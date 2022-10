Por quem os sinos dobram em Pernambuco? Uma breve análise de 25 anos da economia e política no Estado para entender este 2º turno de 2022

Romero Maia, Gestor de Pesquisas do IBGE, e colaborador do Grupo de Métodos de Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFPE. E-mail: romeromaia@gmail.com

A morte de cada homem diminui-me,

porque sou parte da humanidade.

Portanto, nunca procure saber

por quem os sinos dobram;

eles dobram por ti.

John Donne

Não há como falar em prosperidade quando pessoas morrem por causa de pobreza estrutural. A situação chegou num nível tão grave em Pernambuco que, seja qual for o resultado das eleições estaduais, as esperanças nos próximos quatro anos já estão quase todas enterradas. E o acirramento da rivalidade entre alguns os grupos que se inserem como cabos eleitorais das candidaturas majoritárias só piora as coisas, num momento em que é preciso, mais do que tudo, de união.

A inevitável sombra das eleições presidenciais escureceu o que deveria ser lucidez no novo cálculo eleitoral. Dado isso, como realizar as principais funções executivas, a saber, propor um orçamento e executá-lo com qualidade? Vai depender de quem estiver disposto, não obstante o caos político, a colaborar. Evangélicos radicais colaborariam com Marília Arraes? Os atuais gestores do Executivo e esquerda pernambucana, embora mais moderada, colaboraria com Raquel Lyra? Pra responder isso precisamos observar alguns números interessantes (do começo do governo Miguel Arraes (PSB) em 1995, até o 1º ano do segundo mandato de Paulo Câmara (PSB), em 2019, para evitar variações atípicas dos dados por conta da pandemia) o que de fato pode prejudicar não apenas você, não apenas eu, mas todos nós nos próximos anos. E, ao contrário do que dsse James Carville, estrategista de Bill Clinton, em 1992, “não é só a economia, seu estúpido”.

Nada de muito relevante pode ser feito completamente sozinho. Estamos todos conectados uns aos outros numa espécie de solidariedade orgânica entre os grupos. Disso já se sabe há muito tempo. Desde pelo menos o final do séc. XIX, com a pesquisa sobre “A divisão do trabalho social”, de Émile Durkheim. O que passamos na pandemia com classes de trabalhadores que “não podiam parar” só corroborou de forma aterrorizante com a tese. Tudo depende da interação entre grupos. Então, se são necessárias melhorias num lugar qualquer, elas jamais sairão da inteligência de alguém, mas do compromisso e adesão de grupos a um plano de ação. Apesar de necessariamente votarmos em uma pessoa específica, sempre apoiaremos alguns grupos. Não há como fugir desse dilema e suas implicações. Passemos a elas.

As atuais candidatas ainda em disputa pelo cargo de Governadora de Pernambuco não têm contra si grandes problemas que maculem suas reputações. Marília Arraes, a mais votada no 1º turno, é reconhecida por defender as pautas de interesse dos assalariados em seus mandatos parlamentares. O monitoramento realizado pelo DIAP, com o projeto “Quem foi quem?”, confirma que todos os votos dados por Marília na Câmara dos Deputados foram a favor dos interesses trabalhistas [veja aqui]. Contudo, pesa contra ela, na visão de quem quer mudança, não poder ser considerada uma ruptura com o atual governo. A candidata é formalmente apoiada pela federação na qual está Danilo Cabral (PSB). Federação essa que, caso Marília vença o 2º turno, garantirá apoio a sua gestão na Assembleia Legislativa, onde tem um quantitativo de deputados 2,5 vezes maior que a soma dos grupos que ora apoiam a oposição.

Não é de se espantar essa incongruência entre as aparentes preferências ideológicas de um mesmo eleitorado para o Executivo e o Legislativo. O consenso em Ciência Política aponta que o eleitor vota predominantemente fazendo uma avaliação populista entre perfis pessoais [veja exemplo aqui]. A maioria do eleitorado não vota ideologicamente nem faz comparações de dados sistematizados. Os motivos para isso são muitos. Vão desde a busca de maior facilidade possível de acesso a informações sobre perfil e intenções do candidato, até satisfação com avaliação do que recebe pelos diversos canais de propaganda focados nos cargos majoritários.

No 2º turno, todavia, o mecanismo funciona um pouco diferente. Não é mais o carisma que se converte em votos, mas a menor rejeição. Esse sentimento equivale a 36% da mais recente amostra do Ipec que disse não votar em Marília de jeito nenhum, e é o que explica a migração em massa dos eleitores dos demais candidatos para a segunda colocada, Raquel Lyra, rejeitada por apenas 23%. Essa rejeição provavelmente ainda é resíduo do senso comum que aderiu ao anti-petismo, e à figura do atual governador Paulo Câmara que entrega um estado com tristes recordes nacionais de pobreza e concentração de renda [veja aqui].

Explicar esses recordes negativos não é simples. Pernambuco cresceu bastante, especialmente a partir de 2007, ano em que iniciou uma enorme recuperação e se manteve acima da média dos últimos 25 anos, até 2015 quando caiu com o restante do país, mesmo assim sempre se mantendo acima da média do Brasil. Isso é o que se constata no gráfico abaixo quando se compara o desempenho da variação real do PIB estadual a preços básicos:

Variação anual do PIB a preços básicos (ano-base=2010)

Fonte: elaboração própria com dados do portal da transparência e do IBGE.

Como pode ser visto, Pernambuco não é um estado pobre e nem com performance econômica ruim há muitos anos. Desde o segundo ano do governo de Jarbas Vasconcelos apresentou resultados acima do país. Avançando no tempo, e chegando em 2019, era o 10º estado mais rico do Brasil, mas ao lado disso, no mesmo ano, Recife tinha maior desigualdade entre todas as capitais e o estado ficava em terceiro do país em concentração de renda. Se considerarmos o PIB per capita de 2019, temos quase R$21 mil por residente, que embora fosse menor que a média nacional, equivale a mais de 80x a renda mediana do pernambucano [veja mais sobre distribuição de renda aqui]. Até mesmo em termos de gestão da despesa corrente, especificamente no quesito que tende a ser mais problemático que é o pagamento de juros e encargos da dívida pública, é incorreto dizer que o governo atual (aí incluindo até o período de Miguel Arraes, de 1995 a 1998) não realizou um trabalho de redução do impacto orçamentário melhor em média que seus antecessores:

Despesas com juros e encargos empenhados como percentual da renda mediana (correção do INPC, ano-base=2019)

Fonte: elaboração própria com dados do portal da transparência e do IBGE.

Esse gráfico mostra a evolução do quanto ao empenho do pagamento de juros e encargos da dívida estadual, a preços de 2019, representava em termos reais sobre o rendimento mensal mediano da população economicamente ativa do estado. A linha pontilhada vermelha é a média dos percentuais. Um aparente sucesso econômico que, na verdade, encobre o lamentável deslocamento da realidade que uma análise estritamente econômica nos gera. Porque deixei propositalmente de fora do gráfico o mais impressionante. O valor do rendimento mediano em Pernambuco em 2019 era cerca de 250 reais, ou 25% de um salário mínimo da época.

Aconteceu em Pernambuco um boom econômico que melhorou sua posição de negociação de dívidas, mas sem proporcionar incremento na qualificação da população por meio de escolas públicas de qualidade, e na mesma desmedida sem incentivos suficientes aos pequenos produtores econômicos e culturais que têm a propensão de gerar mais empregos. Para piorar, a principal fonte de fonte de recurso de qualquer estado é um imposto indireto e sobre consumo, que desconhece qualquer princípio capacidade contributiva, aumentando ainda mais a necessidade de gastar bem o recurso para melhorar a vida dos mais pobres, que mais comprometem seus rendimentos para arcar com as despesas públicas. Em resumo, temos um cenário de sucesso econômico, porém relativo, pois se deu como consequência de uma injustiça social.

Raquel Lyra se apresenta como candidata da descontinuidade diante desse cenário. Seu plano de governo [veja aqui] fala em crédito para o pequeno produtor rural e urbano, e em combate à pobreza por meio de políticas de educação e assistência integradas. Na questão tributária, todavia, só menciona redução do IPVA, que não tem alcance de beneficiar grande parte da população (mesmo após o ano inicial da pandemia, a RMR tem cerca de metade da população [veja aqui] vivendo com um pouco mais de R$100,00/mês), fala de eventuais substituições tributárias, e uso do ICMS como mote para incentivo indireto à cultura.

Para haver de fato uma descontinuidade, o plano da candidata poderia levantar algumas possibilidades de progressividade na carga tributária, dado que um dos fatores mais relevantes para a concentração de renda dentro da competência estadual são os efeitos regressivos do recolhimento do ICMS. Mas como Pernambuco tem uma das maiores cargas tributárias do Nordeste, não é desarrazoado mencionar a intenção de baixá-la. Contudo, esse tipo de discurso, posta dessa forma rápida num plano, é quase sempre uma simplificação ideológica e populista de um debate cujo ponto relevante não é o volume recolhido, mas que classes de renda são mais comprometidas pelo recolhimento, e como isso é uma anomalia que contradiz os próprios princípios do Direito Tributário.

Supomos, porém, que a candidata ao rodízio de poder encare uma cruzada pela justiça tributária. Diante de si ela irá encontrar uma Assembleia Legislativa cujo diálogo não será tão fácil. Suas alianças explícitas para este pleito só conseguiram eleger 14 deputados estaduais. E, além disso, ela encontrará o seguinte balanço para sua eventual luta pelo aperfeiçoamento da arrecadação estadual:

Receita e despesa orçamentária bruta como percentual da renda mediana em PE (correção do INPC, ano-base=2019)

Fonte: elaboração própria com dados do portal da transparência e do IBGE.

O gráfico mostra a distorção severa que acontece com a economia quando se tem que governar um estado com elevadíssima concentração econômica nas mãos de poucas famílias. Tão poucas que os sobrenomes são frequentemente citados pela população, embora sobre elas não existam dados abertos. A evolução da arrecadação, mesmo que supere a despesa orçamentária bruta, leva a uma situação inviável para o cidadão de renda mediana que, nesse caso, está na pobreza. O eixo y mostra o percentual da renda mediana mensal em Pernambuco que está comprometida com orçamento do governo. Como a situação de pobreza traz em si a consequência intrínseca de baixa produtividade e necessidade de aumento dos gastos imediatos com segurança, previdência, saúde e assistência social, há um desmoronamento completo da organização social do território, cuja solução tributária sustentável dependeria de recolher menos indiretamente, com progressividade, e foco em grandes fortunas.

É nesse cenário de queda paulatina das receitas que a candidata de oposição ao atual grupo gestor terá que realizar seu plano de redução de impostos. Mesmo considerando que a mera redução da carga total de impostos não é o tema mais relevante num debate tributário, como já dissemos, será muito difícil de ser implementada essa parte de seu plano. Então é preciso focar nos outros temas importantes que pretende priorizar à luz dos grupos envolvidos nas pretendidas mudanças. Os grupos que hoje colaboram com Raquel Lyra são PTB, PSDB, PRB, Podemos, PV, PRTB, PPS, PSC, UNIÃO, PATRIOTA,e PL.

Esses grupos, dos quais parte deles também é a base apoio do atual governo Federal. Com a provável mudança de forças no Executivo Federal em 2023, Raquel precisará necessariamente intensificar suas habilidades políticas de diálogo com a chamada centro-esquerda. É de se esperar, por isso, que o apoio da direita fundamentalista que a pressiona aqui em Pernambuco seja circunstancial e consequência do antipetismo, mas que pode não se consolidar como uma relação duradoura para ambos os lados no estado. O plano de governo de Raquel só é viável com ampla adesão dos progressistas da ALEPE e do chamado “centro”, sendo residual (mas decisiva eleitoralmente) a saia justa de parecer associada ao bolsonarismo. Sua recente aliança com Túlio Gadelha, deputado federal reeleito pela Rede, só reforça essa hipótese [veja aqui].

Como apoio político, por um lado, só se oferece a quem nos dá e, por outro lado, nunca se nega de quem nos oferece, qualquer aposta na vitória da oposição em Pernambuco deve dosar bem suas expectativas para não se decepcionar. Uma boa medida para sonhar seria apenas esperar de Raquel Lyra um aumento das vagas e das notas no ensino médio integral [veja aqui um artigo nosso especificamente sobre o IDEB na gestão atual]; mais incentivo ao pequeno produtor para geração de empregos condizente com a qualificação média da população local; e aumento do investimento direto e público no turismo e na promoção das atividades culturais e audiovisuais como forma democratização das oportunidades.

Isso é o mínimo se quisermos usar honestamente a palavra “mudança” para uma atual proposta de oposição. A análise de conjuntura e os grupos envolvidos não deixam muito espaço para ilusões. A única mudança certa neste cenário político-sociológico tão adverso que será deixado para quem começar a governar em 2023 é que teremos, finalmente, uma mulher decidindo as prioridades e responsável pela qualidade da execução do orçamento.

A reta final da eleição pernambucana é muito mais desafiadora de ser avaliada que o justo maniqueísmo democracia/autoritarismo [veja aqui] que pode ser imputado sobre a corrida à Presidência da República. Aqui, não temos mulheres antagônicas no que concerne ao respeito às instituições. Mas como nada é possível de ser feito só, será a partir da análise cuidadosa sobre como serão alocados os grupos apoiadores no período pós-eleitoral que se definirá a qualidade do compromisso de cada uma com a mudança indiscutivelmente necessária. Aperfeiçoamento esse que, como visto nos gráficos acima, é complexo e ultrapassa a dimensão de indicadores clássicos da economia.

O requiém pernambucano é melhor explicado pela ótica da Ciência Política e Sociologia. Ambas as candidatas neste 2º turno estão cercadas por grupos dos quais não podem abrir mão sob pena de perder a oportunidade de governar. Marília está no cerco dos donos faoristas do poder. Raquel, dos ultraconservadores de direita. Engana-se quem acha que se trata de um dilema para apenas uma delas. Numa terra arrasada pela pobreza, a morte mais evidente é da política por convicção e, por isso, os sinos dobram por todos.