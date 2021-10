Pobreza menstrual: desdobramentos, retrocessos e necessidade de reversão do quadro atual

Nathália Araújo Vieira Bruni, Graduada em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e ingressante avulsa no Mestrado em Administração Pública e Governo (CMAPG)

Segundo dados levantados em 2020, 26% das meninas brasileiras são afetadas diariamente pela pobreza menstrual, definição dada para falta de acesso a absorventes higiênicos [1]. Não obstante, de acordo com um estudo realizado pelo Banco Mundial em 2018, pelo menos 500 milhões de meninas e mulheres no mundo não dispõem de instalações adequadas para a higiene no período menstrual[2]. Em pesquisa realizada pela Always no Brasil, marca de cuidado íntimo, foi observado que mais de uma em cada quatro jovens (29%) revelou não ter tido dinheiro para comprar produtos higiênicos para o período menstrual em algum momento de suas vidas[3]. Nas classes DE, esse índice é ainda maior (33%).

Esse é, portanto, um problema sério, que apresenta consequências severas para saúde física e mental de mulheres, não apenas no Brasil. Mas, é preciso nos atentarmos às disparidades de realidade vividas por meninas e mulheres, uma vez que fatores como a desigualdade e, consequentemente, o poder aquisitivo, que varia dentro do próprio Brasil, refletem na qualidade de vida de mulheres de diferentes formas. No caso das regiões e cidades mais pobres, são ainda mais impactadas pelo quadro de escassez de saúde básica e íntima.

Por se tratar de um problema que afeta parcela significativa da população feminina, desde 2014 a Organização das Nações Unidas (ONU) considera o acesso à higiene menstrual um direito que precisa ser tratado como uma questão de saúde pública e de direitos humanos[4]. O que se explica pelo fato de os desdobramentos da escassez de produtos para higiene menstrual afetarem diretamente outros campos da vida de meninas e mulheres como o da saúde – dando origem à infecções e outros problemas graves, e o da educação, por privar meninas a seguirem de forma segura com seus estudos, uma vez que a falta do absorvente afeta diretamente o desempenho escolar de estudantes e, como consequência, restringe o desenvolvimento de seu potencial na vida adulta[5].

Se a falta de produtos para higiene já resulta em um quadro alarmante em nossa sociedade – principalmente quando pensamos na realidade do Brasil, vale destacar que o tema da menstruação por si só é tido como um tabu. De modo que, tal como destacado pela antropóloga Mirian Goldenberg, uma em cada quatro meninas no Brasil faltam à aula por não possuírem absorventes, e destas 50% nunca falaram sobre o assunto na escola.[6] O que resulta em um cenário ameaçador para saúde mental de meninas que enfrentam quadros de insegurança e solidão com relação à menstruação e o modo pelo qual lidam com o tema. Segundo Adriana Bukowski, idealizadora e criadora do Coletivo de Igualdade Menstrual, muitas mulheres não possuem educação menstrual adequada e acabam sofrendo com o tabu que se criou em torno do assunto[7].

De fato, ações por parte da sociedade civil vêm sendo tomadas para ressaltar a importância do Estado enquanto ente que tem o dever não apenas de de zelar, mas também de assegurar direitos e garantias fundamentais. Por isso, quanto maior o número de medidas tomadas em torno de reversão do atual quadro, maior a conscientização sobre o tema e maior o amparo que as mulheres receberão. Entretanto, diferentemente do caminho que vinha sendo percorrido por mulheres e organizações da sociedade civil na luta pela atenuação do quadro de pobreza menstrual, na última quinta feira (7/10), o Brasil vivenciou o veto do atual presidente Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes para mulheres em situação de vulnerabilidade.[8] Fato este que destacou mais uma vez a dificuldade que o país tem em promover políticas públicas para mulheres e, especificamente, em relação a estudantes de baixa renda de escolas públicas e pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade.

Cabendo destacar que o projeto previa a beneficiação de estudantes de baixa renda matriculadas em escolas da rede pública de ensino; pessoas em situação de rua ou em situação de vulnerabilidade social extrema; pessoas apreendidas e presidiárias, recolhidas em unidades do sistema penal; e pessoas internadas em unidades para cumprimento de medida socioeducativa. O que não será mais possível pois, se mantido o veto, pois, segundo Bolsonaro, o texto do projeto não estabelece fonte de custeio que deveria vir dos recursos destinados pela União ao Sistema Único de Saúde (SUS) – e, no caso das presidiárias, do Fundo Penitenciário Nacional.[9]

Como destacado como Gabriela Prioli, o projeto tem como intuito o combate à precariedade menstrual, ou seja, tem como objetivo dar acesso a itens fundamentais e imprescindíveis da realidade de milhares de mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade. Não obstante, na medida em que os itens não são distribuídos pelo SUS, ela aponta que a concessão de absorventes poderia soar como um “privilégio sem motivos”, o que caminha contra o quadro de extrema pobreza e vulnerabilidade vivido por grande parte da população.

Vale ressaltar, como bem exposto por Marília Arraes (PT), autora do projeto de lei aprovado, a decisão de Jair Bolsonaro destaca que este fez do projeto uma disputa política e ideológica, quando na verdade o intuito do projeto era de unir o Parlamento e o país em torno de uma causa que é importante para todas as mulheres e meninas do Brasil.[10] Logo, como forma de acentuar o quadro, destaca-se a essencialidade que é de medidas para reversão do quadro continuarem sendo parte da luta por direitos de meninas e mulheres uma vez que a pobreza no período é um problema generalizado.

De acordo com a representante do UNFPA no Brasil, Astrid Bant, a ausência de condições sanitárias mínimas para que as pessoas possam gerenciar sua menstruação é uma violação de direitos humanos e uma condição que distancia o país do alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), como o ODS 3, relacionado à saúde e ao bem-estar[11]. Por isso, acrescenta, a menstruação é uma condição perfeitamente natural que deve ser mais seriamente encarada pelo poder público e as políticas de saúde.

Quando não permitimos que uma menina possa passar por esse período de forma adequada, estamos violando sua dignidade. Consequentemente, retiramos o seu direito de ter acesso ao que lhe é básico e fundamental: o estudo, a saúde e sua emancipação como menina, mulher e ser humano.

