Reforma tributária: entre a ideal e a possível

Carlos Eduardo de Arruda Navarro, Juiz do TIT/SP, Professor da FGV Direito de SP e Sócio do escritório Galvão Villani, Navarro e Zangiácomo Advogados

O sistema tributário não é um fim em si mesmo; um sistema tributário ideal é aquele que consegue arrecadar o que o Estado precisa da maneira mais justa e simples possível.

Justiça fiscal e simplicidade podem, à primeira vista, parecer objetivos antagônicos, mas não são. Claro que, no extremo, o sistema tributário mais simples seria aquele em que nós, cidadãos, pagaríamos o mesmo tributo, calculado por cabeça. Ou seja, anualmente os entes tributantes dividiram seu orçamento pela população e cobrariam, de cada contribuinte, o mesmo montante. Trata-se, obviamente, de um modelo terrivelmente injusto.

Nesse sentido, é natural que os Estados criem complexidade para poder tributar cada indivíduo de acordo com a sua capacidade contributiva. Essa complexidade pode se revelar na quantidade de tributos (espalhados entre renda, consumo e patrimônio), multiplicidade de alíquotas (com destaque à chamada progressividade), dentre outros.

Mas, como disse, justiça fiscal e simplicidade não são ideias necessariamente excludentes entre si. Vejam o modelo tributário brasileiro, que consegue ser muito complexo e, ao mesmo tempo, muito regressivo (especialmente pela concentração da arrecadação no consumo, mas não exclusivamente).

E isso se verifica porque, ao longo do tempo, nos perdemos nessa dualidade: fomos adicionando cada vez mais complexidade ao sistema, mas sem que isso objetivasse alcançar justiça fiscal. A complexidade, muitas vezes, simplesmente foi sendo adicionada pelo legislador para resolver outras questões que pouco ou nada têm relação com a capacidade contributiva.

Como exemplo, cito a Emenda Constitucional 87: criou-se um novo diferencial de alíquotas de ICMS para conviver com um tributo cuja arrecadação permanece predominantemente na origem. Ou seja, poderíamos ter modificado todo o ICMS para o destino ou mantido a tributação na origem e criado um mecanismo de repasse de recursos aos Estados de destino, mas preferimos criar um novo regime apenas para vendas não presenciais a consumidores finais, aumentando a complexidade do sistema.

Penso que esse é um resgate necessário para tratar do tema da reforma tributária. Não há dúvidas de que o sistema brasileiro precisa ser reformado, mas qual é a reforma que precisamos? Claramente, me parece que teríamos três opções:

Simplificar o sistema e manter sua regressividade;

Manter a complexidade nos níveis atuais, mas ter um sistema mais justo; ou

Simplificar o sistema e alcançar maiores níveis de justiça fiscal.

Acredito que a maioria irá concordar que a terceira opção é a melhor. E, se assim o é, precisamos de uma reforma tributária ampla, que contemple a tributação do consumo, renda, patrimônio e, quiçá, folha de salários.

Não há reforma tributária ampla do consumo, assim como não há reforma ampla da renda ou do patrimônio. Reforma ampla, de verdade, precisa envolver todo o sistema. E, neste sentido, devemos buscar (a) a simplificação da arrecadação no consumo (eis que sempre será regressivo), (b) a justiça fiscal na tributação do patrimônio e, (c) na renda, um modelo que traga os dois ganhos, simplificando e trazendo maior progressividade.

Na noite de ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o substitutivo da chamada reforma do IR. É um passo pequeno, mas que pode ser complementada com a reforma da tributação do consumo. Claro que o ideal seria discutir também alguma reforma no patrimônio – seja tornando mais progressivo o ITR (federal), seja promovendo o princípio da capacidade contributiva no IPTU e, especialmente, no ITCMD (nestes últimos, por meio de proposta de Emenda à Constituição e/ou lei complementar que modifique o Código Tributário Nacional) –, mas me parece que o simples fato de discutirmos a renda e o consumo já pode trazer avanços.

No substitutivo aprovado ontem, há algumas melhorias: destaco a tributação dos dividendos e fundos fechados, a correção da tabela do IRPF e o fim dos juros sobre o capital próprio (JCP). Alguém poderia dizer que é pouco – e de fato é –, mas há avanços. Agora cabe ao Senado Federal analisar o texto dos deputados e encaminhar importantes modificações na tributação da renda.

Como passo seguinte, o mesmo parlamento deve analisar o projeto de lei que institui a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), em substituição aos atuais PIS e Cofins. Claro que o ideal seria incluir na sopa de letrinhas ICMS, ISS e IPI, mas, se o bom é inimigo do ótimo, substituir PIS/Cofins pela CBS já é uma boa reforma da tributação do consumo!