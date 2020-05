Resposta da Nova Zelândia ao COVID-19 – Quando tudo conspira para o Bem Comum

Peter A. Whigham é diretor do Spatial Information Research Centre e professor da University of Otago, na Nova Zelândia.

Eduardo de Rezende Francisco é professor de Data Science, GeoAnalytics e Big Data da FGV EAESP.

A Nova Zelândia é um grande exemplo de nação em que a resiliência é natural, fruto de uma visão sustentável de educação e oportunidade para todos. Tudo conspira para dar certo – população esclarecida e instruída, governo e sociedade civil trabalhando juntos, e liderança reconhecida – a primeira-ministra Jacinta Adern.

Não é à toa que o país obteve respaldo para adotar desde o início medidas rigorosas de combate ao COVID-19. Semanas depois anunciou o fim da transmissão local comunitária e recentemente começou a retomar as atividades econômicas, sociais e educacionais. Mas é claro que as condições geográficas do país, pequeno e isolado ao sul da Austrália, colaboraram para tal.

Peter Whigham é professor da Universidade de Otago, mais antiga e uma das maiores universidades da Nova Zelândia. Fica em Dunedin, segunda maior cidade da Ilha Sul, com pouco mais de 110 mil habitantes. Peter foi um dos idealizadores do Spatial Information Research Centre e é professor convidado da FGV EAESP, tendo estado no Brasil em duas oportunidades, 2016 e 2019, para ministrar cursos de Data Science e GeoAnalytics.

Tive o privilégio de tê-lo como co-orientador do doutorado e colega nos cursos ministrados na Escola de Inverno da FGV EAESP. Peter aceitou meu convite para tecer algumas palavras sobre as condições que fizeram da Nova Zelândia um país exemplo no combate à pandemia do novo coronavírus.

Reproduzo abaixo (em português e a versão original em inglês, em seguida) a entrevista que ele me concedeu, ainda em meados de abril, seguida de uma atualização de 18 de maio.

Resposta da Nova Zelândia ao COVID-19

Background

A Nova Zelândia é um país insular soberano geograficamente isolado e pouco povoado. O país possui duas principais massas terrestres (as ilhas Norte e Sul), além de um grande número de ilhas menores. A maioria dos aproximadamente 5 milhões de pessoas reside entre as ilhas Norte e Sul; a Ilha Norte é a maior região, com a cidade Auckland com a maior população, de aproximadamente 1,5 milhão de habitantes. A diversidade étnica é fruto do convívio entre europeus, Māoris, asiáticos e habitantes das ilhas do Pacífico. Cerca de 70% são europeus e 30% indígenas Māori. A Nova Zelândia possui uma estrutura governamental estável como uma democracia parlamentar com total independência estatutária da Grã-Bretanha. No entanto, ainda existem fortes laços com a monarquia britânica com a rainha da Inglaterra, chefe de estado. A Nova Zelândia ocupa uma posição de destaque nas comparações internacionais de saúde, educação, liberdades civis e liberdades econômicas.

O primeiro caso de COVID-19 na Nova Zelândia foi relatado em 28 de fevereiro de 2020. Um pequeno número de casos foi posteriormente relatado nas semanas seguintes, todos relacionados a viagens internacionais. No dia 21 de março, um sistema de nível de alerta foi introduzido. Os níveis variaram de 1 (menor risco de infecção) a 4 (maior risco com maiores restrições). Os esclarecimentos sobre quais atividades econômicas e sociais poderiam ser realizadas para cada nível de alerta foram imediatamente informados. Em 25 de março, foram registrados 50 novos casos de COVID-19, elevando o número total de casos confirmados e prováveis para 205. Um estado de emergência foi declarado e o nível 4 de alerta anunciado.

– O que mudou no cotidiano da população com a chegada de medidas para combater a disseminação do COVID-19?

A Nova Zelândia está sob o nível de alerta 4 há mais de 4 semanas. No nível de alerta 4, apenas serviços essenciais (suprimento de alimentos, controle de fronteiras, tribunais, policiais, serviços financeiros, assistência médica, manutenção de infraestrutura, entrega de produtos de aquecimento, como gás e lenha e transporte limitado para trabalhadores essenciais) podem operar. As pessoas só podem ir ao supermercado para adquirir comida. As viagens não essenciais são proibidas e as pessoas devem ficar em casa. O conceito de “bolha” – aquelas pessoas com quem você vive – foi claramente definido com a expectativa de que você só interaja com essas pessoas. Os indivíduos foram autorizados a se exercitar em sua vizinhança, mas devem manter o distanciamento social de cerca de 2 metros. Todas as reuniões de pessoas fora de uma “bolha” são proibidas. Até 7 de abril, 291 violações das restrições de nível 4 haviam ocorrido, com 16 pessoas sendo acusadas. No dia 21 de abril, uma pessoa foi condenada a um mês de prisão por violar as restrições de bloqueio.

– As pessoas e as famílias em geral aderiram naturalmente a essas medidas ou houve alguma resistência por parte da população (especialmente as mais pobres)?

Em geral, os requisitos para o nível de alerta 4 foram aceitos e seguidos. Houve pouca resistência às restrições, provavelmente porque o governo foi transparente na tomada de decisões e nos argumentos para essas restrições. Todos os dias, às 13h, a primeira-ministra Jacinta Adern e uma representante do Ministério da Saúde apresentam na televisão nacional as últimas notícias sobre o estado do vírus, os novos casos, detalhes de clusters e o impacto das restrições sobre o vírus na economia. Adern apresenta um rosto compassivo, coerente e sincero do governo, com ênfase na saúde e na segurança das pessoas. Os neozelandeses confiam nela e isso se reflete na aceitação das restrições.

– Em termos de articulação política, os poderes executivo e legislativo estão em uníssono, aderindo e apoiando as medidas lideradas pelo presidente?

A clareza dos níveis de alerta e as restrições subsequentes são suportadas por todas as partes do governo. Os membros do partido da oposição estão diretamente envolvidos nas comissões parlamentares que planejam a resposta ao COVID-19, de modo que, atualmente, o país tem uma voz mais unida e única do que normalmente seria o caso. As críticas à abordagem governamental são poucas e, muitas vezes, enfrentam forte oposição do público.

– Existem políticas específicas para as populações menos assistidas (por exemplo, comunidades māoris)?

Quaisquer condições adversas sempre têm um efeito maior nos segmentos mais pobres da sociedade. Na Nova Zelândia, os Māoris são um dos grupos mais pobres da população. O governo alocou fundos adicionais específicos para apoiar as comunidades de Māori e das Ilhas do Pacífico, que parecem ser aceitos e esperados pelo país como um todo.

– Como a população da Nova Zelândia em geral vê a questão de diferentes práticas de combate a esta pandemia, como aquelas inicialmente realizadas pelos governos locais na região de Milão na Itália ou nos EUA (atrasado pelo isolamento), ou mesmo no Brasil, de não apoio ao que é recomendado pela Organização Mundial da Saúde?

A Nova Zelândia seguiu as recomendações da OMS e, de fato, possui um dos mais rigorosos controles sociais em comparação com outros países do 1º mundo. O argumento que o governo apresenta é que, ao restringir as restrições, resultará em mortes mínimas e na transmissão do vírus pela comunidade. Por sua vez, a expectativa é que, quando as restrições forem relaxadas de maneira controlada, o país permanecerá seguro.

– Nesses tempos de pandemia, existe alguma política do governo de avaliar o isolamento social com base nas informações de localização geográfica (ou telefones celulares), obtida através de acordos com operadoras de telefonia celular ou mesmo com empresas como Google ou Apple?

Atualmente, não há abordagens tecnológicas obrigatórias para rastreamento e controle social. Embora o governo tenha discutido a possibilidade de rastrear por telefone os problemas de privacidade e segurança, nenhuma solução foi implementada. Atualmente, a determinação das interações sociais com indivíduos identificados com o COVID-19 é feita manualmente por meio de telefonemas. Mais de US$ 40 milhões foram alocados para apoiar o rastreamento de contatos sociais. Existem alguns argumentos na mídia e no governo de que as tecnologias Bluetooth devem ser usadas para identificar contatos, mas atualmente o governo não tomou nenhuma decisão. Como os neozelandeses geralmente desconfiam de questões de privacidade, é improvável que isso aconteça no futuro próximo.

– Existe um painel de informações que consolida de forma sistemática, detalhada e transparente todos os dados (número de casos, número de óbitos, número de recuperados, número de exames realizados, etc.), a partir de mapas, com detalhes por município, distritos, regiões menores, etc.)? Ou existe uma proliferação de mapas e indicadores diferentes, alguns com informações conflitantes, sinalizando a ausência de um único canal para consolidar e publicar dados?

Existe um site muito consistente e coerente que é atualizado diariamente pelo governo. Ele contém dados sobre os casos atuais e novos, distribuição geográfica, clusters, além de informações sobre níveis de alerta, comportamento apropriado e assim por diante. Esta é a principal maneira pela qual os neozelandeses são mantidos atualizados. Além disso, há uma transmissão de televisão todos os dias às 13h que atualiza o país, realizada pela Primeira-Ministra e pelo Ministério da Saúde. Esta transmissão termina com perguntas de jornalistas. O país está bem informado e existe uma voz consistente e única em relação às regras para o nosso comportamento social e econômico. A Nova Zelândia tem a vantagem aqui por várias razões: somos uma população pequena; nós temos um governo centralizado em que geralmente é confiável; temos orgulho de ser neozelandeses e fazer parte de um país extremamente sortudo; e acreditamos no país e em seus princípios.

– Todo o sistema educacional (ensino fundamental, ensino médio, graduação, MBAs, especializações, stricto e lato sensu) está fechado, aguardando novas orientações dos governos (nacionais ou locais)? Houve migração para aulas on-line (síncrona ou assíncrona)? E o ensino fundamental?

Quando a Primeira-Ministra anunciou que o nível de alerta 4 começava em dois dias, todos os provedores de educação foram fechados imediatamente. Escolas e instituições terciárias mudaram para a educação on-line – parte disso é feita em salas de aula virtuais com um professor usando o Zoom, mas muito material de ensino adicional foi fornecido on-line. O governo também forneceu fundos adicionais para apoiar o desenvolvimento de materiais e apoio tecnológico para garantir que todas as crianças (especialmente as de famílias desfavorecidas) não percam a educação permanente. Alguns cuidados infantis estão disponíveis para os pais que prestam serviços essenciais, mas, caso contrário, toda a educação ocorre on-line e em casa.

– Na Universidade de Otago, as aulas foram retomadas no modo on-line (síncrono)? Houve algum ajuste no calendário devido a essa eventual adaptação? Houve preparação específica para os professores adaptarem suas aulas e atividades presenciais a esse modo on-line? E como está a receptividade dos estudantes a esse sistema?

A Universidade de Otago mudou todas as aulas para on-line. Como alguns departamentos não estavam preparados para essa mudança, a universidade decidiu reduzir o semestre em uma semana. Isso também foi necessário porque, uma vez anunciado o nível de alerta 4, os alunos tinham apenas 2 dias para viajar para casa antes do início do bloqueio oficial. Isso significava que houve uma grande quantidade de interrupções durante esta semana em março, e as restrições de viagens foram de fato suspensas por mais dois dias devido à demanda de voos domésticos. Os alunos parecem ter aceito essa abordagem e, pessoalmente, eu descobri que minha carga de trabalho aumentou devido ao tempo adicional que passo individualmente com os alunos que usam o Zoom. As preleções são ministradas ao vivo e gravadas, com slides e notas adicionais no Blackboard (uma ferramenta baseada na Web para o gerenciamento de materiais de cursos universitários). Embora eu prefira conversar na frente de uma turma, não recebi nenhum feedback negativo sobre o novo “normal”. Como os alunos agora têm mais tempo (sem viagens ou outras distrações), provavelmente também estão descobrindo que seus estudos podem ser realizados mais devagar e com mais atenção.

– Você acha que o fato de o país estar sendo liderado por uma mulher está fazendo a diferença? A adesão da população ao isolamento social e a não abertura do comércio e das escolas foram facilitadas por isso?

Jacinta Ardern é muito boa Primeira-Ministra e tem um país unido em termos de controle do vírus. Ser mulher ajudou com sua popularidade durante esse período? Não estou convencido de que ser mulher seja uma diferença fundamental, embora ela se conecte às famílias de uma maneira pessoal, que pode ser mais difícil para um político do sexo masculino. Por exemplo, durante a Páscoa, ela anunciou em uma apresentação na televisão que o Coelhinho da Páscoa era um serviço essencial e permitia quebrar as restrições de viagem. Ser mulher e ter um filho pequeno, deu a isso um toque pessoal e agradável e trouxe pelo menos alguns momentos de alegria para um momento difícil para todos. Recentemente, houve alguma pressão em relação ao retorno a mais atividades econômicas. Muitas empresas neozelandesas estão sofrendo muito – por exemplo, o turismo representa mais de 6% do PIB e mais de 7% da força de trabalho da Nova Zelândia, mas é amplamente impulsionado por visitantes internacionais. Levará muitos anos para que essas indústrias se recuperem e provavelmente serão reestruturadas e reduzidas em tamanho. Muitas pequenas e médias empresas também foram afetadas negativamente, com o desemprego aumentando e as empresas fracassando. Embora o governo tenha muitos pacotes de apoio financeiro, é claro que o vírus afetou muitas famílias de maneira adversa. A pressão para retornar a uma atividade econômica mais “normal” certamente está crescendo, e o país está passando para o nível 3 de alerta antes do final de abril. Isso abrirá muitas empresas, mas chegou tarde demais para algumas.

– Após algumas semanas, há sinais de retomada gradual da atividade econômica e abertura gradual das estruturas de comércio e serviços, ainda respeitando o isolamento social?

A mudança para o nível 3 de alerta no final de abril significa que muitas empresas podem começar a negociar. No entanto, ainda existem restrições de viagem e as pessoas, sempre que possível, são aconselhadas a permanecer em casa. Os restaurantes estão restritos apenas aos serviços de take-away. O distanciamento social deve ser mantido, no entanto, é permitido algum alívio da “bolha”. Por exemplo, na próxima semana uma empresa está visitando minha casa para cotar em uma nova janela para minha casa. Isso não foi possível no nível de alerta 4. As escolas serão parcialmente abertas, mas os alunos, sempre que possível, devem permanecer em casa e continuar com as aulas on-line. As universidades permanecerão fechadas para trabalhadores não essenciais provavelmente até junho, então os exames serão realizados on-line. A mudança para o nível 2 de alerta pode ocorrer em meados de maio, se a contagem de novos casos de vírus for zero, no entanto, nesta fase, o governo está escolhendo uma abordagem lenta para garantir que não ocorram novos surtos.

No geral, a Nova Zelândia é um país de sorte. Temos fronteiras facilmente controladas e um governo único e unido, em que a maioria da comunidade confia. Nossa falta de extrema pobreza, baixa densidade populacional dispersa e excelente atendimento de saúde significou que fomos capazes de controlar rapidamente a disseminação do COVID-19 e limitar o número de mortes (menos de 20). Embora os controles sobre nosso comportamento econômico e social tenham sido rigorosos, isso resultou em um resultado muito positivo. A mensagem foi simples: a saúde e o bem-estar da população são o princípio mais importante. Em comparação com muitos outros países, a Nova Zelândia conseguiu proteger nossas famílias e amigos e, por isso, somos gratos.

Atualização de 18 de maio: este relato foi originalmente escrito em abril e agora em maio a Nova Zelândia passou para o nível 2. Isso significa que a maioria das empresas agora está aberta, com pequenas restrições ao distanciamento social e rastreamento de contatos, com reuniões limitadas a 50 pessoas. Não há novos casos do vírus há mais de uma semana e nenhum na Ilha Sul da Nova Zelândia há mais de 20 dias. A agitação da atividade econômica começou e o país recomeçou as viagens domésticas. Nesta fase, não há viagens internacionais. Por que a Nova Zelândia teve sucesso no combate ao COVID-19? Parece haver três razões principais: o país se moveu rapidamente para prender as pessoas e restringir os movimentos; rastreamento e teste de contato foram implementados rapidamente; e o governo deu instruções muito claras sobre a resposta do país e como a mudança a longo prazo (isto é, o movimento através dos níveis de alerta) seria alcançada. A confiança e o apoio do governo, e um plano claro e bem apoiado para lidar com esse vírus, foram fundamentais para produzir um país que agora parece estar amplamente livre do vírus. Embora as empresas que dependem de visitantes internacionais (como turismo e educação) sejam afetadas por muitos meses, ou até anos, o país está agora operando domesticamente e há uma atitude positiva em relação ao avanço. Embora o país tenha sido economicamente afetado a um nível que não é visto desde a depressão da década de 1930, não há preocupações atuais com a saúde devido ao novo coronavírus, e o país está começando a construir uma recuperação econômica. A Nova Zelândia está aberta para negócios.

New Zealand’s Response to COVID’19

Professor Peter A. Whigham, University of Otago, Dunedin, New Zealand

Background

New Zealand is a sovereign island country that is geographically isolated and sparsely populated. The country has two main land masses (the North and South islands) as well as a large number of smaller islands. The majority of the approximately 5 million people reside between the North and South islands, with the largest single region being the North Island city of Auckland with a population of approximately 1.5 million. The ethnic groups include European, Māori, Asian and Pacific Islands, with about 70% European and 15% indigenous Māori. New Zealand has a stable government structure as a parliamentary democracy with full statutory independence from Great Britain. However, there does remain strong ties to the British Monarchy with the Queen of England the head of state. New Zealand ranks highly in international comparisons of health, education, civil liberties and economic freedoms.

The first case of COVID-19 in New Zealand was reported on the 28th February, 2020. A small number of cases were subsequently reported over the next few weeks, all connected to international travel. On the 21st March an alert level system was introduced. The levels ranged from 1 (least risk of infection) to 4 (highest risk with greatest restrictions) and clarified what economic and social activities could be conducted based on the alert level. On the 25th March there were 50 new COVID’19 cases reported, bringing the total number of confirmed and probably cases to 205. A state of emergency was declared and alert level 4 announced.

– What has changed in the daily life of the population with the arrival of measures to combat the spread of COVID-19?

New Zealand has been under alert level 4 for over 4 weeks. At alert level 4 only essential services (food supply, border control, courts, law enforcement, financial services, healthcare, infrastructure maintenance, delivery of heating products such as gas and firewood and limited transportation for essential workers, ) can operate. People can only travel to the supermarket for food. Non-essential travel is banned, and people are expected to stay at home. The concept of a “bubble” – those people you live with – was clearly defined with the expectation that you only interact with these people. Individuals were allowed to exercise in their neighbourhood but must maintain social distancing of about 2 metres. All gatherings of people outside of a “bubble” are banned. By the 7th April 291 breaches of level 4 restrictions had occurred, with 16 people facing charges. On the 21st April a person was sentenced to one month imprisonment for breaching lockdown restrictions.

– Did people and families in general naturally adhere to these measures or was there any resistance from the population (especially the poorest)?

In general the requirements for alert level 4 have been accepted and followed. There has been little resistance to the restrictions, probably because the government has been transparent in their decision making and arguments for these restrictions. Each day at 1pm the Prime Minister, Jacinta Adern, and a representative from the Ministry of Health, present on national television the latest news on the state of the virus, the new cases, details of clusters, and the impact of the restrictions on the economy. Ms Adern presents a compassionate, coherent and sincere face of the government with an emphasis on health and keeping people safe. New Zealander’s trust her and this is reflected in the acceptance of the restrictions.

– In terms of political articulation, are the executive and legislative powers in unison, adhering to and supporting the measures led by the president?

The clarity of the alert levels, and the subsequent restrictions are supported by all government parties. Members of the opposition party are directly involved in parliamentary committees that are planning the COVID’19 response so, at the present time, the country has a more united and single voice than would normally be the case. Criticisms of the government approach are few and often met with strong opposition from the public.

– Are there any specific policies for the less-assisted populations (e.g., Maori communities)?

Any adverse conditions always have a greater effect on poorer segments of society. In New Zealand Māori’s are over-represented as a poorer group by percentage of population. The government has allocated specific additional funding to support Māori and Pacific Island communities, which appears to be both accepted and expected by the country as a whole.

– How the New Zealand population in general sees the issue of different practices to combat this pandemic, such as those initially carried out by local governments in the Milan region in Italy or in the USA (delayed for isolation), or even in Brazil, of not support to what is recommended by the World Health Organization?

New Zealand has followed the recommendations of WHO, and in fact has one of the strictest social controls compared with other 1st world countries. The argument that the government presents is that by going hard on restrictions will result in minimal deaths and community transmission of the virus. In turn, the expectation is that when restrictions are relaxed in a controlled manner the country will remain safe.

– Is some government policy, in times of pandemic, of assessing social isolation based on people’s geolocation information (or people’s cell phones), obtained through agreements with cell phone operators, or even with companies like Google or Apple?

Currently there are no mandated technological approaches to social tracking and control. Although the government has discussed the possibility of phone tracking the issues of privacy and security have meant no solution has been implemented. At present determining social interactions with individuals who are identified with COVID’19 is done manually via phone calls. Over $NZ40 million dollars has been allocated to support tracking of social contacts. There are some arguments in the media and government that Bluetooth technologies should be used for identifying contacts but currently the government has made no decisions. Since New Zealander’s are generally wary of privacy issues this is not likely to happen in the near future.

– There is an information panel that consolidates in a systematic and detailed way all data (number of cases, number of deaths, number of recovered, number of tests performed, etc.), from maps, with details by municipality, districts, meshblocks , etc)? Or is there a proliferation of different indicator maps, some with conflicting information, signaling the absence of a single channel for consolidating and publishing data?

There is a very consistent and coherent website that is updated each day from the government. This has data about the current and new cases, geographic spread, clusters, as well as information on alert levels, appropriate behaviour, and so on. This is the main way that New Zealander’s are kept up-to-date. In addition there is a television broadcast each day at 1pm that updates the nation, hosted by the Prime Minister and the Ministry of Health. This broadcast concludes with questions from journalists. The country is well informed and there is a consistent and single voice regarding the rules for our social and economic behaviour. New Zealand has the advantage here for several reasons: we are a small population; we have a centralised government which is generally trusted; we have pride in being New Zealander’s and being part of an extremely lucky country; and we believe in the country and its principles.

– Is the entire education system (elementary, high school, undergraduation, MBAs, specializations, stricto and lato sensu) closed, awaiting new guidance from governments (national or local)? Was there a migration to classes (synchronous or asynchronous) online? What about elementary education?

When the Prime Minister announced that alert level 4 was commencing in 2 days all education providers were closed immediately. Schools and tertiary institutions have moved to online education – some of this is done in virtual classrooms with a teacher using Zoom, but a lot of additional teaching material has been provided online. The government has also provided additional funds to support the development of materials and technological support to ensure all children (especially those from disadvantaged families) do not miss out with their ongoing education. Some childcare is available to parents who are doing essential services, but otherwise all education occurs online and at home.

– At the University of Otago, were classes resumed in online (synchronous) mode? Were there any calendar adjustments due to this eventual adaptation? Was there specific preparation for teachers to adapt their classes and face-to-face activities to this online mode? And how is the students’ receptivity to this system?

The University of Otago has moved all classes online. Because some departments were not prepared for this move the university decided to reduce the semester by one week. This was also necessary because once alert level 4 was announced students only had 2 days to travel home before official lockdown commenced. This meant there was a large amount of disruption during this week in March, and travel restrictions were in fact lifted for an additional two days because of the demand on domestic flights. Students seem to have accepted this approach, and personally I have found my workload has increased because of the additional time I spend one-on-one with students using Zoom. Lectures are given live and recorded, with additional slides and notes on Blackboard (a web-based tool for the management of university course materials). Although I would prefer talking in front of a class, I haven’t received any negative feedback regarding the new “normal”. Because students now have more time (no travel or other distractions) they are probably also finding their studies can be taken slower and more thoughtfully.

– Do you think the fact that the country is being led by a woman is making a difference? Was the population’s adherence to social isolation and the non-opening of commerce and schools facilitated by this?

Jacinta Ardern is a very good Prime Minister and has a united country in terms of controlling the virus. Has being a female helped with her popularity during this time? I’m not convinced that being a female is a key difference, although she does connect to families in a personal way that may be more difficult for a male politician. For example, over Easter she announced on a televised presentation that the Easter Bunny was an essential service and allowed to break travel restrictions. Being female, and having a young child herself, gave this a nice, personal touch and brought at least some light-hearted moments to a time that is difficult for everyone. There has recently been some pressure regarding the return to more economic activity. Many New Zealand businesses are suffering badly – for example, tourism accounts for over 6% of GDP and over 7% of the NZ workforce, but is largely driven by international visitors. It will take many years for such industries to recover and they are likely to be restructured and reduced in size. Many small to medium sized businesses have also been adversely affected, with unemployment rising and businesses failing. Although the government has many financial support packages, it is clear that the virus has affected a great many families in adverse ways. The pressure to return to more “normal” economic activity is certainly growing, and the country is moving to alert level 3 before the end of April. This will open up many businesses, but has come too late for some.

– After a few weeks, are there signs of a gradual resumption of economic activity, and the gradual opening of trade and service structures, still respecting social isolation?

The move to alert level 3 at the end of April will mean many businesses can commence trading. However, there are still travel restrictions and people, wherever possible, are being advised to remain at home. Restaurants are restricted to takeaway services only. Social distancing must be maintained, however some easing of the “bubble” is allowed. For example, next week a business is visiting my home to quote on a new window for my house. This was not possible at alert level 4. Schools will be partially open, but students wherever possible should remain at home and continue with online lessons. Universities will remain closed to non-essential workers probably until June, so exams will be conducted online. The change to alert level 2 may occur by mid-May if the count of new virus cases is zero, however at this stage the government is choosing a go-slow approach to ensure no new outbreaks occur.

Overall, New Zealand is a lucky country. We have easily controlled borders and a single, united government that is trusted by the majority of the community. Our lack of extreme poverty, dispersed and low population density, and excellent health care has meant we have been able to quickly control the spread of COVID’19 and limit the number of deaths (

Update 18th May: This article was originally written in April, and New Zealand has now moved to level 2. This means that most businesses are now open with minor restrictions being social distancing and contact tracing, with gatherings limited to 50 people. There have been no new cases of the virus for over a week and none in the South Island of New Zealand for over 20 days. The buzz of economic activity has started and the country has recommenced domestic travel. At this stage there is no international travel. Why has New Zealand been successful in combating COVID’19? There appears to be 3 main reasons: the country moved quickly to lock down people and restrict movement; contact tracing and testing was implemented quickly; and the government gave very clear instructions regarding the response of the country and how the long-term change (i.e. movement through alert levels) was going to be achieved. The trust and support of the government, and a clear, well-supported plan for handling this virus, was key to producing a country that now appears to be largely free of the virus. Although businesses that rely on international visitors (such as tourism and education) will be affected for many months, if not years, the country is now operating domestically and there is a positive attitude towards moving forward. Although the country has been economically affected to a degree that hasn’t been seen since the depression of the 1930’s, there are no current health concerns due to the corona virus, and the country is starting to build an economic recovery. New Zealand is open for business.