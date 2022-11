Os Desafios para a Segurança Pública do Novo Governo de São Paulo

Rafael Alcadipani, Professor Titular da FGV-EAESP, Membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e CIRN – Criminal Investigation Research Network da University of South Wales

No próximo ano, assume um novo governo no Estado de São Paulo e a segurança pública será um de seus maiores desafios. O novo governo terá que manter um equilíbrio entre algumas conquistas que São Paulo possui, como a expressiva redução dos homicídios e polícias bem estruturadas para o padrão nacional, e mudanças para enfrentar desafios importantes. O primeiro desafio será a melhoria das condições de trabalho dos policiais. Os policiais de São Paulo possuem salários defasados em relação a outros Estados da federação e nossos policiais enfrentam problemas expressivos de saúde mental. A melhoria destas condições é de fundamental importância para o mais efetivo trabalho da polícia. Neste aspecto, é necessário recompor os efetivos das duas polícias, algo que começou a ser feitos nos últimos dois anos, mas precisa ser aprofundado.

O segundo desafio será o enfrentamento ao crime organizado. O predomínio da principal facção criminosa no nosso Estado requer ações de integração e inteligência. A criação de uma força-tarefa que tome o PCC como foco é de fundamental importância. Ela deve ter representantes das duas polícias, Ministério Público e Tribunal de Justiça, além da participação de órgãos federais como as duas polícias federais, Receita Federal e Banco Central. O terceiro desafio é o enfrentamento aos crimes contra o patrimônio. É preciso melhorar o acompanhamento das pessoas que cumprem medidas socioeducativas e liberdade condicional. Além disso, é necessário reorganizar a forma de se fazer patrulhamento usando novas tecnologias como câmeras das cidades para termos um patrulhamento mais inteligente. Neste sentido, fortalecer a rádio patrulha e dotar ela de mais integração tecnológica é importante. A integração de sistemas é fundamental. Por exemplo, ainda há dificuldade de acesso das polícias as câmeras da CET, das cidades e das unidades habitacionais. As polícias possuem muitos sistemas de informação que não se conversam.

O quarto desafio é desenvolver melhor capacidade de investigação para como o crime está sendo praticado hoje. Golpes virtuais, usos de contas bancárias das novas fintechs etc. colocam desafios extra para a investigação criminal e é preciso que a Secretaria de Segurança ajude a articular soluções para estes problemas. O quinto desafio é manter a redução de letalidade policial algo que afeta diretamente da confiança da população na polícia, especialmente nas periferias das cidades. O sexto desafio é reduzir os diferentes tipos de violência contra a mulher e grupos vulneráveis. Isso requer articulação de políticas públicas que vão além da polícia. O sétimo desafio é modernizar e profissionalizar ainda mais nossas polícias. O mundo hoje discute policiamento baseado em evidências e adota formas de blindar as instituições policiais da política partidária e das ideologias simplórias. Melhorar o ensino policial, o fazendo mais atual e técnico, é de vital importância. Menos histórias e mais ciência.

Por fim, o último desafio é a nomeação de um secretário (ou secretária) de segurança que tenha uma visão técnica para o problema, seja capaz de dialogar e construir pontes entre as duas polícias e não favorecer apenas uma delas. Um secretário que consiga se relacionar com o governo federal, pois o crime só se combate com articulação de esforços. A isenção ideológica e a preocupação com uma polícia profissional, isenta, calcada em soluções focadas na ciência e na inteligência é fundamental. São Paulo não pode retroceder décadas e ter uma secretaria dominada pelo achismo, falta de visão de futuro, projetos de poder individuais e populismo barato. Isso nunca deu certo.