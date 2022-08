PIU Setor Central: quem se beneficiará da valorização dos terrenos?

Paulo Sandroni

A presente análise busca determinar quem se beneficiará da valorização dos terrenos resultante dos novos índices urbanísticos – aumento do potencial construtivo, liberação de gabaritos e mudança de usos – propostos pelo Projeto de Intervenção Urbana (PIU) Setor Central.

O PIU Setor Central está sendo discutido na Câmara de Vereadores de São Paulo e abrange uma área de 2.089 ha. correspondentes a seis distritos da cidade (ver Mapa). Engloba o perímetro da atual Operação Urbana Centro revogando-a e disponibilizará 3,6 m² milhões de potencial construtivo adicional dos quais a metade não será onerosa. A densidade construtiva é elevada em três deles – Sta. Cecília, República e Sé – sendo o Coeficiente de Aproveitamento Efetivo superior a 5,0 e alcançando um máximo de 8,4 na República; em outros três, Brás, Pari e Bom Retiro este indicador é baixo variando entre 1,3 e 2,5.

A Ocupação do Solo no Perímetro do PIU

Nestes três últimos distritos a área construída não residencial é elevada superando 70% da área total (Quadro I). Tanto as construções residenciais como as não residenciais são antigas apresentando índices de obsolescência muito elevados.

Quadro I – Densidade construtiva e participação da área construída não residencial em seis distritos do PIU Setor Central

Fonte: Infocidades

(*) – CA Efetivo é o que se encontra construído nos terrenos considerados

No primeiro grupo de distritos as mudanças provavelmente não incidirão sobre a utilização de maiores densidades e sim sobre reformas e melhoramentos (retrofit) nas construções já existentes.

No segundo grupo, em cujos distritos prevalecem de acordo com a legislação em vigor o CA Máximo 2,0 e gabarito de 28 metros, as alterações incidirão com maior frequência sobre mudanças de uso – de não residenciais para residenciais – e principalmente sobre o aumento de densidade em ambos os usos o que necessariamente significa alterações dos índices urbanísticos especialmente o aumento do CA máximo até 4,0 e a eliminação do gabarito de 28 metros e /ou seu aumento para 48metros.

Nossa análise estará focada neste segundo grupo de distritos e na valorização dos terrenos resultante dos novos índices urbanísticos propostos. O uso do solo nos distritos do Bom Retiro, Pari e Brás entre 1995 e 2021 apresentou a seguinte estrutura:

Quadro II – Uso do solo no município de São Paulo e nos distritos do Bom Retiro, Brás e Pari do PIU Setor Central em 1995 e 2021.

Fonte: Infocidades

O CA efetivo médio nos três distritos em 2021 de 1,47 e uma redução de 314 mil m2 de área ocupada por indústrias decorrente da utilização de 148 terrenos em outros usos a partir de 1995 refletem o processo de mudanças ocorrendo na região.

Nestes três distritos o PIU Setor Central propõe duas alterações básicas no potencial construtivo nos terrenos do perímetro: a elevação do CA Máximo para 4,0 (o CA Máximo vigente é em geral igual a 2,0) e a eliminação do gabarito de 28 metros e/ou sua ampliação para 48 metros.

A Influência de incrementos no CA Máximo sobre os preços dos terrenos nos distritos do Brás, Pari e Bom Retiro.

O valor de um terreno, deixando de lado sua localização, depende do que se possa construir nele. Em geral terreno com maior potencial construtivo vale mais do que outro com menor potencial construtivo. Se em determinado terreno é possível construir duas vezes sua área o valor do terreno em cada m2 construído será dividido por 2; se for possível construir 4 vezes, o valor do terreno será dividido por 4 e se for possível construir 8 vezes, o valor do terreno será dividido por 8 e assim sucessivamente.

O preço do m2 de um terreno pode ser U$ 100 mil, mas se nele for possível construir 100m ou 100 andares, a incidência do terreno em cada m2 construído será de apenas U$ 1.000; se o m2 construído for vendido por U$ 5.000 o custo do terreno será de 20% no valor de venda o que tornaria possível (nesse caso hipotético) o pagamento de um preço tão elevado pelo terreno. Em outras palavras, o valor do terreno na construção se dilui na medida em que aumentamos sua capacidade construtiva; a participação do terreno em cada m2 construído será cada vez menor, o que significa dizer redução de custos e maior margem de lucro no preço final de venda das construções.

Não surpreende que o desejo básico de todo construtor/incorporador é um aumento na capacidade construtiva de seus terrenos.

De que maneira isto acontece no caso concreto de São Paulo onde a outorga onerosa implica que direitos adicionais de construção sejam comprados pelos interessados?

Examinemos duas possíveis situações: se o PIU estabelecer um aumento do CA Máximo para 4,0 os terrenos nos quais anteriormente este coeficiente era 2,0 serão valorizados. Esta valorização tem origem no aumento da demanda de construtoras e incorporadoras uma vez que a fórmula de cálculo utilizada para determinar o montante da outorga reduz consideravelmente o valor a ser pago para quem usa o CA Máximo 4,0. Em outras palavras, quem usa mais capacidade construtiva paga menos por cada m2 adquirido.

Este atrativo tende a provocar o aumento de interesse de incorporadoras e construtoras por tais terrenos e consequentemente elevação dos respectivos preços. Tratando-se de um mercado de informação assimétrica é possível que mesmo esta tendencia (como a prática vem mostrando) não elimine as vantagens representada por preços mais baixos pagos pela aquisição de direitos adicionais de construção. Em outras palavras, dentro de certos limites construtoras pagam mais por terrenos reais que lhes dão direito a adquirir terrenos virtuais por um preço muito baixo. A valorização poderá ser embolsada pelos proprietários dos imóveis cujos preços aumentam em função da maior demanda das construtoras; mas dependendo do preço pago pelos terrenos estas últimas também poderão ter seus lucros acrescidos pelo mecanismo descrito anteriormente.

No caso de terrenos já em poder de construtoras que em função da aprovação do PIU passam a ter maior potencial construtivo, este aumento se traduzirá em menor incidência do custo do terreno em cada m2 construído e a valorização surgirá no aumento da margem de lucro do respectivo projeto construtivo, uma vez que o preço de venda do m2 construído não sofrerá alteração, isto é, não será reduzido devido a esta redução de custos. Em ambos os casos a apropriação da valorização, causada por alteração nos índices urbanísticos será realizada por agentes do setor privado.

Três casos concretos de contrapartidas da Outorga Onerosa

Tomando casos concretos em três ruas dos distritos do Brás, Bom retiro e Pari vejamos de que maneira a elevação do CA Máximo para 4,0 reduz o pagamento de contrapartidas pela aquisição de direitos adicionais de construção.

Quadro III – Impacto de mudanças no CA nas contrapartidas da Outorga Onerosa em três imóveis da área do PIU Setor Central

(*) Cálculo para uso residencial de apt. de mais de70 m2. Nos casos de apartamentos de menores dimensões as reduções são ainda maiores.

Fontes: PGV 2020 e Planilha de cálculo da OODC.

O Quadro III mostra que as contrapartidas a serem pagas nas condições atuais (CA Máximo 2 e gabarito 28 m) seriam cerca de 73% do valor registrado na PGV; se o CA Máximo for 4,0 este valor se reduz para 36% do valor PGV. Em síntese, a aquisição de direitos adicionais de construção se reduz pela metade do que seria pago se as condições atuais permanecerem em vigor. Se considerarmos que os valores registrados na PGV são inferiores aos preços de mercado podemos avaliar as vantagens que os novos índices dariam aos proprietários terrenos (pessoas físicas ou construtoras): permitiria adquirir “terrenos virtuais”, ou seja direitos de construção por um preço cerca de 4 vezes menor do que pagariam por terrenos reais com idênticos direitos de construtivos.

Mesmo diante desta evidência, na coluna Secovi (Estado 15/07/2022) um de seus diretores o sr. Mauro Teixeira Pinto defende que “uma vez que essa cobrança (da outorga) … aumentará os custos dos empreendimentos… o ideal seria preservá-la sem outorga…” O que este dirigente do Secovi solicita é uma dupla vantagem que aumentaria a lucratividade dos respectivos projetos construtivos: que ocorra o aumento do potencial construtivo reduzindo o custo do terreno no preço final das construções, e que nada se cobre pelos direitos adicionais de construção em projetos que utilizem o CA Máximo 4,0.

Imóveis já em poder de construtoras e incorporadoras

Vejamos quantos imóveis já se encontram em poder de construtoras e incorporadoras aguardando a aprovação dos novos dispositivos do PIU Setor Central em amostra de 31 ruas dos distritos do Bom Retiro, Brás e Pari:

Quadro IV – Imóveis em poder de empresas imobiliárias (construtoras e incorporadoras) em 31 ruas dos distritos do Bom Retiro, Brás e Pari

Fonte: PGV 2020

O quadro IV mostra que 535 imóveis com área total de 226.083m2 de terrenos já se encontravam (em 2020) em poder de empresas imobiliárias. São imóveis antigos, grande parte não residenciais com mais de 50 anos e de baixa densidade o que significa dizer: o valor remanescente das construções é pequeno o que facilita sua aquisição e demolição com o intuito de utilização do terreno para outros usos e maior densidade construtiva.

É possível que o número de imóveis em poder de empresas imobiliárias seja maior do que o indicado no Quadro IV por duas razões: a primeira é que o registro na PGV de um imóvel vendido a uma empresa imobiliária pode demorar algum tempo, e a segunda é que proprietários destas empresas podem adquirir imóveis nestas áreas como pessoas físicas.

O Caso da Empresa XYZ

Um exemplo interessante é o que acontece com a empresa XYZ. Trata-se de empresa de pequeno porte com quatro sócios que se dedica à construção, arrendamento de imóveis e participações nos distritos do perímetro.

Quadro V – Imóveis pertencentes à empresa XYZ e seus sócios em ruas dos distritos do Brás, Bom Retiro e Pari

Fonte: PGV 2020

O Quadro V mostra que a empresa XYZ possui 15 imóveis em 13 ruas dos distritos do Brás, do Bom Retiro e do Pari com área total de terrenos de 2.906 m2 e seus sócios 8 imóveis em 3 destas ruas com 1.178m2 de área de terrenos. Podemos dizer que a empresa XYZ possui, ou tem condições de utilizar 23 imóveis na região com um total de 4.084m2 de área de terrenos. Se o PIU Setor Central for aprovado ela será certamente uma das beneficiadas.

Conclusões

Nos distritos que compõem o perímetro do PIU Setor Centro podemos distinguir dois grupos nos quais as alterações nos índices urbanísticos terão efeitos consideravelmente diferentes. Nos três distritos Sta. Cecília, República e Sé nos quais o Coeficiente de Aproveitamento efetivo é elevado deverão prevalecer projetos de reforma e/ou retrofit uma vez que o valor das construções, apesar de antigas ainda conservam um valor considerável tornando pouco rentável sua aquisição (e demolição do que está construído) para o uso do terreno.

Nos distritos de Bom Retiro, Brás e Pari nos quais o CA Efetivo é baixo deverão prevalecer projetos que utilizarão o Coeficiente de Aproveitamento Máximo igual a 4,0 e a mudança de uso. O zoneamento atual estabelece que na maioria dos terrenos destes distritos o CA Máximo é 2,0 e em vários o gabarito não ultrapassa os 28 metros. Como assinalamos anteriormente o aumento do CA Máximo para 4,0 e a eliminação do gabarito de altura de 28 metros provocará um aumento da demanda por estes terrenos e os respectivos preços deverão sofrer uma tendencia de elevação. Mostramos como estas alterações beneficiarão os proprietários destes imóveis muitos deles empresas construtoras e incorporadoras. Em síntese, a valorização dos terrenos provocada por mudanças no zoneamento patrocinadas pelo governo municipal no atual projeto de lei será embolsada por seus proprietários e não por quem causou esta valorização.

Nossa proposta é que em casos como este seja utilizado o conceito de adesão onerosa, ou seja os proprietários dos imóveis do interior do perímetro do PIU Setor Central não seriam obrigados a aderir às novas diretrizes e índices urbanísticos. Teriam um tempo para decidir se gostariam que seus imóveis recebessem os novos índices ou não. Caso não queiram seus terrenos permaneceriam com os índices atualmente vigentes. No caso de adesão, contudo, esta seria onerosa, ou melhor, os proprietários deveriam realizar um pagamento proporcional à valorização causada pela mudança de índices. Desta forma a valorização provocada por mudanças dos índices urbanísticos, pelo menos em parte, poderia ser apropriada por quem as proporcionou: o setor público e em benefício da população em geral.