Paradigmas da governamentalidade neoliberal na execução orçamentária da União

Robson Zuccolotto, Pós-doutorado em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP. Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UFES

Janilson Antonio da Silva Suzart, Doutor em Controladoria e Contabilidade pela FEA-USP. Colabora com o Instituto de Contabilidade Pública e Democracia (ICPD)

Diones Gomes da Rocha, Doutor em Administração Pública e Governo pela FGV-EAESP. Colabora com o Instituto de Contabilidade Pública e Democracia (ICPD)

O neoliberalismo pode ser definido como o conjunto de discursos, práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o princípio universal da concorrência (Dardot & Laval, 2020). Desta forma, ele tem na competição seu principal núcleo normativo, produzindo impactos na doutrina, na economia, na política e nas subjetividades.

Ainda nos anos 1970, Michel Foucault já enfatizava a significância do neoliberalismo como uma nova racionalidade política, cujo alcance e implicações vão muito além da política econômica e do fortalecimento do capital (Foucault, 2008). Para o autor, nessa racionalidade os princípios de mercado se tornam princípios de governo aplicados pelo Estado e no Estado, mas também que circulam através de instituições e entidades em toda a sociedade, como as escolas, os locais de trabalho, as clínicas etc. Brown (2020) destaca que esses princípios se tronaram princípios de realidade que saturam e governam cada esfera da existência e reorientam o próprio homo economicus, transformando-o de sujeito da troca e da satisfação de necessidades (liberalismo clássico) em um sujeito da competição e do aprimoramento do capital humano (neoliberalismo).

Além disso, uma questão central destacada por Foucault (2008) é que, na formulação dos neoliberais, os mercados competitivos necessitam de suporte político, o que ele irá chamar de governamentalização do Estado. Na nova racionalidade governamental, por um lado, todo governo é para os mercados e orientado por princípios de mercado (competição) e, por outro, os mercados devem ser construídos, viabilizados, amparados e até mesmo resgatados por instituições políticas. Em outras palavras, na racionalidade neoliberal os mercados competitivos são bons, mas não exatamente naturais nem autossuficientes, devendo ser garantidos pelo Estado[i].

Brown (2020) destaca que mais importante do que a reinicialização do capitalismo pelo neoliberalismo é sua alteração radical de valores, coordenadas e princípios de realidade que governam e conduzem a conduta nas ordens neoliberais (governamentalidade)[ii]. De acordo com a autora, por estar fundamentado no liberalismo hayekiano, o neoliberalismo é um projeto político-moral que visa a proteger as hierarquias tradicionais negando a própria ideia do social[iii] e restringindo radicalmente o alcance do poder político democrático nos Estados-nação.

Para isso, o neoliberalismo precisa desconstruir o social (que já assombrava Hayek). Para isso, ele não destrói apenas regras, instituições e direitos, mas produz determinados tipos de relações sociais, certas maneiras de viver, certas subjetividades. Define certa norma de vida nas sociedades ocidentais (e em todas as sociedades que seguem o caminho da modernidade), que impõe que cada um de nós viva num universo de competição generalizada, intima os assalariados e as populações a entrar em luta econômica uns contra os outros, ordena as relações sociais segundo o modelo de mercado, obriga a justificar desigualdades cada vez mais profundas, muda até o indivíduo, que é instado a conceber a si mesmo como uma empresa e comportar-se como tal (Dardot & Laval, 2020).

Em outras palavras, conforme destacam Srnicek e Williams (2016), desde seu surgimento, há um quarto de século, o neoliberalismo transformou o povo do Estado no povo do mercado, sendo essa a principal subjetividade engendrada por ele, cujas características são apresentadas no Quadro 1:

Quadro1: Características do sujeito em perspectivas do povo do Estado e do povo do mercado no neoliberalismo.

Fonte: (Srnicek & Williams, 2016)

Nessa nova subjetividade produzida pelo neoliberalimo (competição em todos os níveis), a busca de recursos para financiar politicas públicas se torna uma questão de competição de mercado, sendo inadmissível a cobrança de impostos para financiar políticas de promoção de igualdade e de justiça. Assim, o Estado fiscal transforma-se no Estado endividado, ou seja, um Estado que cobre grande parte – e talvez a maior parte – de suas despesas contraindo empréstimos e não cobrando impostos dos mais ricos (política distributiva), acumulando, por conseguinte, uma enorme dívida cujo pagamento consome uma parcela cada vez maior das suas receitas próprias (Streeck, 2018).

Os efeitos dessa política de financiamento resultam em maior desigualdade, uma vez que, se não há tributação (política redistributiva), há maior poupança para os mais ricos, que a utilizam para financiar o Estado por meio da aquisição da dívida pública, concentrando ainda mais riqueza por meio do serviço da dívida. Essa concentração de riqueza, além dos efeitos já conhecidos, acaba sendo justificativa da governamentalidade neoliberal para o desmantelamento do Estado de bem-estar e para a promulgação de mais normas de competição para os mais desassistidos.

Essa governamentalidade neoliberal é a expressão da cultura atual (desde sua origem na década de 1930) e se evidenciou no Brasil nos governo de Fernando Collor de Mello [Collor] (abertura econômica, privatizações), Fernando Henrique Cardoso [FHC] (Lei de Responsabilidade Fiscal – estabelecendo meta para pagamento de dívida, plano real e meta de inflação, reforma previdência do setor privado – criando previdência privada, câmbio flutuante, privatizações), Luiz Inácio Lula da Silva [Lula] e Dilma Vana Roussef [Dilma] (reforma da previdência do setor público, parcerias público-privada, criação do MEI[iv]), Michel Miguel Elias Temer Lulia [Temer] (reforma trabalhista, teto dos gastos, austeridade fiscal), Jair Messias Bolsonaro [Bolsonaro] (privatizações, reforma da previdência, política de preço de combustíveis).

Como expressão da cultura de um tempo-espaço, essa racionalidade é que define a estrutura a partir da qual os homens e os governos constroem socialmente, e compreendem, a realidade, por isso perpassam todos os governos e se impõem como norma, ainda que haja resistências.

Por isso, essa racionalidade acaba expressando a cultura de um tempo, podendo ser constatada, também, na execução orçamentária da União. Nesse sentido, podemos observar, na Figura 1, que as receitas de operações de crédito (aquelas obtidas por meio de emissão de dívida[v]) respondem, em média, por aproximadamente 35,4% de todas as receitas obtidas pela União, com crescimento proporcional ao longo dos anos, maior que os recursos oriundos das fontes tributárias.

Em outras palavras, os governos, independente do espectro político, tem, segundo a ordem neoliberal vigente, financiado suas atividades por meio de emissão de dívida e não por meio de impostos, recusando, na maioria das vezes, qualquer discussão sobre o tema.

Figura 1 – Receita orçamentária realizada pela União – Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

O problema dessa nova racionalidade é que os recursos oriundos de dívidas não são investidos em projetos de longo prazo para que produzam retornos sociais e/ou econômicos, mas usados para pagar despesas correntes (curto prazo). Como demonstra o fluxo de caixa das atividades operacionais da União, a partir de 2014, os ingressos operacionais têm sido inferiores aos desembolsos operacionais.

Os ingressos das atividades operacionais estão relacionados com a tributação, com a obtenção de juros e encargos por empréstimos concedidos e com a venda de bens e serviços. Os desembolsos das atividades operacionais, por sua vez, estão relacionados com o funcionamento da ‘máquina’ pública, tais como, pessoal e encargos trabalhistas, aquisição de bens de consumo ou serviços, bem como, o pagamento de juros e encargos por empréstimos contraídos.

Com exceção do ano de 2009, entre 2008 e 2013, o fluxo líquido foi positivo, não havendo necessidade de financiamento dessas despesas orçamentárias pelo endividamento. A partir de 2014, o fluxo líquido foi negativo, em média anual de R$ 310,6 bilhões negativos (com pico em 2020, alcançando o montante de R$ 964,7 bilhões negativos). Assim, podemos concluir que, a partir daquele exercício, o aumento do endividamento passou a ser direcionado para as atividades operacionais e não para investimentos estratégicos para o país.

Figura 2 – Receitas e despesas orçamentárias relacionadas com as atividades operacionais – Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

Ao financiar despesas orçamentárias vinculas às atividades operacionais por meio do endividamento, a racionalidade neoliberal cria o cenário perfeito para justificar suas próprias contradições, criando o argumento de que a redução do endividamento passa, obrigatoriamente, pela redução das despesas (redução de direitos e garantias constitucionais) e não por um novo pacto tributário redistributivo.

Assim, contrariando a Lei de Wagner, de que, para qualquer país, o gasto público aumenta constantemente à medida que o crescimento da renda se expande, a governamentalidade neoliberal faz crer que a única saída é controlar os gastos sociais (reduzir direitos e garantias constitucionais) e que a tributação não pode ser mudada, revisada ou alterada, ainda que o país seja um dos mais desiguais do mundo em termos tributários. Qualquer alteração na base tributária para torná-la mais justa passa a ser, de acordo com a narrativa neoliberal, uma expropriação da liberdade econômica.

Se a única saída é reduzir gastos, mesmo que isso altere o pacto constitucional, reduza direitos e garantias, deixe o cidadão (agora tornado indivíduo) à sua própria sorte, tendo que ser o responsável pela sua própria saúde, educação, aposentadoria etc., o Estado, na racionalidade neoliberal, não é mais o garantidor do bem-estar, mas o garantidor das normas de competição em todas as esferas da sociedade. O indivíduo (sem direitos e garantias) passa da condição de proletário a condição de detentor de capital humano, que deve ser acumulado pelo seu próprio esforço e capacidade de competição. Essa lógica, é claro, revela um aspecto moral nefasto de manutenção das desigualdades do país.

É claro que essa racionalidade neoliberal enfrenta resistências, mas com o passar dos anos, ela parece ser o padrão de racionalidade que está se impondo na sociedade. Quando olhamos para as despesas executadas pela União (Figura 3), vemos que o grupo que consumiu mais recursos orçamentários foi as “outras despesas correntes” que compreende os desembolsos para o funcionamento e a manutenção da ‘máquina’ estatal, excetuando-se aqueles com “pessoal e encargos sociais” e com “juros e encargos da dívida”. Entre 2008 e 2020 esse item representou o maior desembolso da União, ou seja, em média 42,7% do desembolso total (considerando o período total, até 2021).

Figura 3 – Despesa orçamentária executada pela União – Valores nominais em bilhões de reais.

Fonte: Elaborado a partir de dados do SIAFI (2022).

O segundo grupo é a “amortização/refinanciamento da dívida” que, com exceção de 2021, quando ocupou o primeiro lugar, foi o segundo maior desembolso da União no período analisado. Tais desembolsos representam o pagamento do principal da dívida pública federal. Entre 2008 e 2021, esse grupo representou, em média, 32,9% do total executado pela União.

Apesar de haver algum crescimento dos gastos com políticas públicas, financiada por dívida e não por tributos (Figura 2), temos um crescimento proporcional bem maior da parcela orçamentária que é consumida com o principal e os juros da dívida. Como já dissemos anteriormente, essa situação de elevado endividamento e, consequentemente, consumo de recursos orçamentários para seu pagamento, evidencia como a racionalidade neoliberal alimenta diuturnamente sua narrativa de necessidade de redução de despesas (redução de direitos) em nome de uma responsabilidade fiscal que só pode ser obtida pelo esvaziamento do social e, consequentemente, da democracia.

Referências

Brown, W. (2020). Nas reínas do neoliberalismo: a ascensão da política antidemocrática no ocidente. Editora Politeia.

Dardot, P., & Laval, C. (2020). A nova razão do mundo: ensaio sobre a sociedade neoliberal. Boitempo Editorial. https://doi.org/10.20396/riesup.v4i3.8651658

Foucault, M. (2008). Nascimento da biopolítica: curso dado no Collège de France (1978-1979). Martins Fontes.

Srnicek, N., & Williams, A. (2016). Inventing the Future Postcapitalism and a World Without Work. Verso.

Streeck, W. (2018). Tempo comprado: A crise adiada do capitalismo democrático. Boitempo Editorial.

Notas

[i] Ao contrário de certa percepção imediata, e de certa ideia demasiado simples, de que os mercados conquistaram a partir de fora os Estados e ditam as políticas que eles devem seguir, foram antes os Estados, e os mais poderosos em primeiro lugar, que introduziram e universalizaram na economia, na sociedade e neles próprios a lógica da concorrência e do modelo de empresa (Dardot & Laval, 2020).

[ii] A governamentalidade foi introduzido por Foucault para significar as múltiplas formas pela qual homens, que podem ou não pertencer a um governo, buscam conduzir a conduta de outros homens, isto é, governá-los (Foucault, 2008).

[iii] Situado conceitual e praticamente entre o Estado e a vida pessoal, o social é o local em que os cidadãos de origens e recursos amplamente desiguais são potencialmente reunidos e pensados como um conjunto (Brown, 2020).

[iv] No governo de Lula e Dilma, houve um contraponto que foi a criação e o estímulo de medidas de crescimento econômico e distribuição de renda.

[v] Emissão de dívida pode ocorrer por meio da dívida financeira ou da dívida contratual, sendo que a primeira se dá pela emissão de títulos financeiros do governo e a segunda deriva de contratos com instituições financeiras (nacionais ou internacionais). No caso do Brasil, aproximadamente 99% da dívida é composta por títulos de dívida emitidos pelo governo federal.