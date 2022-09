Reta final da campanha presidencial: o que esperar das redes sociais?

Renata Cristina Nogueira Santos, Doutoranda na Escola de Administração da UFBA. Servidora Técnico-Administrativa em Educação do IFNMG

José Antônio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração da UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

Em duas semanas ocorrerá o primeiro turno das eleições 2022, e as três últimas pesquisas DATAFOLHA, realizadas no mês de setembro, mostram certa estabilidade dos candidatos a presidente, Bolsonaro, Lula e Ciro. Essa estabilidade nos faz questionar se todo o esforço feito pelos candidatos nas redes sociais, e fora delas, tem sido significativo para atrair eleitores.

O evento do bicentenário da Independência, em 7 de setembro, levantou rumores tanto de um possível golpe, como em anos anteriores, quanto de uma provável repercussão positiva a Bolsonaro, por explorar a data como um espetáculo bolsonarista patriótico verde-amarelo. Nem golpe, nem repercussão positiva, o 7 de setembro passou e a intenção de votos segue como estava, tendo alcançado menor repercussão nas redes sociais que no ano anterior, 2021.

Assim, este artigo busca verificar o posicionamento nas redes sociais dos três candidatos apontados pelo DATAFOLHA com maior intenção de votos: Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. A análise verificará o crescimento de público, o quantitativo de conteúdo produzido e as menções aos candidatos nas redes sociais, no intervalo de 02 de setembro a 16 de setembro, comparando com os períodos anteriores analisados e publicados neste blog do ESTADÃO. [1] [2] [3].

Em relação ao quantitativo do público nas redes sociais, considerando que o número de seguidores/fãs/inscritos pode se repetir – um mesmo usuário acompanhar o candidato em redes sociais diferentes -, será considerado para fins de interpretação a média de seguidores/fãs/inscritos nos períodos analisados.

Tabela 1. Número de seguidores/fãs/inscritos por rede social

P1 – 2 de agosto; P2 – 17 de agosto; P3 – 01 de setembro; P4 – 16 de setembro

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Em relação à média de crescimento nas redes, no intervalo de 15 dias entre os períodos P3 e P4, Bolsonaro teve um crescimento de 0,98% nas redes, Lula de 2,8% e Ciro cresceu 0,91%. Considerando os 45 dias de análise feita até aqui, de 2 de agosto a 16 de setembro, Bolsonaro cresceu 3,36%, Lula 10,32% e Ciro 7,64%. Destaca-se que Bolsonaro já partiu de um patamar alto de seguidores, e mesmo tendo o menor crescimento dos últimos 45 dias, ainda se encontra bastante distante dos demais em número de seguidores/fãs/inscritos.

A rede social com maior público alcançado pelos três candidatos é o instagram, e a rede social com menor público é o Youtube.

Na sequência, é apresentado o quantitativo de conteúdo nas redes sociais dos candidatos. Entende-se como conteúdo as postagens, fotos, vídeos, textos, tweets que o usuário produz/pode produzir em cada rede.

Tabela 2. Conteúdo produzido por candidato por rede social

P1 – Período 1: 19 de julho a 2 de agosto; P2 – Período 2: 3 de agosto a 17 de agosto; P3 – Período 3: 18 de agosto a 01 de setembro; P4 – Período 4: 02 de setembro a 16 de setembro

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Contrariando as expectativas de aumento de conteúdo produzido nesta reta final das eleições, a média dos últimos 15 dias de conteúdo produzido por Bolsonaro não se alterou e a de Lula cresceu muito pouco. Apenas Ciro aumentou o conteúdo produzido em todas as redes sociais. Destaca-se o pouco uso do Youtube pelo candidato Bolsonaro, que publicou cerca de 1 vídeo por dia nessa rede, enquanto Lula publicava uma média de 7,2 vídeos por dia e Ciro 14,2 vídeos por dia.

Salienta-se o grande esforço feito pelo candidato Ciro na produção de conteúdo, com uma média de 65,4 conteúdos publicados diariamente nos últimos 15 dias. Embora tenha explorado as redes em maior volume de conteúdo que os demais candidatos, ainda mantém o menor público e o menor número de menções nas redes sociais, conforme veremos a seguir.

Gráfico 1. Menções aos candidatos nas redes sociais – 2022

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Menções se referem a publicações envolvendo o nome dos candidatos nas redes sociais. Entre 02 a 16 de setembro, o evento que mais gerou menções nas redes sociais, com destaque para o candidato Bolsonaro, com 791.587 menções, foi o 06 de setembro, véspera do bicentenário da Independência. Nas redes sociais repercutiram vídeos de convocação para atos com conotações patrióticas a favor de Bolsonaro, que em entrevista dada nesta data chegou a declarar que o 7 de setembro seria “um movimento nunca visto na história do Brasil”[4]. Também repercutiram nas redes conteúdos relacionados à expectativa do que poderia acontecer na data dado o discurso dúbio do candidato contendo ameaças veladas de um golpe.

Destaca-se que na mesma data, em 2018, repercutiu nas redes a facada ao candidato Bolsonaro, evento que marcou o pico de publicações no Twitter no período eleitoral de 2018, com mais de 1,4 milhão de referências em apenas quatro horas (16h às 20h), representando o evento brasileiro de maior repercussão imediata no Twitter desde as eleições de 2014 [5].

Até a presente data, nenhum evento ocorrido no atual período eleitoral atingiu tamanho patamar de menções como a facada de 2018, sendo que até o momento, o maior número de menções foi de 836.744 ao candidato Lula no dia 25/08, data da sua entrevista ao Jornal Nacional (somadas as menções do Facebook, Instagram, Twitter e Youtube).

Sobre o 7 de setembro, bicentenário da Independência, contrariando as expectativas de grande repercussão, as publicações nas redes tiveram menos alcance que o mesmo evento em 2021. Barbabela [6] analisou o Facebook, a rede social de maior alcance bolsonarista, e constatou que em 2021, o vídeo de Bolsonaro na Avenida Paulista alcançou 4,8 milhões de visualizações. Já em 2022, o discurso do presidente alcançou apenas 1,5 milhão de visualizações. Também houve queda de interações em relação ao vídeo nessa rede social: no 7 de setembro de 2021, houve 12 milhões de interações, enquanto que em 2022 foram 10 milhões.

Chama atenção que o candidato Bolsonaro na eleição passada, após sofrer a facada, recolheu-se e cresceu nas intenções de voto, mesmo sem participar de debates e atos de campanha. Nesse sentido, questiona-se: um abdômen exposto vale mais que uma fala, uma vocalização de pensamento? Considerando que parte da massa popular no Brasil funciona sob o calor da emoção e não da razão, talvez um evento desse porte (entenda-se: de grande repercussão e viés emocional) parece representar um abalo significativo, positivo ou negativo, nos resultados das eleições.

Cabe ainda reiterar o já exposto em artigo anterior a simbiose que existe entre as redes sociais e a mídia tradicional (TV, rádio e jornais), uma se alimenta da outra, constituindo um sistema de vasos comunicantes.

É objetivo desses pesquisadores repetir os levantamentos das redes sociais daqui até a eleição. Com os elementos já coletados até agora parece possível chegar a um diagnóstico até certo ponto surpreendente, indicando uma certa frustração com a performance nas redes.

Seria de se esperar uma luta fratricida nas redes sociais envolvendo uma quantidade gigantesca de indivíduos (não que os números reais sejam baixos), o que nos permite especular algumas explicações: as eleições, por mais que sejam importantes e estratégicas, não estariam mobilizando a opinião pública tão intensamente; as redes sociais não seriam a ágora de disputa política da magnitude que se atribui a elas; poderia haver um certo conformismo quanto à participação dada a estabilidade indicada pelas pesquisas. Correndo por fora, também poderíamos pensar que, agora, nesta reta final, em vez de dispensar esforços em ampliar o número de participantes digitais, valeria mais a pena concentrar na produção de conteúdos fundamentalmente de ataque e destruição dos adversários, seja fake news ou não. Esperamos que as próximas coletas possam jogar luz nessas indagações.

