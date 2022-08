Por mais transparência dos partidos políticos no uso dos recursos do fundo partidário

Ana Rita Silva Sacramento, Doutora em Administração (UFBA). Professora Adjunta da Escola de Administração (EA) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). É líder do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

Fabiano Maury Raupp, Doutor em Administração (UFBA). Professor Associado do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas (ESAG) da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). É membro do Observatório de Finanças Públicas (OFiP)

A transparência na aplicação de recursos públicos é tema constante de estudos e discussões que têm a democracia como um dos elementos do cenário político de um país. No Brasil redemocratizado, não têm sido raros os estudos que reconhecem a necessidade de avanços nessa temática, não obstante os instrumentos legais desencadeados a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. Nesse artigo, desejamos contribuir com mais uma reflexão a respeito desse objeto. Especificamente, e considerando que 2022 é ano eleitoral, direcionaremos nossa atenção para a transparência no uso dos recursos orçamentários destinados aos partidos políticos mediante o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, popularmente conhecido como Fundo Partidário. Destaca-se que além das dotações orçamentárias da União, esse fundo também se constitui por multas, penalidades, doações e outros recursos financeiros que lhes forem atribuídos por lei [1].

Originário da primeira Lei Orgânica dos Partidos Políticos (LOPP) sancionada em 1965, pelo então Presidente da República Humberto de Alencar Castello Branco, atualmente o Fundo Partidário encontra-se regulamentado pela Lei Federal nº 9.096/1995 – Lei dos Partidos Políticos – a qual determinou que, a cada ano, o valor da dotação para tal fundo nunca seja inferior ao número de eleitores inscritos em 31 de dezembro do ano anterior ao da proposta orçamentária, multiplicados por R$ 0,35, em valores de agosto de 1995. Ressalta-se que esse valor é corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). No tocante à sua distribuição, a Lei estabelece que 5% desse valor sejam distribuídos igualmente entre todos os partidos legalmente registrados e o restante, 95%, proporcionalmente dividido de acordo com o número de deputados que cada partido tem na Câmara dos Deputados [1].

De acordo com dados extraídos do site do TSE, até junho de 2022, mais de meio bilhão já foram repassados aos partidos mediante o Fundo Partidário. Trata-se, portanto, de um montante que justifica a adoção de iniciativas de transparência sobre o uso de tais recursos. Os valores recebidos e acumulados pelos cinco partidos com maior volume de recursos – por dotação orçamentária e multa – estão discriminados na Tabela 1.

Tabela 1. Valores recebidos do Fundo Partidário

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos dados informados pelo TSE (2022) [2].

Como se vê, em termos absolutos, os valores recebidos pelos partidos são significativos, ainda que possam não representar grande fatia do total das despesas orçamentárias em termos percentuais. Vê-se também que a soma dos valores recebidos pelos cinco partidos (R$ 212.475.900,65), representa 41,68% do total geral por todos os partidos (R$ 509.729.210,68).

Definidos os partidos e os respectivos montantes recebidos, o próximo passo foi o de consultar os seus respectivos portais eletrônicos para verificar a existência de iniciativas de transparência acerca da utilização dos recursos recebidos. De antemão, cumpre-nos informar que, de acordo com o art. 32 da mencionada Lei, o partido apenas está obrigado a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço contábil do exercício findo, até o dia 30 de junho do ano seguinte. À Justiça Eleitoral cabe também o exercício da fiscalização sobre a prestação de contas do partido e das despesas de campanhas [1]. A síntese das observações realizadas são apresentadas na Tabela 2.

Tabela 2. Síntese da observação da transparência dos sites dos partidos políticos

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos dados coletados nos portais dos partidos.

Como pôde ser observado por meio da Tabela 2, em nenhum dos portais eletrônicos consultados foram identificadas quaisquer iniciativas e/ou ações com o intuito de tornar transparente o uso dos recursos do Fundo Partidário. Também nenhum estímulo ao eleitor nessa direção foi encontrado. Ainda que seja de esperar comportamentos semelhantes para os demais partidos (aqueles que neste artigo não foram observados), a situação aqui identificada é mais agravante se considerarmos que estamos tratando dos partidos com o maior volume de recursos recebidos, onde se poderia supor maior responsabilidade em termos de transparência.

É de se esperar também que se apresente como justificativa o fato de os partidos estarem obrigados a prestarem contas à Justiça Eleitoral, sem obrigatoriedade de disponibilizar tais dados em seus sítios eletrônicos. Todavia, mesmo que não seja uma obrigatoriedade legal, entendemos tratar-se de um dever moral perante a sociedade, que ao fim e ao cabo se constitui na principal financiadora das atividades por eles desenvolvidas, dentre as quais podemos destacar suas campanhas eleitorais. Há poucos dias, noticiou-se fatos que indicam que abusos podem estar sendo cometidos na utilização desses recursos [8], o que aponta ser urgente pensar na melhoria desse sistema, visando a ação também dos cidadãos.

Entende-se que a tecnologia dos portais já se faz presente também para os partidos políticos, há um atendimento a um imperativo tecnológico dominante, mas sem condições de contribuir para a transparência do uso dos recursos do Fundo Partidário. Sejamos vigilantes e lutemos por uma transparência que transcende a questão legal, e que, sobretudo, possa refletir e se constituir enquanto valor fundamental de um estado efetivamente democrático!

