Proteção de Dados e a Governança: no limite tênue do público e o privado!

Welles Matias de Abreu, Mestre e Doutor em Administração (UnB). Pós-doutor em Administração Pública e Governo (FGV – EAESP). Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal. Professor de Pós-Graduação do IBMEC

Andressa Martins Andrade Almeida, Advogada formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO), atuante na área de privacidade e proteção de dados pessoais, e certificada pela International Association of Privacy Professionals (IAPP) em Information Privacy Management (CIPM) e LGPD (CDPO/BR)

Fernando Rocha Moreira, Mestre em Engenharia Elétrica com habilitação em Segurança Cibernética (UnB). MBA em Gerência de projetos (USP/ESALQ). Atualmente, trabalha no mercado financeiro como Analista de Segurança Cibernética. Professor Colaborador de graduação na UnB. Certificado LGPDF, PDPE LGPD, ISFS ISO 27001

O debate sobre o direito à informação tem constituído uma janela de oportunidade para se avançar na qualificação do limite tênue entre o público e o privado. Segundo as autoras Ventura e Coeli, em artigo intitulado “Para Além da Privacidade ”, publicado no jornal científico Cadernos de Saúde Pública, consisti em um grande desafio atual superar as “dicotomias limitantes e antagônicas, preservando direitos fundamentais, e interesses individuais e coletivos legítimos”. É notório, não apenas para a área de Saúde Pública, que a Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88) institui garantias fundamentais que abarcam tanto os direitos individuais quanto os coletivos. No âmbito da proteção de dados, isso fica ainda mais evidente com a Emenda Constitucional nº 115, que inclui a respectiva proteção no rol de direitos fundamentais. Sobre esse diapasão, se observa também outros mecanismos institucionais, que são fundamentais para a harmonização de tal debate.

Como exemplo, a recente entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018), conhecida comumente por LGPD, tem um papel crucial para moderação sobre até onde se constitui tal limite entre o público e o privado. A LGPD foca no estabelecimento de princípios, regras e requisitos para o tratamento de dados pessoais (informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável), bem como estabelece proteção especial no escopo do tratamento de dados considerados sensíveis (qual seja, pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, saúde ou vida sexual, genético ou biométrico). Tais regramentos devem ser observados não só sob o aspecto individual, como também no âmbito coletivo.

Neste contexto, a existência de uma lei de proteção de dados vai além de proteger os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, pois também visa prevenir e mitigar fraudes, dados aos titulares dos dados pessoais, roubos, abusos e violações de proteção de dados, vazamentos e compartilhamento ilegal de informações. A LGPD estabelece fundamentos a serem seguidos (como de privacidade, autodeterminação, liberdade, desenvolvimento, direitos humanos e dignidade) no tratamento de dados pessoais, por exemplo, na coleta, no armazenamento, no acesso e no compartilhamento. É crucial ressaltar que os regramentos previstos na normativa nacional de proteção de dados são válidos e passíveis de sanções pelos agentes de tratamentos. Ademais, existem ainda diretrizes complementares à LGPD, como convenções, diretivas, notas técnicas, entre outros, emitidas tanto por entidades públicas (agências reguladoras, ministérios etc.) quanto privadas (órgãos de classe, organizações técnicas e científicas etc.), que devem ser observadas pelos agentes de tratamento quando da adoção de boas práticas de gestão de dados.

Por oportuno, a título de exemplo, cabe lembrar da situação controversa de 2020, quando fora editada a medida provisória MP 954 com a finalidade de obrigar as empresas de telefonia a fornecer dados dos seus consumidores ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para pesquisas. Motivo pelo qual a justiça suspendeu, ainda durante a pandemia da COVID-19, seus efeitos após a conclusão de que tal medida violaria o direito à privacidade do cidadão, bem como não se apresentou medidas de segurança adequadas, e finalidades que justificassem o tratamento dessas informações. Portanto, como podemos observar neste caso polêmico, ainda que se trate de interesse coletivo, não há que se falar em permissividade quanto há a ausência de governança sobre os dados individuais.

Outrossim, vale destacar que a utilização dos dados, protegidos por lei, deve estar – antes de tudo – fortemente gerido sob a ética. E, é aí que entra a moderação da governança. Neste contexto, a governança não implica apenas na busca por atrair novos investidores, na melhoria da satisfação dos clientes, na promoção do engajamento dos colaborares, nos aumentos de ganhos financeiros ou aprimoramento da prestação dos serviços ou entrega de bens. Mas, também, a governança significa fazer o que é certo! Assim sendo, a governança busca a longevidade organizacional com a adoção de princípios, como transparência, equidade, responsabilização e accountability. Para tanto, o foco principal torna-se a garantia da confiabilidade – com vistas a construção de pontes – entre a organização e seus stakeholders (internos e/ou externos).

Ainda sob esta perspectiva da governança, é interessante resgatar o que os “filósofos contratuais” (como Rousseau, Hobbes e Locke) denominam como “contrato social”, instrumento coletivo intangível que constitui um acordo de estabilidade de poderes entre o Estado e a sociedade (ou, melhor, entre o público e o privado). Nesta esteira, conforme Bovaird (em Gestão e Governança Pública, de 2016) descreve, a governança entra em cena com vistas a promover a gestão democrática do Estado com o compromisso do cumprimento de regras formais e formais (sendo, assim, a integridade é fundamental) definidas coletivamente para atingir resultados que buscam a melhoria da qualidade de vida da sociedade. Na mesma toada, a boa governança está relacionada com a melhor capacidade de prevenir conflitos, com o respeito ao estado democrático e com a construção de confiança interna e externa da organização, ou seja, sob o senso de justiça estabelecido no contrato social, considerando ambas as perspectivas: individual e coletiva.

Nesse sentido, a governança corrobora com a proteção de dados, uma vez que estabelecem marcos entre o público e o privado a respeito do direito à informação. Isso tudo tem sido posto à prova com o recente caos gerado pela pandemia da COVID-19, uma vez que um aumento expressivo da adoção de ferramentas tecnológicas com o consequente incremento de usos de dados em ambientes de inteligência artificial, inclusive para prestação de serviços on-line robotizados que precisam estar com padrões (requisitos) de segurança (proteção) de dados como nunca demandados, em quantidade e qualidade, a partir da adoção de sólidas boas práticas baseadas nos princípios de governança. Por fim, soma-se a essa situação, as perspectivas futuras de desafios relacionados com questões de desigualdades sociais história que carecem de solução urgente e eventos climáticos extremos que precisam ser mitigados utilizando soluções inovadoras de tecnologia que cada vez mais demandaram dados para colaborar com decisões dos governos e das empresas baseadas em evidências. Por isso, a governança é tão premente para o tema proteção de dados!