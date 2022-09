Receita para escolher deputados e senadores

Ruben C. Keinert, Professor titular aposentado da FGV–EAESP

Na reta final para as eleições aparece a dúvida crucial sobre os votos para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Senado Federal. A rigor, não se deve deixar tais escolhas para o último momento, mas é o que predomina.

Apresento uma fórmula para ajudar nessas difíceis opções. Só para deputado federal, em São Paulo, são 1526 candidatos. Para a Assembleia Legislativa do Estado são, aproximadamente, 2000 pretendentes.

Difícil achar o “melhor” entre tantos nomes, embora de modo geral a premissa dos eleitores seja essa. Como é impossível encontrar esse príncipe ou princesa encantada em pouco tempo, o voto acaba indo para algum nome assoprado por um amigo/a ou que impressionou o eleitor por alguma frase de efeito veiculada na propaganda eleitoral. “Meu nome é Enéas”, anunciado aos berros, foi o mote para uma surpreendente votação naquele precursor do “revival” da extrema-direita no país.

São três passos a dar por quem pretende se livrar desse martírio constante e requerem um mínimo de informação política que pode ser obtida na mídia ou por algum esforço de pesquisa bibliográfica. Vale a pena porque vai auxiliar nas muitas eleições vindouras.

Posição política do eleitor

O eleitor médio, não militante, não gosta de pensar que tem uma posição política, vista como um pecado original. Prefere imaginar-se livre para fazer a melhor escolha sempre, o que seria prejudicado por uma definição prévia pela esquerda, direita ou centro do espectro político. Porém, é raro escapar-se destas úteis classificações, que muito ajudam nas opções eleitorais, ao contrário do que se pensa. É preciso deixar de lado, no entanto, os velhos rótulos do comunismo/socialismo à esquerda, preferência irrestrita pelo individualismo à direita ou isenção frente a estes opostos, como posição típica do centro.

Para desvendar a própria posição política e, assim, diminuir o quadro de opções, o eleitor pode ir por aproximação. Assim, se ele se preocupa com a pobreza como uma questão de desigualdade de oportunidades iniciais na vida; se se comove ou se abala com problemas levantados pelas minorias identitárias ou por aqueles atingidos pelas atribulações econômicas de sempre (desmoronamento que atinge a casa comprada com muito suor, poluição, envenenamento do solo, do ar e da água); se desconfia que as mudanças climáticas resultam de um estilo de vida regrado pelo consumismo; se intui que há excessos policiais e militaristas na manutenção da ordem nacional e internacional e com outros “ses” assemelhados, então esse eleitor está próximo dos partidos de esquerda, por inclinação pessoal.

Se, por outro lado, o eleitor entende que a pobreza é uma questão de fraqueza de caráter, pois conhece muita gente que nasceu sem recursos e ascendeu até a riqueza; que o grande problema do mundo, do país ou da localidade em que vive é a ambição pelo poder dos governantes ou a propensão à corrupção dos políticos ou os altos salários dos servidores públicos improdutivos; que é preciso levar progresso a todas as reservas indígenas e florestais; que direitos humanos são para proteger bandidos e outros “ses” similares; então esse eleitor inclina-se para os partidos de direita.

Se, em uma terceira posição, o eleitor concorda com a necessidade de defesa das liberdades e da democracia, do livre desempenho dos três poderes da República e dos direitos humanos; entende que o Congresso espelha, ainda que com imperfeições, a realidade social, cultural e política da nação; que a Justiça existe para mediar conflitos e defender os direitos individuais e coletivos; que é com negociação a todo o tempo que um país democrático ultrapassa os problemas que inevitavelmente surgem ou se revelam (pois existem desde a colonização); que é no embate dos diferentes interesses que é possível chegar ao encaminhamento de soluções necessárias, ainda que imperfeitas; então esse eleitor é de centro e, como tal, deve buscar os partidos correspondentes.

Partidos e orientações programáticas

Quando se desce ao patamar dos partidos, as coisas começam a ficar um pouco mais embaçadas porque, frente às suas realidades eleitorais e à sua realidade interna em um país com regiões muito diversas como é o Brasil, os tópicos que se referem às posições políticas podem ficar embaralhados. No entanto, ao se olhar as tomadas de decisão dos grandes partidos e seus representantes – ao longo de algum tempo – aparecem linhas de continuidade.

Nos partidos de esquerda é mais fácil reconhecer a coerência com princípios norteadores. O PT, Partido dos Trabalhadores, nascido dos embates sindicais contra a ditadura e forjado nas campanhas por melhorias salariais e previdenciárias dos operários e que incorporou as causas identitárias mais recentemente, é emblemático a respeito de apresentar consistência com posições básicas. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, tem sua história ligada a medidas legislativas de proteção aos trabalhadores e atualmente, se dedica a apoiar a extensão de políticas sociais em conjugação com outros partidos. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, tem um tema recorrente, a educação, ao lado da volta das políticas de desenvolvimento nacional. Este tema esteve presente nas ideias e ações de Leonel Brizola e Darci Ribeiro, aparece nas proposições de Cristovam Buarque (senador pelo partido entre 2005-2016, hoje no Cidadania) e no programa e nas experiências subnacionais de governo de Ciro Gomes.

Com variações, estas questões aparecem nos programas, pronunciamentos e votos dos membros das siglas PSOL, PCdoB, Rede Solidariedade, Solidariedade (não confundir os dois partidos), PV e Cidadania.

Os partidos de direita na ativa são relativamente recentes, embora tenham herdado bandeiras de seus congêneres mais antigos. O antiestatismo e a defesa da iniciativa privada e das liberdades individuais vieram da UDN, União Democrática Nacional, que, juntamente com uma ala do PSD, Partido Social Democrático, representava os interesses da economia rural. A agressividade na defesa de ideias conservadoras e o golpismo derivam de Carlos Lacerda e de sua aproximação com militares da Aeronáutica, depois com as Forças Armadas em geral. O eterno combate ao comunismo e o temor da entrega de partes do território nacional ao inimigo de ocasião são cópias do ideário de 1964. “Deus, pátria e família” estava presente no fascismo italiano e na versão brasileira do Partido Integralista, liderado por Plínio Salgado, para ficar nos casos mais notórios.

A filiação do atual presidente e de muitos seguidores ao PL, Partido Liberal, deu uma forte conotação de direita a esse partido. No entanto, o PL tem um histórico de partido fisiológico, do chamado Centrão, empenhado em capturar verbas orçamentárias e dirigi-las para seus redutos eleitorais municipais. A rigor, o Podemos (Juntos Podemos, antigo Partido Trabalhista Nacional) é o partido de direita mais consistente, ao lado do PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), PSC (Partido Social Cristão), Patriota (antigo Partido Ecológico Nacional), Avante (antigo Partido Trabalhista do Brasil) e PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro), como coadjuvantes. Os últimos são partidos pouco significativos, congregando dissidências de outras agremiações ou grupos que se reúnem para apoiar alguma candidatura isolada.

O centro, também chamado de centro democrático-liberal, tem dois partidos consolidados na história da política brasileira, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e o PSDB (Partido da Social-Democracia Brasileira). O primeiro nasceu como “oposição consentida” pelo regime militar de 1964 e foi ganhando musculatura graças à habilidade de seus líderes à época, conhecedores dos ciclos pelos quais se move a política nacional. Liderou a transição democrática conseguindo eleger presidente o então senador Tancredo Neves em 1984 e presidindo a Assembleia Constituinte que culminou com a promulgação da Constituição Federal de 1988, com seu deputado federal Ulysses Guimarães. Apesar desse importante papel, o MDB padeceu de alguns problemas no processo de elaboração da Constituição.

O PSDB surgiu das querelas internas do MDB, em 1988. Contribuiu para se conhecer a social-democracia em um momento em que o Brasil ainda estava parado nas oposições entre “capitalismo versus comunismo” e “autoritarismo versus liberalismo” (em períodos autoritários, o liberalismo é visto como fraqueza). Foi importante para se entender a “terceira via”, a denominação que surgiu para revitalizar a democracia-liberal.

Outras opções de centro, à brasileira, são os partidos do Centrão, PP (Partido Progressista), UB (União Brasil, fusão do Democrata e do PSL, Partido Social Liberal), PSD (Partido Social Democrático), Republicanos (Partido Republicano). Como dito acima, o compromisso desses partidos é buscar recursos públicos para favorecer apoiadores, dessa forma, não são partidos ideológicos e têm repercussão eleitoral.

Candidatos

Definidas a posição política e a aderência partidária, o número de candidatos a escolher diminui e a preferência se torna mais plausível de ser praticada.

O DIAP (Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar), entidades não-governamentais e serviços da imprensa fazem avaliações periódicas da atuação dos deputados federais que ajudam para conhecer os candidatos à reeleição.

Bom voto!