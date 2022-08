Quem acredita em Bolsonaro?

José Antonio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração UFBA. Pesquisador da FGV-EAESP

A eleição próxima mostra-se cada vez mais caracterizada pela atmosfera de uma possível ou provável tentativa de golpe. O processo eleitoral entrou em nova fase com as entrevistas com os candidatos e os debates na TV e a campanha propriamente dita. Esta eleição encontra-se marcada por uma data chave, o Sete de Setembro. Estamos há praticamente uma semana do dia da Independência e de lá para a eleição teremos pouco mais de três semanas. O 07/09 assumiu centralidade devido à sinalização feita pelo presidente- candidato de realização de uma grande manifestação popular de sua campanha. Na sua forma peculiar de comunicação insinuou que o sucesso desse evento lhe conferiria uma resposta das ruas e uma suposta legitimidade para assumir o poder em uma arquitetura não democrática. A manifestação feita em Sete de Setembro do ano passado, sem lograr o êxito desejado, teria sido um ensaio para o deste ano.

Ao misturar a comemoração da data cívica mais importante da Nação, ou seja, um ato de Estado, com um ato de campanha, Bolsonaro expressa bem em que área gosta de atuar, no cinza da confusão do público com o privado. Usa a esfera pública para benefícios privados.

Com pouco mais de um mês para a realização do pleito, qualquer passo em falso pode ser uma tragédia, uma perda irrecuperável. E parece que Jair Bolsonaro gosta de namorar (metáfora recorrente de sua parte) com o risco, haja visto sua entrevista para o JN, onde, além do desempenho pífio, mostrando o vazio de suas ideias e propostas, exalou boa parte de sua carga de preconceitos carregada de agressividade. Com isso, reiterou sua completa inaptidão e inépcia para as responsabilidades do cargo ocupado.

O destino da candidatura de Bolsonaro mostra-se incerto, não resta dúvida em afirmar isso. Com todo o malabarismo do eleitoreiro Orçamento Kamikaze, do Orçamento Secreto, do conluio com o famigerado Centrão, não existe nada seguro de que as medidas distributivas de última hora e de alcance curto repercutirão em votos para o candidato. Em outra face de sua estratégia eleitoral, o questionamento recorrente do STF e do TSE quanto à lisura, transparência e credibilidade do processo eleitoral, mobilizando militares de alta patente, tem aumentado a tensão e a insegurança das eleições. Desnecessário dizer que nada disso acontece por acaso, muito pelo contrário, é pensado e preparado pelo ex-capitão e seus marketeiros justamente para causar confusão e um ambiente inseguro para tentar justificar um golpe.

A reunião com os Embaixadores realizada poucas semanas atrás foi a gota d’água para a sociedade civil despertar e se organizar produzindo um movimento de vários setores da sociedade, do PIB aos famintos, resultando na Carta aos Brasileiros e Brasileiras, pelo Presidente tratada como “cartinha”. Nada surpreende vindo de alguém conhecido pelo gesto da arminha, do “resfriadinho”, do “cercadinho”, sem esquecer das “rachadinhas”. Ao histórico evento democrático de 11 de agosto último na Faculdade de Direito da USP seguiu-se uma onda de novas manifestações de vários setores da sociedade clamando por respeito ao resultado das urnas eletrônicas, mostrando um Bolsonaro isolado em seu gueto.

Disso tudo, podemos extrair que um suposto golpe se mostra de mais difícil realização para os que sonham com os delírios bolsonaristas. Abandonada a ideia dos “garotos” de que bastaria um cabo, um soldado e um jeep para fechar o Supremo, constata-se que a tarefa golpista fica de mais difícil execução, ainda mais frente à uma divisão nas forças empresariais, no segmento evangélico e, talvez, no militar. Como o seguro morreu de velho, diz a sabedoria popular, cabe investigar alguns caminhos para um possível putsch. Como exposto acima, a data de Sete de Setembro torna-se central. A tentativa ocorreria nesse dia por conta de uma esperada massa de gente nas ruas, principalmente no Rio de Janeiro.

No entanto, como no ano passado a suposta tentativa gorou, não funcionou, esta seria uma nova tentativa à porta das eleições. Se não lograr êxito, Bolsonaro parte para aguardar os resultados das urnas, correndo dois riscos. O mais saliente deles consiste na vitória do candidato Lula no 1° turno, e o segundo risco reside em ocorrer um crescimento explosivo de outra candidatura, desidratando a do ex-capitão. Essa hipótese até agora não se viabilizou, mas a presente eleição carrega uma especificidade que impede apostas muito assertivas.

Em primeiro lugar, pensando nos dois primeiros colocados nas pesquisas, ostentam altos índices de rejeição, fato associado à uma possível fadiga de material desses candidatos. Descontados os fiéis seguidores de Lula e Bolsonaro, pode uma franja do eleitorado deles se mostrar sensível a checar outros nomes, questionando a posição de voto definido.

Pela repercussão das entrevistas com os candidatos mais bem colocados no JN, parece possível esperar que a televisão tenha um papel protagonista na escolha do candidato, muito maior do que foi em 2018, evidentemente sem reduzir o papel da propaganda digital, estas que, na verdade, se retroalimentam. O mesmo vem ocorrendo com a abertura dos Debates no Grupo Band, em que as primeiras avaliações indicam Tebet e Ciro como as candidaturas mais bem avaliadas e justamente as duas primeiras nas pesquisas, e apontam Bolsonaro como mais fraco em seu desempenho. Tudo isso pode resultar em um expressivo crescimento das candidaturas de Ciro e Tebet, em que um deles venha a se aproximar do ex-capitão, ainda que haja o risco também de uma canibalização entre elas e nenhuma consiga encorpar o suficiente para brigar por uma vaga no 2.o turno. O que se mostra factível, em nosso entender, é que Lula e Bolsonaro devem perder pontos nas próximas e últimas semanas, o que colocaria por terra previsões que apontavam a disputa cristalizada entre os dois.

Assim, cabe perscrutar que possibilidades restam a Bolsonaro. Entendemos que este candidato deve recorrer a uma estratégia da qual já tem se valido: o de fazer uso da mentira. O Presidente, e agora o candidato, já tem praticado essa estratégia mesmo em exposições internacionais, como no caso do desmatamento da Amazônia, sem exibir qualquer constrangimento ou desconforto. Na antessala da mentira ele tergiversa, enrola e, quando não havendo mais jeito, mente com serenidade. Com a economia não dando as respostas esperadas e os debates na TV à flor da pele, Bolsonaro se sentirá acuado, e deverá acionar a uso de suas mentiras, como já o fez no primeiro debate. Se, conforme o Estadão, no JN ele cravou uma mentira a cada 3 minutos, deverá aumentar essa marca, caso ainda participe de outros.

Vamos ao título do trabalho: quem acredita em Bolsonaro, ou quem ainda acredita? Quem acreditará em suas pregações, mesmo que entrem em choque com a realidade mais palpável? Certamente os devotos, os apóstolos raiz, que são inamovíveis em relação ao mito, dirão o que ele disser. Em artigos anteriores neste espaço, temos indicado que essa massa representa em torno de 22%, um pouco mais talvez. Defendemos que Bolsonaro perderá votos frente a esse contexto de desapontamento com suas promessas, percepção por parte do eleitorado de que Bolsonaro se sustenta em grande parte em mentiras, ou, talvez melhor, que Bolsonaro é uma grande mentira. Essa possibilidade de desidratação da candidatura do ex-capitão deve se dar, como dito acima, por conta do leque que está sendo aberto com as entrevistas na TV e debates, chamando atenção dos eleitores/as insatisfeitos com a dupla nem-nem dentro de uma franja de seu eleitorado, para outros candidatos/as.

Isso quer dizer que Bolsonaro está morto? Longe disso, mas faz aumentar a expectativa de recorrência ao golpe. Deve ficar como um mantra na sociedade brasileira o que o candidato disse no JN: que respeitará o resultado das urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Se Bolsonaro for derrotado, com sua cabeça golpista, sem hesitar, dirá que elas não foram limpas e democratas. Usará a democracia para derrubar a democracia. Olho vivo no ex-capitão, Brasil.