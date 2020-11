Por que precisamos preparar o país para a vacinação contra COVID-19 antes mesmo de ter uma vacina?

Michelle Fernandez (IPOL/Universidade de Brasília)

Gabriela Lotta (Fundação Getúlio Vargas – FGV EAESP)

Adriano Massuda (Fundação Getúlio Vargas – FGV EAESP)

Denise Garrett (Instituto Sabin de Vacina)

Embora o mundo esteja ainda apreensivo sobre quando e qual vacina conseguirá mostrar-se efetiva para o combate à COVID-19, já passou da hora de os países começarem a preparar a logística para quando a vacina chegar. A despeito das confusões criadas pelo presidente Bolsonaro sobre a obrigatoriedade ou não de uma vacina ou sobre a compra ou não da vacina CoronaVac, produzida pela empresa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, o país precisa urgentemente criar um plano de imunização nacional contra o SAR-COV-2.

Enquanto muitos países no mundo já estão desenhando planos de vacinação com diversas possibilidades de implementação, a depender do tipo de vacina que tiver efeito comprovado, o Brasil ainda tem um longo caminho pela frente neste processo. Já existem discussões nacionais sobre a definição das prioridades e sobre a necessidade de fortalecimento e ampliação da capacidade da rede de frio do país para atender à demanda aumentada pela vacina da COVID-19. Mas ainda há poucas discussões práticas sobre um plano nacional de armazenamento e distribuição eficiente de uma vacina contra COVID-19. Considerando que um armazenamento seguro e distribuição eficiente são os pilares para o sucesso de uma campanha de vacinação, é surpreendente que o Brasil ainda esteja tão incipiente no desenvolvimento de uma estratégia que garanta este sucesso. Principalmente, quando consideramos que já fomos referência internacional de vacinação com o Programa Nacional de Imunização (PNI) que há anos tem realizado campanhas bastante efetivas e foi capaz de erradicar doenças como a poliomielite e reduzir drasticamente doenças como sarampo, HPV, entre outras.

O PNI foi criado em 1973, porém graças a implantação do SUS, no anos 1990, o programa foi fortalecido, conseguindo atingir coberturas superiores a 95% da população alvo, num país continental e extremamente desigual como o Brasil. Por essa razão, ganhou reconhecimento internacional. O PNI é coordenado nacionalmente pelo Ministério da Saúde, mas sua execução é descentralizada e depende basicamente da atuação das secretarias municipais de saúde. Boa parte da implementação do PNI é coordenada por equipes de vigilância epidemiológica e é realizada no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e das equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF). É ali, no contato cotidiano com as famílias, que as equipes conseguem sensibilizá-las e orientá-las quanto à vacinação, acompanhar a caderneta de vacina das crianças e adolescentes e realizar a aplicação das vacinas tanto dentro das UBSs como em visitas domiciliares no território, quando as famílias possuem alguma dificuldade de mobilidade. A gestão municipal e a expansão do número de equipes de saúde da família, portanto, foram fatores centrais para a alta efetividade do PNI e das campanhas nacionais de vacinação.

No entanto, às vésperas da esperada aprovação de alguma vacina contra o COVID-19, o que vemos no país é uma desestruturação do SUS, da APS e da ESF. Essa desestruturação pode impactar diretamente na nossa capacidade de imunizar a população para a doença. Desde 2016, políticas de austeridade fiscal agravaram o problema do subfinanciamento crônico do SUS, provocando efeito cascata sobre a redução na oferta e qualidade de serviços prestados pelo SUS, afetando inclusive o desempenho do PNI. A consequência é que, em 2019, segundo dados do Ministério da Saúde, houve importante queda na cobertura vacinal para doenças como tuberculose, poliomielite, meningite, entre outras.

Sendo a APS, por meio das UBS, elemento fundamental para um processo de imunização em massa, é preocupante o enfraquecimento que vem ocorrendo nesse nível de atenção do SUS ao longo dos últimos anos. Mudanças na composição das equipes de Saúde Família e no modelo de financiamento federal, combinada ao fim do programa Mais Médicos, tem fragilizado o papel da APS no país. Além disso, o descaso do Ministério da Saúde levou a falta de orientação, treinamento e equipamento de proteção individual, comprometendo ainda mais a capacidade de atuação da APS no enfrentamento da COVID-19. Nossa história recente mostra como as campanhas de vacinação dependem de uma APS forte, capilarizada e atuante. No cenário atual, sem uma rede forte de Atenção Primária e com menos recursos para equipes de saúde da família, será muito difícil realizar uma efetiva imunização em massa.

Além de coordenação nacional e de estrutura para implementar um plano nacional de imunização, a vacinação contra a COVID-19 apresenta novos desafios. Para alcançar uma proteção populacional efetiva contra a doença, grande parcela da população deve ser vacinada. Porém, como inicialmente não haverá doses suficientes para todos, será preciso definir quais grupos devem ser priorizados com base em critérios de risco e visando proteger a vida dos mais vulneráveis. Além disso, algumas das vacinas em teste requerem cuidados especiais em relação a armazenamento e temperatura, exigindo planejamento efetivo de distribuição e infraestrutura adequada para operações seguras na cadeia de frio. Também será necessário organizar os locais de aplicação da vacina considerando a atual necessidade de distanciamento social. Finalmente, tão importante quanto uma boa logística, o sucesso da vacinação contra a COVID-19 vai depender de uma comunicação convincente de que a vacina é segura, eficaz e necessária para acabar com a Pandemia.

Para que sejam bem sucedidas, campanhas massivas de vacinação dependem de inúmeras decisões que passam, desde a logística de distribuição e armazenamento da vacina, até a determinação da ordem de prioridade, a organização dos serviços que irão disponibilizar a vacina, a elaboração de protocolos e a realização de campanhas publicitárias. Implementar um plano como esse não é simples e exige coordenação e expertise dos atores envolvidos. Para evitar confusões e atrasos desnecessários, é fundamental que nos preocupemos imediatamente com o processo de vacinação contra a COVID-19. Diante da omissão do Ministério da Saúde em cumprir seu papel na coordenação da resposta à COVID-19, os outros poderes da República e os governos subnacionais precisam se articular para que o Brasil não continue imerso nesta crise sanitária mesmo quanto tenhamos uma vacina viável contra a COVID-19.