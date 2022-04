Os desafios de desenvolvimento para a próxima presidência

Pedro Cavalcante, Doutor em Ciência Política (UnB) e Professor Visitante da School of Global Policy and Strategy (University of California)

Independente dos resultados nas próximas eleições gerais, os governantes eleitos (ou reeleitos) terão pela frente uma série de desafios de grande vulto e relevância para o processo de desenvolvimento econômico e social sustentável do país. Os padrões de crescimento brasileiro, popularmente conhecidos como ‘voos de galinhas’, não têm sido apenas lentos e baixos em comparação internacional, como também de curta duração e seguidos de instabilidade, recessão e, consequentemente, deterioração dos índices socioeconômicos. O contexto atual foi ainda agravado pelas sérias implicações da pandemia do Covid-19, que contribuiu para que a renda per capita regredisse ao patamar do ano de 2007[1]. Quais seriam, então, esses desafios?

O primeiro envolve a necessidade de a política econômica doméstica ponderar as mudanças do cenário internacional, cada vez mais integrado, dinâmico e incerto, sobretudo, durante a recuperação global em andamento. Nesse sentido, devido à histórica dependência do mercado externo e à volatilidade macroeconômica do Brasil[2] e, por conseguinte, seus efeitos deletérios à perenidade do processo de crescimento, torna-se fundamental avaliações cautelosas antes de implementar ou calibrar, por exemplo, instrumentos de política fiscal ou monetária, de modo a preservar a credibilidade e a estabilidade da economia.

Na dimensão social, os indicadores vêm demonstrando sinais preocupantes de empobrecimento de parcela significativa da população, perda inflacionária do poder de compra, altas taxas de desemprego e informalidade no mercado laboral, assim como índices crescentes de desigualdade. Com efeito, durante e depois da campanha eleitoral, a gravidade da situação deve ampliar as pressões por medidas transversais e complementares direcionadas a uma profunda reconfiguração dos sistemas de política social do país, para além do foco restrito ao Auxílio Brasil. Este programa, embora urgente e necessário, tem apenas impacto residual no enfrentamento do déficit social e da anomalia distributiva persistentes há décadas no país.

Em terceiro lugar, a dupla infraestrutura e sustentabilidade ambiental que, apesar de normalmente serem abordadas de forma separada, estão em crescente interdependência na economia do século 21 e, por isso, constituem um desafio que requer ações concomitantes e concatenadas. No primeiro setor, predomina o consenso da urgência na superação dos seus gargalos, porque impacta negativamente a atividade produtiva, e devido ao fato da infraestrutura insuficiente do país, aliada à expansão econômica desordenada (quando não ilegal), serem uma das principais origens dos problemas ambientais. Estes, por sua vez, se apresentam como prioritários, não somente pela valorosa preocupação com à qualidade de vida da população de hoje e das gerações futuras, mas, também, porque a sua má gestão reflete na perda do potencial econômico da biodiversidade nativa e, principalmente, porque pode acarretar sanções do comércio internacional e restrições de investimentos estrangeiros.

Ademais, predomina um relativo consenso nos estudos de desenvolvimento que o crescimento contínuo e de longo prazo é resultante de progresso tecnológico e de incremento da produtividade laboral[3] numa economia. Nessa questão, o Brasil vem caminhando no sentido contrário, na medida em que o processo de desindustrialização prematura[4], em curso desde a década de 80, tem reduzido a competitividade e a sofisticação dos produtos manufaturados, bem como a complexidade e o valor agregado das exportações. Isso apresenta sérios obstáculos de superação da típica situação conhecida como armadilha da renda média (Middle Income Trap). Superar esse desafio, como fizeram os Tigres Asiáticos e, mais recentemente a China, exige a ênfase nas ações e investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), ciência, educação superior e profissional e políticas de inovação e tecnologia, preferencialmente, associados a arranjos de governança que preconizem a colaboração governo, indústria e universidade.

O último macro desafio envolve a busca incessante pela qualidade das instituições, isto é, as regras de funcionamento da administração, economia e política numa democracia. Além de manter as conquistas das últimas décadas, como nas áreas de transparência e acesso à informação, transformação digital, governança, direitos de propriedade e efetividade regulatória, é imperativo avançarmos, ainda, nas estratégias de simplificação administrativa, participação social, combate à corrupção e fortalecimento do Estado Democrático de Direito (rule of law). Se essas reformas institucionais isoladamente não são suficientes para alcançar o desenvolvimento, sem dúvida, constituem etapas necessárias para atrair investimentos, melhorar os ambientes de negócios e fomentar a dinâmica empreendedora da economia.

Em suma, os desafios do desenvolvimento econômico nacional não são poucos e nem simplórios, ao contrário, trata-se de um conjunto de problemas multidimensionais e interconectados que clamam por planejamento e soluções holísticas, integradas e criativas. Em outubro próximo, os brasileiros terão uma grande oportunidade de decidir qual caminho seguir. Não há dúvidas de que as lideranças políticas desejam um crescimento sustentável e melhorias nas condições de vida da população, contudo, a principal diferença entre as alternativas reside, sobretudo, no papel de protagonista a ser desempenhado dentro dos modelos econômicos. Os partidos de direita, representados pelo atual presidente da República e pela ‘Terceira Via’, preconizam a superioridade do Mercado para a condução desse processo, enquanto os candidatos mais à esquerda (PT e PDT) defendem que o Estado, com suas políticas públicas, deva possuir a centralidade na estratégia de construção do desenvolvimento.

Embora essas temáticas sejam de extrema relevância para o futuro do país, a maioria delas é superficialmente abordada ou até ignorada pelas campanhas eleitorais, especialmente na atual Era da pós-verdade, em que as fake news dominam os debates. Portanto, não é apenas crucial que a academia, a opinião pública e os eleitores pressionem os candidatos, durante e após as eleições, para incluírem essas temáticas na agenda prioritária. Isto é, na verdade, uma obrigação de todos.

Notas

[1] https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=BR.

[2] Campello, Daniela (2015). The Politics of Market Discipline in Latin America: Globalization and Democracy. Cambridge University Press.

[3] William Easterly. 2002. The Elusive Quest for Growth. The MIT Press.

[4] Rodrik, Dani (2015). Premature Deindustrialization. IAS Working paper #107.