílias, pesquisadores(as) e militantes de movimento sociais expressaram seu luto e revolta com a publicação do Decreto nº 10.502/2020[ii], que institui a “Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida”. Esse parece retroceder e mesmo negar o direito a educação às pessoas com deficiência, sem que haja discriminação e com base na igualdade de oportunidades assegurando um “sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida”, como trazido no Art. 24, do Decreto nº 6949/2009[iii], que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007.

O instrumento da Política Nacional de Educação Especial traz um desvirtuamento conceitual-ideológico de gramáticas relacionados a inclusão, como forma de cooptar parte dos movimentos de pessoas com deficiência e seus familiares mobilizados em históricas organizações especializadas, bem como atender a interesses do mercado. As organizações especializadas no atendimento a esse público transitam entre valores e práticas assistencialistas-segregadoras e inclusivas-transformadoras, respeitando ou não o direito a autonomia e independência das pessoas com deficiência. A cooptação neste campo é histórica e múltipla entre Estado, sociedade civil e mercado. Ora é favorecida por práticas em torno da suposta sustentabilidade financeira de algumas organizações privadas aludindo aos temores a educação inclusiva em torno do mito da própria extinção dessas instituições. Ora pela bravata de que escolas comuns e professores não estão preparados para receber “alunos da inclusão”, termo per si extremamente capacitista. Além disso, pela lógica da desresponsabilização das escolas públicas ou da negligência das escolas privadas a partir de olhares economicistas sobre a questão, julgando que o suposto “melhor espaço educacional” para crianças, jovens e adultos com deficiência é a conservadora escola especial. É preciso questionar o que está por de trás do referido Decreto, quais interesses e atores estão em jogo em torno de uma normativa construída de modo não dialógico e que não levou em consideração sugestões e recomendações das próprias pessoas com deficiência em suas múltiplas expressões, da sociedade civil e das famílias, além de evidências e argumentos pautados em estudos científicos.

Tal decreto está estruturado em 18 (dezoito) artigos, trazendo em seu Art. 2º, a definição de 11 (onze) termos em sua maioria baseados numa lógica privatista e pouco republicana. Destaco aqui que no próprio título da chamada política os termos “equitativa” e “inclusiva” são corrompidos. Explica-se no referido artigo, nos incisos III (política educacional equitativa) e IV (política educacional inclusiva), as ideias de equidade e inclusão de modo separado, prescritivo e gerencialista, como sendo um “conjunto de medidas planejadas e implementadas com vistas a orientar práticas necessária e diferenciadas para que todos tenham oportunidades iguais […]”. Ressalta-se ainda que estas visões de política pública visam “desenvolver, facilitar o desenvolvimento, supervisionar a efetividade”. Assim, trazem lógicas equivocada sobre as diversidades em torno dos termos e como esses incidem na vida das pessoas com deficiências e suas famílias. O que se chama de oportunidades iguais entre esses onze temos? Para além do reforço a instituições especializadas aparece uma suposta alusão a inclusão no inciso X – “escolas regulares inclusivas – instituições de ensino que oferecem atendimento educacional especializado aos educandos da educação especial em classes regulares, classes especializadas ou salas de recursos”. Mesmo assim, a “regularidade” da escola aparece no sentido das ofertas o que são restritas a educação especial.

A equidade e a inclusão devem respeitar as diferenças e as caraterísticas das necessidades individuais e familiares. Igualdade e equidade não podem ser confundidas com homogeneidade e igualitarismo. A igualdade deve ser quanto a garantia dos direitos educacionais para todas e todos. Para isso é preciso assegurar o acesso, a permanência e o aproveitamento qualificado de todas as pessoas com qualquer tipo de deficiência nas escolas comuns, de modo público e gratuito. Ao negar isso, subtende-se uma lógica capacitista e meritocrática, que cria estereótipos em torno da aprendizagem e suas condições às pessoas com deficiência. Parte-se do lugar discriminatório da suposta não capacidade dessas pessoas e dos professores para ensinar e aprender. Isso vai de encontro ao estabelecido na Lei Brasileira de Inclusão –LBI (Lei nº 16146/2015)[iv], quando afirma que: “Art. 4 o Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação”. Ao limitar possibilidades de escolha das famílias e indivíduos sobre onde poderão estudar, de modo especializado, nesse caso, nas escolas e outras instituições especializadas, fere-se tal princípio.

De maneira sorrateira, o Decreto nº 10.502/2020 ao trazer seus princípios e objetivos parece imputar e ampliar a capacidade de decisão da família sobre o ensino formal. Porém, limita cada vez mais esse processo, principalmente, se interseccionarmos as questões de deficiência, classe social, raça e gênero. No Art. 3º II, inciso IV, afirma-se como princípio “VI – participação de equipe multidisciplinar no processo de decisão da família ou do educando quanto à alternativa educacional mais adequada”. É sabido o poder técnico sob as famílias que historicamente é exercido pelos profissionais da pedagogia, assistência social e da saúde que estão envolvidos nas escolas e instituições especializadas, de modo geral. Se isso se institucionaliza, qual mãe de uma pessoa com deficiência, preta e pobre que vai contestar a negação da matrícula do sua filha(a) na escola pública do seu território, sob o possível argumento que não há acessibilidade e professores especializados e que ali do lado tem uma escola especializada privada que vai ser melhor? Mais uma vez a LBI é afrontada de duas formas: a) impedir a capacidade civil da pessoa de exercer o direito a convivência comunitária (art. 6º V); b) desresponsabilizar o dever do Estado de assegurar a pessoa com deficiência, a efetivação do direito à educação (Art. 8º), imputando uma suposta decisão à família que pode ser cooptada pelo poder técnico. Mais uma vez desrespeita-se a Convenção da ONU (2007), já que o Estado deve assegurar que “a) as pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência; b) as pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino primário inclusivo, de qualidade e gratuito, e ao ensino secundário, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade em que vivem” (Decreto nº 6949/2009).

Mesmo se levarmos a questão do acesso e permanência às escolas comuns privadas, as supostas equipes interdisciplinares poderão cada vez mais indicar a “não adequação” para matrícula e permanência das pessoas com deficiência, no fundo, sob a lógica implícita e economicista de que incluir as diferenças aumenta despesas e diminui lucros. A negação de direitos educacionais se configura como violência, negligência e discriminação por parte do Estado e da comunidade escolar (Art. 27, Parágrafo Único da LBI).

Quanto aos objetivos da Política Nacional de Educação Especial, trazidos no Art. 4º, chama a atenção o seguinte inciso: “III – assegurar o atendimento educacional especializado como diretriz constitucional, para além da institucionalização de tempos e espaços reservados para atividade complementar ou suplementar”. O que isso quer dizer? Que extingue a instituição vigente do Atendimento Educacional Especializado (AEE), regulado pelo Decreto nº 7611/2011[v], como forma de oferta complementar e suplementar de apoios especializados as pessoas com deficiência matriculadas no ensino comum, em contra-turno das ofertas escolares? Que institucionaliza a antiquada escola especializada com base no funcionamento de um mix de ofertas de saúde, educação, assistência social, cultura, lazer etc. em que o aproveitamento escolar em si acaba não ocorrendo?

Importante lembrar que o AEE, apesar de todas as críticas que possam ser feitas, tem gerado uma mudança de concepção nas instituições especializadas, nas escolas públicas e privadas e nas famílias. Esse tem como diretriz a “I – garantia de um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades; […]; III – não exclusão do sistema educacional geral sob alegação de deficiência; IV – garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais; V – oferta de apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação; VI – adoção de medidas de apoio individualizadas e efetivas, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena […]; VIII – apoio técnico e financeiro pelo Poder Público às instituições privadas sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial” (Decreto nº 7611/2011). Enquanto isso, as quatro diretrizes para a Educação Especial trazidas pelo Decreto 10.502/2020, apenas reforçam instituições segregadoras sob a burla do suposto aumento do poder decisório imputado a família e aos educandos por meio de processos participativos que não existem.

Algumas instituições especializadas da sociedade civil, inclusive as defensoras da antiga pauta das escolas bilíngues e algumas que defendem escolas especiais para pessoas com deficiência intelectual e com autismo, nunca conseguiram reorganizar suas ofertas para o AEE e para perspectivas inclusivas. Insistem em práticas médico-pedagógicas-assistencialistas, sob argumento de supostas culturas e necessidades de um ou outro tipo de deficiência que faz com que as pessoas não se beneficiem da escola comum. Diante de crises quanto a sustentabilidade financeira, algumas dessas organizações podem ver alguma vantagem no “novo” decreto por imaginar que possíveis migalhas de recursos financeiros podem resolver problemas institucionais.

Mais que nunca é preciso que a sociedade civil compreenda o seu papel para a construção e garantia de uma sociedade realmente inclusiva. A prioridade num momento de retrocessos e negacionismo que vivemos deve ser defender direitos das pessoas com deficiência de modo universal. O contrário, acastelar-se institucionalmente numa visão segregadora, pode gerar perdas irreparáveis as pessoas e instituições. É preciso que a sociedade civil reflita sobre algumas “certezas históricas” muitas delas capacitistas, e se colocar na posição de coprodutoras de políticas públicas e não de: “fazemos o que o Estado deveria fazer”.

A suposta ampliação de possibilidades dos serviços e recursos da educação especial (Art. 7º) e dos atores (art. 8º) do Decreto 10502/2020, pode gerar um afã utópico pela multiplicidade de possíveis ofertas. Não nos esqueçamos que boa parte do que é colocado já está disposto na própria LBI, o que falta é implementar adequadamente. Para isso, precisamos essencialmente de melhoria das capacidades estatais, em tgremos técnico, político e orçamentário. Ao tratar de implementação da Política Nacional de Educação Especial, no artigo 9º, o texto, mais uma vez nos deixa perplexos, ao explicitar em seus três primeiros incisos a intenção de institucionalizar a definição de estratégias para implementar escolas especializadas, escolas bilíngues de surdos (principalmente as já existentes) “que contemplarão também a orientação sobre o papel da família, do educando, da escola, dos profissionais especializados e da comunidade, e a normatização dos procedimentos de elaboração de material didático especializado”. Interessante perceber que em nenhum momento se enaltece a melhoria e ampliação do ensino nas escolas comuns, públicas e gratuitas de modo a ampliar a qualidade das ofertas. Retrocede mais ainda quando estabelece que deve definir “critérios de identificação, acolhimento e acompanhamento dos educandos que não se beneficiam das escolas regulares inclusivas, de modo a proporcionar o atendimento educacional mais adequado, em ambiente o menos restritivo possível, com vistas à inclusão social, acadêmica, cultural e profissional, de forma equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida” (grifo meu). Parte-se do pressuposto capacitista da tutela do(a) educando(a) que é visto como não tendo capacidades para aprender e se beneficiar pela convivência com as diversidades em ambientes escolares comuns.

Outras dúvidas ficam implícitas nessa norma quanto à lógica e aos critérios utilizados para aplicação de recursos públicos em iniciativas privadas ou mesmo utilização de fundos da educação, tão disputados por algumas instituições especializadas e agora sendo completamente perdidos. Reforçar-se, assim, mais uma vez, os sentidos de cooptação e/ou afastamento do Estado de suas responsabilidades a partir da paradoxal nova política.

Diante do que fui questionado por algumas pessoas sobre essa tal política, se concordaria com algo, a resposta óbvia é: NÃO! Por razões óbvias, não podemos coadunar com a cooptação da sociedade civil, com o capacitismo e a segregação para negar direitos à educação de qualidade para todas e todos. Mais ainda num momento político em que se prevalecem a lógica da ajuda, do assistencialismo, da demonização do público pela establishment.

Em suma, assim como outras ações em curso pelo Governo Federal, o Decreto nº 10502/2020 se implementado, além de trazer retrocessos aos direitos educacionais, possui um efeito cascata para outras políticas setoriais. São anos de luta do movimento de pessoas com deficiência, de movimentos e redes formadas por algumas instituições especializadas, que buscam da inclusão e garantia da cidadania, fazendo com que essas últimas saíssem de uma postura segregadora-tuteladora da ajuda, para a da inclusiva-transformadora da garantia de direitos de cidadania. Isso tem exigido esforços de mudanças ideológicas, culturais e de gestão das instituições que passam por processos de reordenamento das suas ofertas de educação, saúde e assistência social, buscando alinhar-se a lógica da integralidade das ofertas mediante as demandas das famílias, junto aos sistemas federativos de políticas públicas. O que pode acontecer com todo esse esforço? Ao retroceder à educação especial abre-se um flanco para decair na prevalência de práticas assistencialistas no campo da Assistência Social, bem como, involuir em modelos biomédicos e curativos na Saúde.

Desde o último dia 30, pessoas comprometidas com a res publica, o bem comum e a garantia de direitos têm se mobilizado, gerando muitos manifestos e notas contrárias a tantos retrocessos. São movimentos sociais, organizações especializadas da sociedade civil, associação profissionais, grupos de pesquisa e autarquias que tem demonstrado indignação. No Congresso Nacional há movimentação contrária ao segregacionismo tendo sido protocolado o Projeto de Decreto Legislativo (PDL nº 427/2020) para revogar o Decreto nº 10502/2020. Enfim, esperamos que ocorra a revogação, que possamos avançar com relação a educação inclusiva, resolvendo os problemas para que haja a efetivação da educação inclusiva. Nada justifica extirpar direitos sob a justificativa moral e generalista de que não há aprendizagem das pessoas com deficiência fora da escola especializada e bilíngue. O que comprova que há ou não aprendizagem na escola x ou y? Quais estudos e pesquisas científicas trazem argumentos para justificar drásticas mudanças de concepção? Uma política pública deve se basear em evidências e necessidades sociais frente a problemas de pública relevância. A construção e explicação dos de tais problemas complexos não pode ocorre por processos de cooptação entre o público e o privado para perpetuar estruturas de poder político num dado campo. As pessoas com deficiência e suas famílias, em todas as suas diversidades, devem ser respeitadas pelo Estado, que deve garantir direitos e não apenas usar as suas imagens para fazer marketing governamental. Resistiremos! Nenhum direito a menos!

[i] Por se tratar de um neologismo, de certo modo ainda pouco usual no campo das políticas públicas, destaco a concepção de Anahi Guedes de Mello que traduziu o termo para o português. “Capacitismo é a discriminação ou violências praticadas contra as pessoas com deficiência. É a atitude preconceituosa que hierarquiza as pessoas em função da adequação de seus corpos a um ideal de beleza e capacidade funcional. Com base no capacitismo, discriminam-se pessoas com deficiência. Trata-se de uma categoria que define a forma como pessoas com deficiência são tratadas como incapazes (incapazes de trabalhar, de frequentar uma escola de ensino regular, de cursar uma universidade, de amar, de sentir desejo, de ter relações sexuais etc.), aproximando as demandas dos movimentos de pessoas com deficiência a outras discriminações sociais como o sexismo, o racismo e a homofobia” (In: MELLO, A. G. O que é capacitismo. 02 de dezembro de 2016. Disponível em: http://www.inclusive.org.br/arquivos/29958 Acesso em 01 out. 2020>

[ii] Ver Decreto nº10502/2020, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10502.htm

[iii] Ver Decreto nº 6949/2009, Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6949.htm

[iv] Ver LBI. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

[v] Ver Decreto nº 7611/2011. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/d7611.htm