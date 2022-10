Putin vs. Truss: Veni vide vici?

Marcelo de Almeida Medeiros, Professor Titular de Política Internacional Comparada do Departamento de Ciência Política da UFPE e Pesquisador PQ-1C do CNPq. E-mail: marcelo.medeiros@ufpe.br

A célebre frase, na sua forma afirmativa, é declamada pelo general e cônsul Júlio César perante o Senado de Roma se referindo à sua recente vitória sobre Fárnaces II do Ponto na Batalha de Zela (47 a.C.). A mensagem é tida como um alerta aos senadores: o poder militar vence. E se ele doma os inimigos externos, por que não abateria os internos? Aqueles que fomentam a guerra civil que, intramuros, carcome o sistema político romano?

Dois episódios recentes remetem, de formas distintas – mas não sem relação, a esta ideia do poder providencial e enérgico estampado outrora pelos centuriões: a perenidade autoritária de Vladimir Putin e a volatilidade democrática do governo de Liz Truss.

Após o espasmo provocado pela perestroika e pela glasnost entabuladas por Mikhail Gorbatchov em meados dos anos 1980, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) rui. Sobre seus escombros, alenta-se o soerguimento de um arranjo político afinado com a vitoriosa, e agora consensual, democracia de mercado, encampada pelo Ocidente durante os anos de Guerra Fria, notadamente por Washington e Bruxelas. Todavia, o manejo deste binômio – democracia / mercado – por Moscou não tarda a se mostrar problemático. Se, por um lado, a ruptura com a omnipresença do Estado na economia se dá de forma relativamente franca, desembocando na adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio em 2012; por outro lado, as reformas necessárias para a instauração de um regime democrático se mostram tímidas e hesitantes, revelando o quão arraigadas no autoritarismo as forças políticas ainda se encontram. O fato é que desde que Boris Iéltsin apeia do poder em 1999, Vladimir Putin promove um governo assentado em bases oligárquicas que não atende aos critérios da democracia minimalista apregoados por Schumpeter[1] ou, ainda, à ideia de Poliarquia posta por Dhal[2].

A possibilidade real de alternância de poder é, sem dúvidas, o trunfo-mor da democracia. Governos longevos, como o do Presidente François Mitterrand (14 anos), na França, ou o da Chanceler Angela Merkel (16 anos), na Alemanha, acontecem sem maiores alardes, posto que os mesmos funcionam cabalmente dentro dos parâmetros de controle institucional efetivo que asseguram a possibilidade genuína de alternância. Ela pode até não acontecer, mas se isso advir é resultado de uma vontade democrática. Em oposição, regimes autoritários carecem dessa capacidade de mudança. Eles tendem a se perpetuar a partir de práticas repressivas, do controle dos meios de comunicação e do uso indiscriminado da força. Em suma, tais regimes tolhem a liberdade de escolha e pugnam contra quaisquer movimentos de transformação. Eles se arrimam, assim, em aparato policial/militar que possa lhes garantir os meios coercitivos necessários às suas subsistências. Além disso, não raro, elegem inimigos externos com o fito de fomentar a coesão identitária da sociedade e demonstrar poder. Isto é, vão a guerra, como faz o argentino Raúl Alfonsín nas Malvinas em 1982, ou o faz, agora, Putin com a invasão da Ucrânia.

Moscou parece ter se equivocado imaginando revigorar o regime com esta demonstração de força contra Kiev. O que era para ser uma blitzkrieg se arrasta há meses com reveses inesperados. A Rússia sofre economicamente e, ao mesmo tempo, robustece os laços entre os Ocidentais, notadamente através da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Estados Unidos e União Europeia apoiam de forma célere e sem hesitação as tropas de Volodymyr Zelensky. Putin vem, vê, mas não vence. Pior: movimentos de fuga e de protesto brotam, principalmente contra a mobilização e convocação ordenadas pelo presidente, contribuindo para solapar um regime arbitrário, já enfermo, mas que resiste violenta e firmemente. Esta crise, contudo, não conta com canais democráticos para ser superada. A hipertrofia do Poder Executivo combinada com a ausência total de mecanismos de checks and balances sugerem três possíveis caminhos: endurecimento do atual governo despótico, expurgo seletivo e manutenção do regime sob novo comando ou, ainda, movimento popular revolucionário. Nos três casos a violência predomina, com seu corolário nefasto de mortes.

O segundo episódio aqui rememorado é desprovido de túnica militar. Mas revela como dispositivos democráticos funcionam para conter arroubos irrealistas e promover alternância de forma pacífica. Trata-se da passagem relâmpago de Liz Truss pelo 10 Downing Street. O mais breve mandato de Primeiro Ministro da história do Reino Unido (menos de 50 dias). Apesar do discurso incisivo e edulcorado por farpas messiânicas, Mrs. Truss não é, na prática, capaz de viabilizar sua política de governo. Ou seja, à semelhança de Putin, ela vem, vê, mas também não vence. Não vence a batalha econômica, nem o desafio do Brexit. Ao fim e ao cabo, sua estratégia não convence. Todavia, contrariamente ao seu confrade russo é compelida, pelas contingências vigentes no regime parlamentar britânico, a renunciar.

É fato que regimes democráticos possuem fragilidades. Por exemplo, a Terceira República da França (1871-1940) teve, em média, um novo gabinete a cada seis meses[3]. Essa frenética alternância, seguramente, em muito prejudicou a governança de Paris nesse longo período. Contudo o direito à possibilidade de mudança é o que garante ao povo a busca pelo caminho político acertado. Exercê-lo com responsabilidade é, portanto, mister. A sujeição imposta pela força, seja ela oriunda do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário é indesejável. A equipotência dos poderes é a pedra angular para o devido funcionamento da democracia. O jugo, seja do Centurião, do Edil ou do Pretor é ameaçador: Veni, vidi, vici?

Notas

[1] SCHUMPETER, Joseph. Capitalism, Socialism, And Democracy. New York: Harper & Row, 1942.

[2] DAHL, Robert. Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press, 1971.

[3] SHIRER, William. A Queda da França. O Colapso da Terceira República. Rio de Janeiro: Editora Record, 1969.