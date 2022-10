Os dois brasis que emergiram das urnas

Ruben C. Keinert, Professor titular aposentado da FGV–EAESP

“Lula ganha em todo o NE; Bolsonaro domina Sul e Centro-Oeste”, UOL, 03.10.2022

Os cidadãos foram às urnas no primeiro turno e revelaram suas preferências. Neste artigo sugere-se que, ao contrário do que se costuma pensar, o fluxo das influências políticas no Brasil vem da “periferia” para o “centro”. Vive-se uma contraposição cultural que se expressa geograficamente entre o Nordeste e o Sul e que – hipoteticamente – explica a maior preferência por um ou outro dos principais candidatos à presidência em cada uma das regiões e que, ainda, viria a influir no Sudeste, mais populoso e mais escolarizado.

Antes de mais nada, uma observação: a metropolização de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte tornou a região Sudeste culturalmente capilarizada, pois fortemente receptiva às tradições de origem dos migrantes que aí se fixaram em busca de trabalho, vindos preponderantemente do Nordeste e do Sul. Os nordestinos foram também rumo ao Amazonas e instalaram-se pelo caminho, no chamado Meio Norte. Por outro lado, os sulistas deslocaram-se em direção ao Centro-Oeste e, depois, a Rondônia e Acre, no Norte do Brasil, em busca de terras para empreendimentos agrícolas. E levaram consigo sua cultura, notadamente os hábitos e costumes gaúchos e a consolidaram nos novos pagos.

Essas expansões das culturas coincidem com as manchas eleitorais das votações em que os dois principais candidatos venceram. Lula, na mancha “vermelha” da expansão da cultura do Nordeste, e Bolsonaro, na mancha “azul” da expansão do Sul, cores que costumam aparecer nas ilustrações.

Outra observação importante é que cultura está sendo considerada em seu sentido antropológico, ou seja, como modo específico de um grupo de pessoas/povo conjugar modos de sentir, de pensar e de agir. Falando de outro modo, conjuntos de crenças, valores e atitudes enraizados em agrupamentos humanos locais, regionais ou nacionais. As culturas formam as identidades básicas, a noção de pertencimento a grupos. E permitem reconhecer os iguais e incluí-los “entre nós”. Com essa constatação pode-se pensar na relação entre cultura e preferência por candidato.

O Nordeste

Ainda que com alguma superficialidade, pode-se entender o Nordeste como a região em que a presença do colonizador português esteve mais presente, desde as Capitanias Hereditárias até a chegada da Corte transplantada com D. João VI, em 1806. Isso significou uma longuíssima convivência entre o aparato público, militar (expulsão dos holandeses) e a incipiente sociedade civil/econômica. Como observou Celso Furtado, na “Formação Econômica do Brasil”, o desenvolvimento da economia do açúcar levou à ocupação do sertão nordestino para a criação de gado e o artesanato de couro.

A seca e a pobreza terminam de compor o quadro em que se formulou uma grande dependência da população em relação às decisões governamentais para o combate à inclemência climática, apoio ao empreendimento econômico por ela prejudicado, para a criação de emprego, ocupação e renda, ajuda nas emergências e para diversificar a estrutura econômica com o estímulo à indústria.

Foi nesse “caldo de cultura” – a expressão aqui faz sentido literal – que apareceram fenômenos tais como o coronelismo, o familismo apontado por Oliveira Vianna, as relações híbridas entre a Casa Grande e a Senzala apontadas por Gilberto Freyre, o misticismo dos beatos e a violência do cangaço (“Deus e o Diabo na Terra do Sol”, a ficção-história do cineasta Glauber Rocha), o populismo político e, como que para contrabalançar todas essas mazelas, uma forte tradição de festas populares, música local, expertise culinária, sofisticado artesanato, design, uma certa doçura nas relações face-a-face na Zona da Mata e respeitosas relações pessoais entre os sertanejos.

Há uma crença generalizada de que será uma terra de fartura, o que traz otimismo quanto ao futuro e uma alegria de viver que transparece nos bons momentos de chuva e de boa colheita. Enfrentar as adversidades, por outro lado, fez brotar um sentido de coletividade e de solidariedade como valores compartilhados. E o otimismo quanto ao futuro estimula atitudes positivas, apesar de todos os pesares.

De tudo isso, decorre uma identificação com candidatos que comungam com essa cultura de valorização da vida, de partilha e de alegria, quando cabível.

O Sul

As terras a Oeste de uma linha imaginária estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, eram possessão da Coroa espanhola, como se sabe. O futuro Sul brasileiro estava nessa situação (assim como o Centro-Oeste, partes do Sudeste e do Norte). Como havia um vazio entre a extremidade meridional da linha do Tratado e a margem oriental do Rio da Prata, portugueses e espanhóis transitavam por lá e enfrentavam-se em pequenas disputas territoriais.

Com a União Ibérica, anexação do Reino de Portugal ao Reino da Espanha entre 1580 e 1640, o Tratado de Tordesilhas ficou suspenso e os portugueses puderam circular por aquele espaço. Restabelecida a Coroa portuguesa, o Tratado voltou a vigorar e reacenderam-se as disputas territoriais. Nesse contexto, foi fundada a Colônia do (Santíssimo) Sacramento pelos portugueses, 1680, para demarcar a presença lusitana a 50 quilômetros de Buenos Aires, atravessando-se o rio. A cidade foi várias vezes tomada por espanhóis e retomada por portugueses ao longo dos anos seguintes até que os Tratados de Madrí (1750) e Santo Ildefonso (1777) vieram delimitar as pendências e apaziguar os espíritos.

Para ilustrar, ainda, a situação de indefinição que perdurou durante muitos anos na região, vale lembrar que em 1682 começaram a ser instaladas as reduções jesuíticas conhecidas como “Sete Povos das Missões”, um projeto de catequização em larga escala do povo indígena local que, como alguns cogitam, podia ter ambições maiores, como criar um Estado jesuíta-guarani.

Para além das cogitações, o certo é que, tanto espanhóis como portugueses, mobilizaram forças militares para combater o projeto, que acabou por ser quase arrasado pelos chamados bandeirantes em busca de índios para escravizar. As reduções serão abandonadas pela expulsão dos jesuítas pelos espanhóis, em 1769, já no contexto do Tratado de Madrí. O projeto jesuíta também pode ser visto como iniciativa que contribuiu para mobilizar e armar a população para ações de oposição a ele.

Se, o início do povoamento da região foi assim, não seria diferente no século seguinte, já com Brasil e Argentina como nações independentes. A Campanha Cisplatina (1817-1828), a secessão dos Farrapos (1835-1845), as guerras contra Rosas (1849-1852) e a Guerra do Paraguai (1864-1870) moldaram o militarismo como característica marcante da região, como observado por Joseph Love (Rio Grande do Sul and Brazilian Regionalism,1882-1930. Stanford: Stanford University Press, 1971).

O militarismo impregnou o modus vivendi regional, com a constante convocação dos civis para participar das campanhas militares e pelo envolvimento dos estancieiros e seus peões para a defesa do território diante das invasões desordenadas dirigidas por senhores de guerra castelhanos.

Consolidou-se uma cultura de heroicidade e de enfrentamento entre opostos como parte do cotidiano e lapidou-se o personagem Capitão Rodrigo, do escritor Érico Veríssimo, como personalidade básica dos pampas. Com a vestimenta típica, rifle ou garrucha, e faca na bota. Tudo isso vem permeado de muita capacidade de iniciativa e ao mesmo tempo de um certo fatalismo, receio de mudanças que possam alterar a vida como ela está.

Essa cultura ocupa toda a faixa Oeste do Estado e estende-se pelo Norte em direção a Vacaria e é tão marcante que acabou por engolfar a Serra dos imigrantes italianos, alemães e poloneses chegados no século XX e que foram logo, por assim dizer, aculturados. Por mais que conservem alguns hábitos ancestrais e características culinárias, “todos” tomam chimarrão e fazem churrasco para a família aos domingos e levam os filhos para ser iniciados nos Centros de Tradições Gaúchas, os CTGs.

Essa cultura foi levada ao longo da fronteira Oeste do Brasil até partes do Norte e tem aproximações com o interior paulista e mineiro. E é com ela que se encontram em concordância os candidatos audaciosos em modos e maneiras, mas conservadores na essência, em crenças e valores.

Concluindo, o que foi exposto não significa que todos os grupos se manifestem de modo homogêneo nas regiões descritas, mas sim que essas características culturais regionais ajudam a explicar a formação de manchas nos mapas eleitorais coloridos de acordo com as vitórias de cada um dos dois candidatos mais votados à Presidência da República.