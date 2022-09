Prestação de contas partidárias: o que revelam os julgamentos da Justiça Eleitoral?

Ana Rita Silva Sacramento, Professora Adjunta da UFBA. É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Fabiano Maury Raupp, Professor Associado da UDESC. É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

A malversação de recursos públicos faz parte do rol de problemas que não permite – ou pelo menos não deveria permitir – o “deitar em berço esplêndido” no Brasil. É fato que, apesar dos avanços institucionais já formalmente incorporados no ordenamento jurídico do país, a exigência por prestação de contas desses recursos torna-se cada vez mais necessária, uma vez que não se pode dizer que escândalos sobre o seu uso já se rarearam como prática dos “filhos da mãe gentil”.

Essa forma de constrangimento deve alcançar também os partidos políticos, entidades financiadas por fontes privadas e públicas, sendo estas últimas abastecidas por dois tipos de fundos constituídos de recursos orçamentários: o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário e o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, conhecido como Fundo Eleitoral. Considerando que 2022 é mais um ano de eleições, neste artigo desejamos contribuir com uma reflexão a partir do status do julgamento efetuado pela Justiça Eleitoral (JE) sobre a prestação de contas partidárias anuais dos diretórios nacionais dos partidos políticos.

Destaca-se que a prestação de contas, no seu sentido mais restrito, pode ser entendida como o processo pelo qual, dentro dos prazos estipulados, o responsável está obrigado a comprovar, perante o órgão competente, o uso, o emprego ou a movimentação dos bens, numerários e valores que lhe foram adjudicados ou confiados [2]. Para além disso, nos Estados Democráticos, relaciona-se diretamente ao direito dos cidadãos de verificar a regularidade do uso dos recursos públicos, bem como ao de avaliar se a sua alocação tem atendido às necessidades para as quais foram canalizados.

No Brasil, a Constituição Federal prevê no art. 17 a obrigação das agremiações em prestar contas à JE. Composta pelo TSE, TREs, juízes e juntas eleitorais, a JE tem especial relevância dentre os instrumentos constitucionais garantidores da accountability horizontal [1] e, consequentemente, da democracia no país. Órgão integrante do Poder Judiciário, a JE detém a responsabilidade de organizar todo o processo eleitoral brasileiro e examinar as contas dos partidos e candidatos.

A prestação de contas, que deve ser entregue anualmente pelos diretórios nacionais, estaduais, municipais e comissões provisórias/interventoras, encontra-se disciplinada no Capítulo I do Título III da Lei nº 9.096/1995, devendo, ainda, observar a Resolução TSE nº 23.604, publicada em 17 de dezembro de 2019 e o “Plano de Contas” aprovado pela Portaria TSE nº 926 , publicada em 17 de janeiro de 2018 [3].

Em artigos recentes, publicados neste mesmo blog, quando discutimos a transparência dos partidos políticos no uso dos Fundos Partidário e Eleitoral, duas questões que chamaram a atenção se conectam com o tema do artigo em tela. Primeiro, é representativo o volume de recursos orçamentários recebidos pelos partidos a partir de tais fundos. Verificou-se a partir de dados extraídos do site do TSE que, até junho de 2022, mais de meio bilhão já foram repassados aos partidos mediante o Fundo Partidário [4]. Já o montante destinado aos partidos pelo Tesouro Nacional por meio do Fundo Eleitoral em 2022 é o maior desde a sua criação em 2017. Conforme Portaria do TSE nº 589/2022, foram destinados R$ 4.961.519.777,00 [5].

A segunda questão de destaque é que, tanto em relação aos recursos recebidos do Fundo Partidário, quanto do Eleitoral, não foram identificados quaisquer tipos de prestação de contas à sociedade nos portais eletrônicos dos partidos políticos observados [6] [7]. Entendemos que, embora não seja uma obrigatoriedade legal, os valores justificam a adoção de iniciativas dessa natureza pelos próprios partidos.

Sabendo que atualmente a prestação de contas dos partidos políticos está restrita à JE, apresentamos, por meio da Tabela 1, a síntese do julgamento consolidado das contas partidárias dos diretórios nacionais, em percentual, 2000-2013.

Tabela 1. Tipo de julgamento por partido, em percentual*, 2000-2013

*Considerando apenas os processos não extintos. Fonte: TSE (2022) [8].

Conforme dados da Tabela 1, na maioria dos partidos políticos, parte representativa das prestações de contas apresentadas à JE encontra-se aprovada com ressalvas. Em um olhar individual, alguns partidos tiveram suas prestações julgadas 100% neste status. Outro dado de destaque é que, na média, o percentual de contas partidárias reprovadas praticamente equipara-se ao percentual de contas aprovadas. Não menos importante, se somarmos as médias de contas aprovadas com ressalvas e de contas reprovadas chega-se em 78% de prestação de contas distantes da situação ideal, qual seja, a de contas aprovadas.

Na impossibilidade de acompanhar o uso dos recursos privados ou dos Fundos Partidário e Eleitoral a partir dos sítios eletrônicos mantidos pelos partidos, era de pressupor que as consultas às prestações de contas feitas à JE apresentassem status mais animadores, o que não tem ocorrido conforme dados observados.

Retomando a indagação feita no próprio título, o status do julgamento das contas partidárias tem sido, na sua maioria, de contas aprovadas com ressalvas e/ou contas reprovadas. Ainda que não seja possível afirmar a existência de uma malversação de recursos públicos, o quadro do status do julgamento efetuado pela JE sugere um acompanhamento mais de perto em relação à prestação de contas realizada pelos partidos. Um passo adiante em termos investigativos poderá ser o de identificar quais características das prestações de contas têm sido responsáveis por estes status, bem como até onde eles se relacionam com o uso de fontes privadas ou públicas, o que para este estudo não se objetivou verificar. Sigamos acompanhando!

