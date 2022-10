“Pintou um clima”: a base de um gigante iceberg de violências contra meninas e mulheres

Amanda Sadalla, Mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e Graduada em Administração Pública pela FGV-EAESP. Já atuou com mais de 3000 estudantes e agentes públicos, na prevenção de violências contra meninas e mulheres. É cofundadora e Diretora Executiva da Serenas, organização sem fins lucrativos que atua para garantia dos direitos de meninas e mulheres

São anos de conversas com meninas adolescentes, vítimas de abuso e exploração sexual. A grande maioria violentadas por homens mais velhos que se entendem no poder diante de corpos vulneráveis. Vulneráveis por precisarem do dinheiro, por não terem oportunidades. Vulneráveis pelo medo de pedirem ajuda, pelo medo de ameaças, vulneráveis por não saberem o que o abuso significa.

Falo sobre homens que buscam exercer seu poder, a todo custo, através do corpo da tal “novinha” – uma das expressões mais pesquisadas por brasileiros no site PornHub em 2014. Não à toa, são meninas com menos de 13 anos[1] as mais violentadas no país.

De onde vem isso? O que faz um homem chegar ao ponto de pagar por sexo com uma menina de 13 anos? – me perguntam frequentemente.

Um conjunto de fatores responde essa pergunta. Aqui chamo atenção para o que acredito ser um dos principais: a pornografia – hoje, principal fonte de educação sexual acessada por nossos meninos.

Então não, homens não são “assim mesmo”. A masculinidade como vimos hoje é construída e ensinada. E que papel a linguagem tem nesse processo?

Expressões ditas no cotidiano são como uma base para um iceberg de violências. Imagine um iceberg no mar: no fundo, há tudo aquilo que não percebemos como violência: frases, piadas, estereótipos que reforçam a inferioridade da mulher, objetificam o corpo da menina, culpam e a responsabilizam as vítimas pela violência sofrida.

No topo do iceberg estão as violências que vimos no noticiário – ou parte do que vimos. Ali estão os casos de violência doméstica e estupro.

Fonte: Serenas – Garantia de Direitos para Meninas e Meninos.

Parece que, aos poucos, frases que naturalizam a violência doméstica têm sido repensadas. Porém, no que diz respeito à violência sexual, especialmente à exploração sexual, não avançamos tanto assim. E digo isso sobre frases como:

“Com as roupas que ela usa, queria o quê?”

“Depois de beber tudo aquilo, esperava o quê?”

Dando um passo atrás e simplificando conceitos, a exploração sexual infantil se dá quando uma criança ou adolescente recebe algo em troca de sexo. O Brasil está entre os países com maior índice de exploração sexual infantil. Esse é um crime naturalizado, ou seja, entendido por muitos como “normal”.

Voltando ao papel da linguagem e das expressões cotidianas, quando adentramos o mundo da exploração sexual infantil, entre algumas das frases ditas por homens agressores, estão:

“Mas foi ela quem me abordou”

“Ela já tem 14 anos, já tem idade pra isso”.

Sobre a primeira frase, costumo indagar: quem está errado nessa história: um homem de 40 anos que paga para ter uma relação com uma menina de 13 anos ou a menina que aprendeu que transar com um homem adulto é uma forma de trabalhar e sustentar sua família?”

Frases como as que citei comunicam a visão de que a violência “é normal” e “a culpa é da menina”.

Somos uma sociedade conivente com a violência contra meninas e mulheres, especialmente, meninas negras e indígenas – os maiores alvos da hipersexualização e da violência sexual.

Costumo dizer que trabalho para que, um dia, não precise mais educar os meninos e homens sobre o que são comportamentos inaceitáveis. Sonho em não encontrar mais meninas que me contam sobre as tantas relações sexuais que mantém com os namorados, não por desejarem, mas por sentirem que se não o fizerem, serão rejeitadas. Sonho em não precisar mais dizer às meninas e meninos que tirar a camisinha durante a relação, sem o consentimento da outra parte, é uma violência.

Sonho e trabalho, ao lado de tantas pessoas, ativistas, organizações da sociedade civil e gestores públicos comprometidos com a equidade de gênero, para que esse futuro seja possível. Trabalho este que é deslegitimado frente a falas e posicionamentos que reforçam o poder de homens adultos sobre os corpos de crianças e adolescentes.

A mudança de percepções e de comportamentos frente às violências exige um trabalho extenso. Os resultados são reais, como mostra uma publicação da UNESCO[2] de 2018, que sistematizou evidências de como a educação integral em sexualidade resulta, entre tantos resultados, em relações sexuais mais saudáveis entre adolescentes.

Na minha experiência prática, nas mesmas escolas onde encontro meninas vítimas de violência, encontro também meninos que, através de formações educacionais, passam a ter novas referências de como se relacionar com outras pessoas e consigo mesmo de uma forma saudável.

E olhem que interessante, há alguns anos, ouvi exatamente o mesmo depoimento de um menino de 16 anos, em uma escola estadual, e de um policial civil, depois de um trabalho de conscientização que fizemos – em grupos separados:

“Depois de tanta reflexão, percebi que eu estou reproduzindo com a minha namorada exatamente as mesmas violências praticadas pelo pai contra com a minha mãe, e que sempre repudiei. Não quero seguir sendo mais uma geração de homens violentos na minha família”

A caminhada é longa e até lá, junto de tantas e tantos educadores, seguirei conversando com crianças, adolescentes e adultos – meninas e meninos – sobre as diferenças entre amor, afeto, consentimento e violência.

Não cabe a mim investigar e tirar conclusões sobre a fala do atual presidente. Mas é meu dever, como ativista e educadora antissexista, relembrar o poder da linguagem para legitimar as bases de violências. E da linguagem, em si, como uma violência.

Ao escrever esse texto me indaguei sobre o porquê de publicá-lo. Se há uma mensagem que gostaria que quem o lê leve consigo é: expressões sexistas, quando reproduzidas por representantes, criam e aumentam bases históricas que sustentam e legitimam violências.

Precisamos dar importância à essa base, para desconstruí-la. Do contrário, seguiremos enxugando gelo frente às violências contra meninas e mulheres.

Será que, um dia, representantes da nação falarão aos jovens sobre a construção de um país baseado em relações saudáveis, baseadas no amor, consentimento e respeito?

Notas

[1] Anuário de Segurança Pública, 2022.

[2]Women, U. N., & UNICEF. (2018). International technical guidance on sexuality education: an evidence-informed approach. UNESCO Publishing.