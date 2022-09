Os riscos sociais e os desafios fiscais da América Latina e do Caribe no Período Pandemia Pós-COVID-19

Welles Matias de Abreu, Mestre e Doutor em Administração (UnB). Pós-doutor em Administração Pública e Governo (FGV – EAESP). Analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Orçamento Federal. Professor de Pós-Graduação do IBMEC

Flavia Cristina Canêdo Ramos, Mestre em Governança e Desenvolvimento (ENAP) e Analista da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Coordenadora do Comitê Governança na Prática da Rede Governança Brasil – RGB. Coordenadora acadêmica do Código de Boas Práticas em Governança Pública da RGB, publicado pela editora Mente Aberta

Embora as ações governamentais implementadas no enfrentamento da crise econômica advinda com a pandemia pelo COVID-19, os países da América Latina e Caribe (LAC, do inglês Latin America and Caribbean) foram para a mais recente depressão profunda. Como consequência dessa situação econômica, podemos destacar o agravamento da desigualdade social e impactos sobre os processos democráticos, na medida em que a insatisfação da população impulsiona posicionamentos mais extremos. Ao mesmo tempo, observamos que os efeitos adversos da produção econômica sobre as mudanças climáticas vêm atingindo cada vez mais a sociedade, de maneira transversal, um exemplo concreto do que o sociólogo alemão Ulrich Beck chamaria de “risco social”, ou seja, riscos que atingem a todas as pessoas, independente de classe social ou localização. Porém, a forma de mitigar esses riscos pode não ser igualitária, tornando-se distinta, na medida em que uma parcela da população, normalmente a de maior renda, passa a acessar sistemas ou ferramentas de tratamento diferenciados (como saúde, segurança, moradia etc.).

A política fiscal adotada pelos países possui grande impacto na perspectiva econômica, com a utilização de instrumentos em investimentos públicos e privados, renda, juros, tributação e inflação. Representa mais do que metas de estabilização (dívidas versus PIB), sendo importante que a estratégia de desenvolvimento fiscal a longo prazo busque políticas inclusivas e sustentáveis. Na luta para vencer a crise do COVID-19, outro risco social materializado, observou-se a abertura de uma janela de oportunidade para mudar a estratégia de política fiscal da LAC, historicamente focada – de forma lamentável – em políticas de concentração de renda. Segundo a CEPAL (2021, p. 121), no cenário pós-COVID-19, “a manutenção de uma política fiscal expansionista será fundamental e exigirá o apoio da cooperação internacional por meio do financiamento do desenvolvimento” dos países da LAC. Mais de 7% da redução do PIB é esperada na região da LAC por causa do efeito COVID-19. Já a dívida pública central desses países, por mediana do PIB, aumentou 14% entre 2019 e 2020, mais do que os 13% arrecadados nos nove anos anteriores (figura 1). Ou seja, mais do que nunca, o desempenho econômico dos países dependerá do seu modelo fiscal a ser adotado.

Um tema importante e emergente, a ser observado na agenda fiscal pós-COVID-19 da LAC, é a incorporação das perspectivas Ambientais, Sociais e de Governança (ESG, Environmental, Social and Governance), para apoiar instituições resilientes em uma recuperação sustentável, com vistas a alcançar uma melhor qualidade de vida para a sociedade. Assim, a nova estratégia de desenvolvimento fiscal da LAC deve promover investimentos sustentáveis específicos. Nesse sentido, a CEPAL complementa afirmando que os desafios fiscais pós-COVID-19 devem seguir na garantia de maior receita, enquanto as estratégias para os gastos devem se concentrar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (SDG, Sustainable Global Goals). Nessa esteira, a arrecadação e os gastos governamentais podem colaborar para impulsionar mudanças ambientais eficazes, melhorar a renda da população em situação de pobreza e potencializar as instituições resilientes. Os Fundos de Desenvolvimento Empresarial (EDG, Enterprise Development Grant), como os relacionados com títulos verdes e sociais, devem ser considerados, uma vez que são estratégicos para a obtenção dos resultados dos SDG.

Sob o aspecto ambiental, a atuação governamental deve buscar um sistema resiliente ao clima, que colabore para uma melhor gestão de riscos de desastres (contribuindo também com a segurança alimentar e hídrica), que atinge consideravelmente uma camada da população com menor renda (haja vista os exemplos recentes no Brasil). Para tanto, há a necessidade de fortalecer um processo prévio, que considere ações para: monitorar; prevenir; informar (tempestivamente); resistir; adaptar; e recuperar. Infelizmente, desde 1961, a temperatura média da região da LAC vem registrando um aumento em torno de 1,3ºC (figura 2), o que indica uma das possíveis causas de ocorrência de eventos extraordinários. Para essa transformação, torna-se imprescindível investimentos em soluções para a mitigação das causas às mudanças climáticas, que se apresentam como efeitos do desenvolvimento, incluindo investimentos em pesquisa (ciência e tecnologia) e em proteção ambiental. Tão importante quanto, há de se observar a necessidade de aperfeiçoamento contínuo de processos institucionais, a exemplo do acima citado, que envolve a prevenção, monitoramento e atuação do governo na mitigação das consequências da variação no clima.

Em relação ao social, a melhor entrega de bens e serviços coopera com a igualdade social, a exemplo da promoção da igualdade de gênero. Nessa temática, verificamos que, embora o número de prefeitas na LAC mais que dobrou entre 1998 e 2016 (figura 3), a representação feminina ainda é muito baixa (13%), exemplo que demonstra que ainda há muito que se avançar no desenho e implementação das políticas públicas. Isso em razão de as políticas públicas, que devem ser integradas, comumente serem desenhadas sem considerar as externalidades em outras ações públicas, ou mesmo sem sustentar-se em evidências e dados que apresentem o perfil da população a ser atingida, deixando de potencializar seus resultados e evitando que a própria política reproduza desigualdades sociais (ver publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, Implementando Desigualdades – Reprodução de Desigualdades na Implementação de Políticas Públicas, 2019).

Para melhorar os resultados da ação pública, a governança é fundamental. É por meio dela que é formada uma rede de colaboração que formula caminhos para que as entregas públicas alcancem de forma eficiente e efetiva o cidadão. A governança não é estática, ao contrário, seu desenho deve ser revisto continuamente e adequado conforme o desenvolvimento da sociedade, requerendo avaliação de resultados, para identificar vieses, e maturidade da gestão, de modo a visualizar erros como oportunidades de melhorias. Há também que se considerar ferramentas importantes para o alcance da governança. Uma delas é a gestão de riscos, que se utilizada de forma coordenada, é capaz de auxiliar na visualização sistêmica de riscos e externalidades comuns, como também ampliar a participação (gerencial e técnica) na discussão de soluções, proporcionando processos de inovação e aumentando a efetividade dos serviços públicos. Outrossim, com vistas a reverter o recente descrédito com a relação à democracia na LAC (vide figura 4), a adoção de ações de transparência, participação e accountability deve ser premente, inclusive tendo como base a utilização de ferramentas governamentais colaborativas e abertas em contingências de curto prazo para os processos baseados em resultados de monitoramento ligados à perspectiva de longo prazo.

Para Sciarelli, Cosimato, Landi e Iandolo (2021, p. 39), “os critérios do ESG de integração nas estratégias de investimento podem apoiar a transição financeira para um crescimento mais sustentável”. Não obstante, o alinhamento entre o longo e o curto prazo é essencial para superar a crise fiscal COVID-19, considerando os investimentos estratégicos focados no ESG a partir da alocação direta nos orçamentos nacionais pelo uso de fundos internacionais. O quadro de desenvolvimento sustentável da LAC pode ser baseado em um grande impulso para implementar os ODS a partir de estruturas fiscais programáticas compatíveis, com classificadores orçamentários e relatórios de prestação de contas que promovam ações inclusivas e democráticas. Neste longo caminho, os problemas causados pela guerra na Ucrânia, infelizmente, devem ser apenas um dos obstáculos para alcançar as metas dos ODS. Um dado preocupante demonstra que 24% dos esforços dos países LAC para alcançar os ODS em 2030 estão no caminho errado (figura 5). Logo, a resiliência deve ser considerada a palavra-chave para o sucesso do LAC.

Dessa forma, as políticas fiscais devem estar alinhadas à Resolução 67/218 da ONU, aprovada pela Assembleia Geral em 21 de dezembro de 2012, que reconhece que “as políticas fiscais podem desempenhar em busca da estabilidade financeira, da redução da pobreza, do crescimento econômico equitativo e da realização do desenvolvimento sustentável”, reconhecendo seu impacto crucial nos resultados ambientais, sociais e econômicos dos países. Em poucas palavras, a Proposta de Modelo Fiscal para a LAC deve fomentar os EDG para o fomento de iniciativas de ESG com vistas a atingir os SDG (figura 6).

Assim sendo, as iniciativas relacionadas com ESG colaboram para a formação de instituições mais resilientes. No entanto, os gastos do governo não são suficientes para abarcar os ODS, o que significa que políticas cooperativas complementares entre o setor público e o privado são, em última análise, necessárias para superar gargalos estruturais a longo prazo. O rumo provindo de ações de ESG é semelhante ao que Acemoglu e Robinson (2019) descreveram como “o corredor estreito”, quando o Estado e a sociedade interagem e controlam uns aos outros gerando instituições resilientes ao desenvolvimento sustentável das nações. Para tanto, há de se fortalecer processos participativos, fomentando a formação de cidadãos que possam ocupar o lugar dessas representações de maneira plural e inclusiva.

