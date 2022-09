Redes sociais em transe: a campanha dos presidenciáveis

Renata Cristina Nogueira Santos, Doutoranda na Escola de Administração da UFBA. Servidora Técnico-Administrativa em Educação do IFNMG

José Antônio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração da UFBA. Pesquisador FGV-EAESP.

As últimas semanas do mês de agosto foram frenéticas nas redes sociais com conteúdo relacionado às eleições presidenciais de 2022. Ecoando acontecimentos do mundo não virtual, como os debates televisivos, os presidenciáveis estão na mira do público online nas redes sociais. Assim, analisar a repercussão dos candidatos nas redes é um termômetro importante do que pode vir a acontecer no dia 02 de outubro.

Nos debates onde os candidatos estão frente a frente, cada um procura explorar o telhado de vidro dos demais, “cutucando” suas fragilidades, esperando que a pergunta cause embaraços aos respondentes, alguma escorregada na hora da resposta.

No caso do Debate da BAND em específico ou dessa eleição em particular com a polarização que se mantém, os alvos são dois, Lula e Bolsonaro. Ao primeiro foram endereçadas mais questões referentes à escândalos e corrupção, ao segundo predominaram as questões sobre as vacinas, com a prevaricação do Presidente e seu negacionismo referente à pandemia, bem como sobre sua misoginia que ganhou corpo quando ele partiu para o ataque à uma jornalista que havia formulado uma pergunta.

A avaliação do desempenho dos seis candidatos presentes ao Debate BAND é uma questão controversa, mas há pesquisas que revelam um empate técnico entre Ciro e Tebet nas duas primeiras posições, seguido de Lula em 3º lugar, e bem abaixo, em 4º lugar, Bolsonaro, ficando os outros dois candidatos (Luiz Felipe e Soraya) abaixo ainda.

O mundo digital, ainda em fase de conhecimento para quem viveu séculos e milênios, na ordem analógica, ainda não nos permite inferir todos possíveis “outputs” de um evento como esse. O que se sabe é que as respostas e manifestações são instantâneas e podem se constituir em apoio, bem como serem potencialmente mortíferas, traduzidas em memes, insultos, agressões, etc. Não se sabe ainda o potencial de estrago que pode causar em cada candidatura nem como pode se beneficiar de um bom desempenho. Há que se esperar um certo tempo para ver os efeitos causados.

Assim, este artigo buscou verificar o posicionamento nas redes sociais dos três candidatos apontados pelo DATAFOLHA com maior intenção de votos: Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. A análise verificará o crescimento de público, o quantitativo de conteúdo produzido e as menções dos candidatos nas redes sociais, no intervalo de 18 de agosto a 01 de setembro, comparando com os períodos anteriores analisados e publicados neste blog do ESTADÃO [1] [2].

Em relação ao quantitativo do público nas redes sociais, considerando que o número de seguidores/fãs/inscritos pode se repetir – um mesmo usuário acompanhar o candidato em redes sociais diferentes -, será considerado para fins de interpretação a média de seguidores/fãs/inscritos nos dois períodos analisados.

Tabela 1. Número de seguidores/fãs/inscritos

P1 – Período 1: 2 de agosto; P2 – Período 2: 17 de agosto; P3 – Período 3: 01 de setembro

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Em relação à média de crescimento nas redes, no intervalo de 15 dias entre os período 2 e 3, Bolsonaro teve um crescimento de 1,69% nas redes, Lula cresceu 4,89% e Ciro 5,75%. Mesmo que Lula e Ciro tenham alcançado um crescimento maior em relação ao período anterior, em números absolutos há uma grande distância entre estes e Bolsonaro, que já ultrapassa uma média de público de 12 milhões de seguidores nas redes.

Causa estranheza que, em véspera de eleições, o crescimento seja um tanto modesto em números absolutos. Bolsonaro atraiu 278.790 novos seguidores, Lula 276.075 e o Ciro apenas 69.358. Seria de se esperar que Lula e Ciro fizessem um esforço maior para incrementar o número de seguidores, visto estarem a uma distância grande do primeiro colocado.

Na sequência, é apresentado o quantitativo de conteúdo nas redes sociais dos candidatos. Entende-se como conteúdo as postagens, fotos, vídeos, textos, tweets que o usuário produz/pode produzir em cada rede.

Tabela 2. Conteúdo produzido por candidato

P1 – Período 1: 19 de julho a 2 de agosto; P2 – Período 2: 3 de agosto a 17 de agosto; P3 – Período 3: 18 de agosto a 01 de setembro

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Observa-se o aumento da produção de conteúdo pelos três candidatos nos últimos 15 dias analisados (de 18 de agosto a 01 de setembro). Bolsonaro realizou 146 postagens de conteúdos em redes sociais a mais que nos últimos 15 dias anteriores (3 de agosto a 17 de agosto), Lula realizou 208 postagens e Ciro realizou 392 postagens. No intervalo de 45 dias, desde o início de P1 ao final de P3, Bolsonaro produziu 715 conteúdos/postagens nas redes sociais, Lula produziu 1307 e Ciro produziu 1691.

Percebe-se nesta terceira análise – de 18 de agosto a 01 de setembro – já dentro da campanha eleitoral oficial, uma maior mobilização dos candidatos em produzir mais conteúdo, com destaque para Lula e Ciro, que tem se empenhado em realizar mais postagens nas redes, o que expressa a importância que estão dando a estas.

Na sequência, apresenta-se o gráfico de menções no período analisado.

Gráfico 1. Menções nas redes sociais

Fonte: Elaborado pelos autores com dados extraídos via Torabit.

Menções se referem a publicações envolvendo o nome dos candidatos nas redes sociais. Observa-se que na véspera do início da campanha eleitoral oficial, no dia 16 de agosto, a atividade nas redes sociais relacionada aos presidenciáveis foi impulsionada, seguida de oscilações, o que nos leva a crer que esta será, assim como em 2018, uma campanha com muita atenção voltada para as mídias sociais.

Buscou-se verificar eventos ocorridos nas datas das menções para entender se justificam a repercussão nas redes. Em relação ao candidato Bolsonaro, no dia 18/08 aconteceu a polêmica envolvendo o Youtuber Wilker Leão – no episódio conhecido como Tchutchuca do Centrão – em frente ao Palácio da Alvorada. Nos dias 22/08 e 23/08 as redes repercutiram a entrevista do candidato no Jornal Nacional, alcançando 820.300 menções no dia 23/08. No dia 27/08 o candidato confirmou sua participação no debate da BAND e no dia 29/08 ocorreu a repercussão do debate da BAND, ocorrida em 28/08. Em relação ao candidato Lula, o grande pico de menções ocorreu no dia 25/08, com 836.744 menções, data em que o candidato é entrevistado no Jornal Nacional, bem como no dia 28 e 29/08, pela repercussão do debate na BAND. Em relação ao Ciro, a média de menção nas redes sociais não tem acompanhado a dos demais candidatos, apresentando um patamar de 229.603 menções no dia 23/08, data de sua entrevista no Jornal Nacional.

Analisando a mediana das menções – uma medida estatística que se refere a uma tendência central num conjunto de valores – observa-se que Lula obtém a maior mediana entre os candidatos, ou seja, apesar das oscilações nas menções, ele mantém um padrão alto de menções com menos oscilações que Bolsonaro.

Vale comentar que a pesquisa DATAFOLHA, divulgada no dia 01/09/22 mostra um crescimento perceptível de Ciro e Tebet. No caso da candidata Simone Tebet, o resultado desse Instituto revela um salto de visibilidade da candidatura, que além de ter um desempenho destemido no Debate colhe os frutos de sua participação destacada na CPI da COVID 19, mostrando como o tempo de colheita pode ser longo. Nas redes sociais, Tebet após o debate da BAND alcançou uma visibilidade expressiva que até então não tinha alcançado. No dia 29/08, ultrapassou o Ciro em número de menções nas redes sociais, alcançando 145.654 menções contra 128.472 do Ciro; obteve mais engajamento que todos os candidatos no facebook (30/08) e instagram (28/08 e 30/08), e alcançou o número de 6.597.176 visualizações no youtube em um apenas um dia (30/08), o segundo maior número de visualizações por dia alcançando por um candidato desde o início destas análises. O maior número de visualizações no Youtube até então é atribuído a Lula, no dia 26/08 com 12 milhões de visualizações.

Percebe-se que dois eventos dos meios de comunicação tradicionais (entrevista no Jornal Nacional e debate na BAND) geraram picos de atividades nas redes sociais no período analisado, revelando a intercambialidade entre mídias digitais e tradicionais.

Se em 2005, Mainwaring e Torcal [3] já criticavam a forma com que os eleitores brasileiros escolhiam seus candidatos, considerando características pessoais e ignorando programas de governo e vínculos programáticos e ideológicos relacionados a seus partidos, hoje a política dominada por personalidades do âmbito das redes sociais mostra-se ainda mais em evidência. As consequências a médio e longo prazo para a legitimidade democrática necessitam de análises mais aprofundadas.

Longe de fazer qualquer previsão, além da constatação de um provável 2º turno, a próxima rodada de eventos, aos quais estaremos atentos, pode indicar ameaças ao 2º colocado. É objetivo destes pesquisadores repetir os levantamentos das redes sociais daqui até a eleição.

Notas e Referências

[1] Ver: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/correndo-atras-de-votos-o-papel-das-redes-sociais-nas-eleicoes-2022/

[2] Ver: https://politica.estadao.com.br/blogs/gestao-politica-e-sociedade/foi-dada-a-largada-corrida-eleitoral-nas-redes-sociais/

[3] MAINWARING, Scott; TORCAL, Mariano. Teoria e institucionalização dos sistemas partidários após a terceira onda de democratização. Opinião Pública. Campinas, Vol. XI, nº 2, 2005.