Quando indicaremos uma indígena para o STF?

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, decidiu indicar a honorável Michelle O’Bonsawin para compor o colegiado de nove juízes da Suprema Corte Canadense a partir de setembro. Nativa do povo Odanak e juíza da corte superior da província de Ontario desde 2017, será a primeira indígena indicada para a mais alta corte do país em toda a sua história. Trata-se de um marco dentro do amplo processo de reconciliação entre povos indígenas e estado canadense em curso há muitos anos e que ganhou forte relevância política com o estabelecimento da Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá em 2008.

Como é sabido, o Canadá tem um histórico colonial tétrico com relação aos seus povos originários e, ainda hoje, eles são o segmento populacional mais socialmente vulnerável num país conhecido por sua alta qualidade de vida. Recentemente, em uma visita ao país, o Papa Francisco reconheceu e pediu perdão pelo papel ativo da igreja católica na gestão das infames “escolas residenciais”, que implementavam uma política de “educação” compulsória dos povos tradicionais. Nelas, as crianças indígenas não podiam falar suas línguas tradicionais, nem trajar suas vestimentas típicas. Milhares de crianças morreram vítimas de abusos físicos, fome, frio e doenças contagiosas, e foram enterradas em covas coletivas que só agora começam a ser descobertas. Muitas foram vítimas de abusos sexuais por anos, gerando danos psicológicos duradouros, abuso de drogas e uma verdadeira epidemia de suicídios. O governo, por sua vez, investiu na destruição das formas tradicionais de organização social desses povos, gerando divisionismo político e lutas entre facções pelo poder local, além de ter criado toda sorte de obstáculos para que os povos indígenas pudessem existir como nações distintas. Em suma, o passivo histórico canadense para com esse segmento populacional é enorme, e a presença de uma ministra indígena na corte mais alta do país pode, sim, ser um passo na direção do encontro coletivo da sociedade canadense com seu passado.

Tenho argumentado, em meus trabalhos, que Brasil e Canadá são parecidos em muitos aspectos, para além da questão indígena. Ambos são territorialmente gigantescos, demograficamente diversos, ricos em recursos naturais e são estados federalistas com “ilhas unitárias” com maior ingerência do governo federal – aqui a região amazônica, lá o ártico. Aqui, o presidencialismo de coalizão funciona, em larga medida, de forma similar ao parlamentarismo, do mesmo modo que lá, o parlamentarismo é do tipo “orientado para o gabinete”, com uma concentração de poderes na equipe do primeiro-ministro que age, por vezes, com estilo presidencial. Curiosamente, nosso sistema de representação proporcional – desenhado, em tese, para facilitar a representação de minorias- elegeu muito menos indígenas do que por lá, que ainda adota o sistema majoritário. Em suma, há muito espaço para a comparação, em que pese muita gente torcer o nariz para essa perspectiva.

Tanto lá como cá a carreira jurídica é uma das preferidas pelos jovens indígenas ingressantes em cursos de ensino superior. Muito rapidamente os povos indígenas de ambos os países perceberam que boa parte da luta por seus direitos se dá na arena judicial e, assim, se organizaram para formar seus quadros. Esse processo de formação de advogados, juízes, promotores, e professores de direito indígenas, mais avançado no Canadá, mas que anda a passos visíveis por aqui, promete uma grande revolução em termos de proteção e promoção dos direitos dos povos tradicionais. Dito isso, cabe perguntar: e nós, quando indicaremos uma indígena para o Supremo Tribunal Federal?

Fazendo as mediações necessárias, não penso ser um exagero imaginativo pensar que poderíamos aventar tal possibilidade para muito em breve. Joênia Wapichana, a combativa deputada federal roraimense e Luiz Eloy Terena, coordenador jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, são apenas dois exemplos de profissionais indígenas de grande qualidade e reputação jurídica que poderiam, certamente, ser considerados para o cargo. Mas há outros juristas indígenas que se destacarão nos próximos anos. Como dizem os mais jovens, “a base vem forte”. É preciso ficar de olho.

O ex-presidente Lula, líder nas pesquisas para o Palácio do Planalto, prometeu aos povos indígenas a criação de um ministério que deverá tratar de seus assuntos. Eu, particularmente, sou cético com relação a isso. Para além do simbolismo – que é importante, claro -não sei se há diferenças de eficácia entre burocracias que se organizam na forma de institutos ou fundações para lidar com questões indígenas (como são os casos do Brasil, Argentina, Chile e México, por exemplo) daquelas que são ministérios – como no caso canadense, que tem duas pastas dedicadas ao tema. Sem centralidade política, burocracia treinada e valorizada e financiamento adequado, ambos os desenhos institucionais são inócuos.

Outra coisa, parece-me, em termos de peso do compromisso político, seria a de indicação de uma indígena à corte suprema. Penso que o colegiado – e, consequentemente, todo o país – teria muito a ganhar com uma magistrada com profundo conhecimento jurídico e vivencial sobre questões relativas aos povos tradicionais brasileiros. Conseguem imaginar o julgamento do marco temporal sendo relatado por uma juíza indígena? Que tipo de mensagem poderosa isso enviaria para o conjunto de nossa sociedade?

É claro que a provocação que faço aqui diz respeito a um cenário de normalidade democrática, ou seja, aquele em que os presidentes voltem a ser apenas medianamente anti-indígenas, e não radicais como o atual presidente. Mas, não custa nada sonhar. Se deu certo no Canadá, também pode dar certo por aqui.