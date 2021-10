Quem Abriu a Caixa de Pandora? Pandora Papers e a Ética

Ligia Maura Costa Professora titular na FGV EAESP, coordenadora geral do FGVethics, Advogada

Roberto di Cillo, Senior Research Fellow do FGVethics, Advogado

Num vazamento de dados sem precedentes, políticos e altos funcionários públicos, membros de famílias reais e celebridades de mais de duzentos países tiveram divulgadas informações sobre suas offshores, em paraísos fiscais. É a maior investigação jornalística da história, com a participação de seiscentos jornalistas, cento e cinquenta veículos de comunicação de mais de uma centena de países, desvendando um sistema jurídico-financeiro que beneficia ricos e poderosos.

Em 2016, o vazamento do Panama Papers compreendeu um acervo de 2,6 terabytes de dados do escritório panamenho Mossack Fonseca. Em 2017, o Paradise Papers, envolveu três escritórios que gerenciavam operações offshore, causando nova onda de escândalos. Agora, o Pandora Papers trouxe quase doze milhões de documentos, fotos, e-mails, planilhas e mais, num acervo de 2,94 terabytes de dados, envolvendo transações de quatorze escritórios offshore e em trinta e oito paraísos fiscais, como as Ilhas Virgens Britânicas (sede de quase 2/3 das offshores com os dados vazados), o Panamá, o Belize, as Ilhas Seychelles e Hong Kong.

Panama Papers, Paradise Papers e Pandora Papers expuseram dados sobre operações lícitas, mas também ilícitas de ocultação de ativos, evasão de divisas, aquisição de imóveis, iates, aviões e obras de arte oriundos de corrupção e lavagem de dinheiro. Bancos, escritórios de advocacia e de contabilidade e empresas de assessoria ajudaram a projetar, montar e gerir estruturas jurídico-financeiras que movimentaram bilhões de dólares, não detectados, todos os anos. Os dados vazados revelam que muitos dos que poderiam ajudar a regulamentar estruturas offshore, em vez disso, são os que mais se beneficiaram da falta de transparência – ao esconderem ativos em offshores, evitando frear o fluxo de recursos ilícitos para paraísos fiscais e empobrecendo ainda mais os países em desenvolvimento.

Dada a complexidade e a opacidade de muitas estruturas offshore, é praticamente impossível saber quanto da riqueza está ligada a atos ilícitos e quanto dela está ligado a fontes lícitas, declaradas às autoridades competentes. Os documentos vazados mostram que o festejado acrônimo KYC (“Know Your Customer”) pode não ser mais do que uma política pregada na parede, mas nunca lida, nem mesmo podendo ser respeitada a obrigação básica de evitar que PEPs (Pessoas Politicamente Expostas) se envolvam em transações questionáveis.

Não é ilegal ter ativos em empresas offshore ou usar offshores para fazer negócios. Muitas têm usos lícitos – mesmo que os benefícios possam ser moralmente discutíveis. Usam-se estruturas offshore para diminuir a carga tributária, para proteger ativos de governos corruptos, para organização sucessória e familiar. Mas, as offshores podem, do mesmo modo, facilitar a prática de ilícitos. Isto porque a identidade dos reais proprietários das empresas permanece oculta, não apenas do grande público, mas principalmente das autoridades competentes que atuam no combate à corrupção, financiamento do terrorismo, tráfico de drogas, contrabando de pessoas, campanhas midiáticas de desinformação que resultam em ataques aos sistemas democráticos, em particular em democracias frágeis.

Sobretudo nessas democracias é que o jornalismo investigativo é essencial, proporcionando maior transparência em relações opacas, dando cores a leis, como a Lei 12.813 (Lei Anticorrupção), aprovada no calor dos protestos de 2013. E é dela que se deve tratar.

Honrar o compromisso assumido na convenção da ONU para o combate à corrupção foi o principal ponto na mensagem de encaminhamento do projeto da lei em 2006, ano de reeleição presidencial e de esforços para atrair investimentos e transformar recursos naturais em energia e, daí, bem-estar para a população.

A lei trata de conflitos de interesses e uso de informações privilegiadas. Ministros de Estado, por exemplo, devem “prevenir ou impedir possível conflito de interesse e a resguardar informação privilegiada”. Como? A lei exemplifica conflitos de interesses no e após o exercício do cargo e delega competência à Comissão de Ética Pública (CEP) e à Controladoria Geral da União (CGU) para estabelecerem normas, fazerem avaliações e darem consultoria.

Dentre as vedações previstas na lei, encontra-se restrição para a prática de ato “em benefício de interesse de pessoa jurídica de que participe o agente público, seu cônjuge, companheiro ou parentes (…), e que possa ser por ele beneficiada ou influir em seus atos de gestão”, sob pena de aplicação das sanções da quase finada Lei de Improbidade Administrativa.

E daí vêm as perguntas incômodas. Pode um Ministro de Estado ser sócio de offshores? E se sua pasta for responsável por benefícios tributários para investimentos em paraísos fiscais, ainda que tal Ministro não administre as offshores? E se um trust for usado? Quais os riscos para o país, inclusive o risco de criar uma percepção extremamente negativa, afugentando ainda mais necessários investimentos estrangeiros para o bem-estar da população? E, se nada mais convencer, o tom ético não deveria vir de cima?