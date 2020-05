Paraisópolis: para não esquecer!

Benedito Mariano, Sociólogo, mestre em ciências sociais pela PUC SP, ex-Ouvidor da Polícia de São Paulo , Assessor Parlamentar da Deputada Isa Penna – PSOL -SP e Professor da Faculdade de Direito de Santa Maria – FADISMA/RS.

No dia 1° de dezembro de 2019, por volta das 03h40 da madrugada, ocorreu o caso mais grave do ano envolvendo intervenção policial em São Paulo: a ocorrência de Paraisópolis, no baile Funkconhecido como DZ7, que teve como resultado trágico as mortes de 9 adolescentes pisoteados, de acordo com os laudos técnicos.

Na versão apresentada pelos policiais envolvidos na ocorrência e amplamente divulgada pela imprensa, policiais militares da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) comunicaram ao Copom (Centro de Operações da PM) que estavam perseguindo supostos agressores em uma moto e que esses teriam atirado contra os policiais e, na sequência, entrado no meio do baile Funkcom cerca de 5 mil pessoas presentes. Parte dos participantes do evento teriam jogado garrafas e pedras nos policiais e foi necessário o apoio da Força Tática para repelir a injusta agressão.

Segundo essa versão, os agressores continuaram atirando quando chegaram ao baile, o que gerou correria e culminou com os 9 adolescentes pisoteados. Em razão da demora do socorro do Corpo de Bombeiros, os policiais pediram autorização para socorrer as vítimas em viaturas operacionais.

Do meu ponto de vista, a ocorrência de Paraisópolis teve dois momentos:

O primeiroiniciou-se com uma perseguição a supostos agressores em uma moto que teriam efetuado disparos de arma de fogo contra policiais da Rocam, tendo sido comunicada ao Copom tal perseguição. De acordo com o que prevê o Método Giraldi “Tiro Defensivo na Preservação da Vida”, utilizado pela Policia Militar desde 1998, em situações de perseguição a veículos ou motos os policiais militares “não devem disparar em veículos ou motos em fuga, que podem existir pessoas inocentes no seu interior (…) devem pedir apoio e fazer acompanhamento”. Como foi informado que os supostos agressores efetuaram disparos, o próprio Copom poderia ter recomendado aos policiais que abortassem o acompanhamento, na medida em que isso colocava em risco suas próprias vidas.

Pelos laudos balísticos já divulgados pela mídia, 5 das 6 armas recolhidas dos policiais da Rocam haviam efetuado disparos recentes, o que ofereceu risco de vida a dezenas de pessoas no entorno, indicando que já no início da ocorrência houve erros de conduta.

O segundo momento, de acordo com os áudios da conversa dos policiais com o Copom também divulgados pela mídia, se deu poucos minutos depois e transformou a ocorrência em uma intervenção policial de Controle de Distúrbio Civil com emprego de policiais da Força Tática, que utilizaram bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e balas de borracha.

A tese de que o conflito foi causado pelos os supostos agressores que atiraram no meio do evento parece totalmente inverossímil, como alegam várias testemunhas que estavam no evento. A tese mais plausível é de que o conflito se deu a partir da intervenção policial de Controle de Distúrbio Civil, pois não havia conflito e nem distúrbio antes da intervenção.

Se fossem seguidos os protocolos do Método Giraldi desde o primeiro momento, a segunda parte da ocorrência não existiria.

Na verdade, a segunda parte da ocorrência não deveria ter acontecido, pois qualquer ação de Controle de Distúrbio Civil deve ser adotada antes ou ao final do evento, o que exige planejamento. Pelo tempo em que ocorreu a ação, ficou explícito que não houve planejamento algum.

A própria imprensa televisiva divulgou que os locais em que estavam posicionadas as viaturas, nas principais saídas do baile Funk, não garantiam amplas rotas de dispersão, indicando como principais opções de fuga as vielas. Numa dessas vielas os jovens foram pisoteados.

Cito os dados que são de conhecimento público porque eles são suficientes para, no mínimo, indicar que o episódio de Paraisópolis não foi uma boa ocorrência e apresentou irregularidades do ponto de vista operacional. Foram estes dados de conhecimento público que levaram o ex-Ministro da Justiça e Segurança Pública a dizer na época que “aparentemente houve erros graves operacionais”

Talvez a fala veemente do ex-Ministro tenha contribuído para que o Governador do Estado mudasse sua narrativa inicial sobre a ocorrência, determinando o afastamento de todos os policiais envolvidos na ação até o final das investigações e considerando a possibilidade de rever protocolos vigentes da Polícia Militar de São Paulo.

Analisando apenas os dados que já são de conhecimento público, não seria necessário rever protocolos relativos ao Manual de Controle de Multidões da Policia Militar, porque não haveria como aplicá-los pelo tempo entre os dois momentos da ocorrência.

Segundo a imprensa, a conclusão do Inquérito Policial Militar (IPM) do caso é que a ação dos policiais militares foi lícita, tendo eles agido em legítima defesa e sem o cometimento de transgressões disciplinares. O IPM foi encaminhado à Justiça Militar. O Ministério Público pode concordar com o arquivamento ou solicitar novas diligências. Concluir que não houve nenhuma irregularidade operacional na ocorrência de Paraisópolis é inaceitável.

Analisar a ocorrência de Paraisópolis não significa analisar a instituição Polícia Militar como um todo. Apenas a ocorrência em si.

Mas, quando se trata de uma ocorrência ruim, com resultado de 9 mortes, mesmo com indícios de responsabilidade indireta, aceitá-la como uma ocorrência normal e legítima não contribui com a própria instituição policial e sinaliza, mesmo subjetivamente, que outras poderão acontecer.

Como o IPM de Paraisópolis foi avocado na época pelo Subcomandante da Polícia Militar, quem deu a palavra final na conclusão do procedimento investigativo não foi o Corregedor da PM (apesar do presidente do IPM ser um capitão da Corregedoria) e sim o próprio Subcomandante, ao qual o Corregedor é subordinado hierarquicamente. Portanto, a conclusão da investigação da ocorrência de Paraisópolis no âmbito da Polícia Militar pode também ter o ingrediente político, além do técnico.

Hipoteticamente, se os fatos de Paraisópolis tivessem acontecido em um evento de rua num bairro nobre da cidade, do tipo festa Rave, onde também se ouvefunke se consomem drogas, talvez a conclusão do IPM tivesse sido outra ou sequer teria havido a segunda intervenção policial de Controle de Distúrbio Civil. Existe um grau de preconceito com a periferia e com as atividades culturais promovidas por ela.

Penso que a Prefeitura de São Paulo poderia tomar a iniciativa de estabelecer um diálogo com as comunidades das periferias e propor que o Poder Público e essas comunidades organizem em conjunto atividades culturais em espaços como o Sambódromo e Autódromo de Interlagos ,que são utilizados em poucos períodos no ano (evidentemente que isso deve ser feito após o final da pandemia do COVID-19, no atual momento de crise sanitária é fundamental o isolamento social) com apoio de estrutura, onde fossem cadastrados ambulantes para comercializar comidas e bebidas, com segurança, coibindo a ação de criminosos que utilizam estes espaços para cometer crimes. O baile DZ7 é frequentado por jovens de várias regiões do Estado (os 9 jovens mortos não eram de Paraisópolis) e 99% dos participantes vão simplesmente para se divertir.

A ocorrência de Paraisópolis de Controle de Distúrbio Civil, que não deveria sequer ter acontecido, em minha opinião representou uma intervenção policial improvisada, precipitada e desastrosa e, portanto, dialogou, mesmo que indiretamente, com o resultado trágico. Há responsabilidade do Estado.

Se os processos de apuração na Polícia Militar e na Polícia Civil concluírem que não houve responsabilidade mesmo que indireta dos policiais militares, o que conflita com o que já se sabe sobre a ocorrência, que pelo menos o Governador do Estado, que mudou várias vezes de narrativa sobre o episódio, tenha um gesto humanitário e indenize as famílias das vítimas. Já São 5 meses do triste episódio.

Para não esquecer!