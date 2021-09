Os profissionais de saúde e vacinação contra COVID-19 no Brasil: onde estamos e para onde vamos?

Michelle Fernandez, Doutora em Processos Políticos Contemporâneos (Universidad de Salamanca), Professora e Pesquisadora (IPOL – UnB)

Gabriela Lotta, Doutora em Ciência Política (USP), Professora de Administração Pública (FGV – EAESP) e Coordenadora do Núcleo de Estudos da Burocracia (NEB)

Durante a emergência sanitária gerada pela COVID-19, os trabalhadores que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS), na linha de frente e em contato direto com a população, estão desempenhando um papel fundamental no combate à pandemia e na assistência à população. São milhares de trabalhadores que estão constantemente expostos ao risco de contágio pela COVID-19 para realizar suas funções assistenciais junto à sociedade.

De acordo com levantamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) e Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), durante a pandemia e até agosto de 2021, 825 profissionais da enfermagem e 844 médicos e médicas de diversas especialidades morreram devido a complicações da COVID-19, totalizando 1.669 vítimas. Em 2021, foram 339 mortes ocorridas em março, abril e maio, contra 76 em junho, julho e agosto. Com o avanço da vacinação entre os profissionais de saúde, houve claramente a diminuição de mortes por COVID-19 entre profissionais de saúde. No entanto, esses profissionais vêm sofrendo de diversas outras formas durante a emergência sanitária. O aumento da carga de trabalho, os riscos da doença e a insalubridade para o desempenho de suas atividades colocam esses profissionais em situação de vulnerabilidade durante a pandemia.

Os profissionais de saúde desempenham um papel central nos processos de vacinação. Implementadas geralmente pela Atenção Primária à Saúde, as campanhas de vacinação têm como protagonistas, principalmente, as profissionais de enfermagem, responsáveis pelas salas de vacina em todo o país e pela aplicação das vacinas na população. Porém, as campanhas de vacinação também dependem de diversos outros profissionais que dão suporte ao processo, seja na busca ativa da população, seja nas atividades administrativas relativas à vacina. Nesse sentido, as atividades e a rotina diária dos profissionais de saúde, somadas à estrutura e organização dos serviços e ao apoio recebido por esses profissionais influenciam na implementação da vacinação.

O SUS acumula uma experiência grande em campanhas de vacinação de massa. Além disso, anualmente estes profissionais se envolvem em diversas campanhas com foco, especialmente, nas crianças. No entanto, mesmo com toda essa experiência acumulada, estes profissionais nunca lidaram com a situação vivida agora com a vacinação de COVID-19. Isso porque, pela primeira vez, o país está vacinando todos os jovens e adultos brasileiros. Além disso, a vacinação acontece no meio da pandemia, que impõe ainda diversos riscos e necessidades de cuidado de distanciamento físico, por exemplo. E, por fim, a vacinação acontece após um ano de intensa atividade de enfrentamento à pandemia.

É importante lembrar que, em fevereiro de 2021, quando a vacinação começou a ocorrer no país, os profissionais de saúde já vinham de quase 12 meses de trabalho intenso no enfrentamento da COVID-19, na atenção aos doentes e nas atividades de prevenção. Estão sem férias, sem licença, trabalham muitas vezes doentes, não recebem os recursos adequados e estão sujeitos a uma carga enorme de estresse. Em pesquisa de julho de 2021 com os profissionais, mostramos que mais de 80% deles tinham problemas de saúde mental. E é neste cenário que os profissionais passaram a atuar na maior campanha de vacinação já feita no país.

Além de toda essa dificuldade inerente a seu trabalho e ao desgaste acumulado, profissionais de saúde estão tendo que se desdobrar em muitas funções. Isso porque a saúde da população não pode esperar a campanha de vacinação acabar para voltar a ser cuidada. Há gestantes que precisam de pré-natal, crianças que precisam de consultas, idosos, hipertensos e diabéticos que precisa de acompanhamento, há adolescentes que precisam de serviços, há pacientes com câncer que precisam de cuidados. E, se muitos de nós já adiamos nossas consultas preventivas e regulares por mais de um ano em decorrência da pandemia, não podemos esperar mais vários meses para voltar a usar os serviços de saúde. Ou seja, ao mesmo tempo em que se concentram na campanha de vacinação, os profissionais de saúde precisam continuar provendo serviços assistenciais à população e, muitas vezes, ainda tirar o atraso da demanda reprimida dos últimos 18 meses.

Se a situação dos profissionais durante a campanha de vacinação em si já nos preocupa, nos preocupa ainda mais o que será o pós-COVID para elas e para o SUS. A falta crônica de recursos, a demanda acumulada, as sequelas desconhecidas da doença serão apenas parte do cenário que estes profissionais cansados, adoentados e com saúde mental abalada terão que enfrentar. Além disso, é nesse contexto que é anunciada mais uma etapa da vacinação contra COVID-19: a aplicação da terceira dose para idosos acima de 70 anos e imunossuprimidos.

A demanda de trabalho dos profissionais de saúde não para de aumentar. E não há nenhum sinal de que esses profissionais receberão algum reforço para desenvolver suas atividades laborais. Na ausência de políticas específicas para apoiar os trabalhadores da saúde, seja pelo governo federal ou por estados e municípios, esses homens e mulheres continuam enfrentando situações insalubres no exercício da sua profissão. Uma vez mais não estamos cuidando dos nossos cuidadores.