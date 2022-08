Orçamento secreto: quando a ausência de accountability é alimento do tirano

Duília Dalyana Ribeiro Santos da Nóbrega, Cientista Social, Mestre em Ciência Política e Doutoranda em Ciência Política pela UFPE. Professora do Departamento de Sociologia da Universidade Estadual da Paraíba

Pedro Nascimento, Cientista Político, Mestre em Ciência Política/UFCG e Doutorando em Ciência Política, pela Universidade Federal de Pernambuco, onde desenvolve pesquisa sobre transparência, accountabilty, democracia e políticas públicas

James Madison (1751-1836), considerado o “pai” da Constituição dos Estados Unidos, sendo um dos “Founding Fathers”, foi bastante assertivo ao discorrer sobre a natureza humana e as falhas sequenciais do homem ao tentar controlar a si próprio. Conforme ele, “Se os homens fossem anjos, não seria necessário haver governos e se fôssemos governados por anjos, desnecessários seriam os controles externos e internos”. Com a proposta de elaborar uma constituição nacional, Madison defendia a existência de uma estrutura de “freios e contrapesos” contra a concentração deliberada de poder em único departamento público. Essa balança do equilíbrio do poder, em que pese, permite neutralizar a ambição – inerente à essência humana – dentro de instâncias governamentais e seria capaz de balizar os interesses pessoais dos agentes públicos face à prevalência da virtude republicana.

Nessa ótica, a habilidade de controlar os governados numa democracia conta com uma cadeia institucional extensa, denominada pela literatura de accountability horizontal. Essa expressão é amplamente utilizada na Ciência Política (apesar de não haver uma tradução exata para o português) como sinônimo de controle interinstitucional, representado pelo controle administrativo, judiciário e, sobretudo, pelo controle de responsabilidade do Legislativo, quando o objeto da ação de controlar é o Executivo. Além disso, o termo é associado às boas práticas de regulamentação interna e transparências dos atos administrativos.

O controle, grosso modo, é reconhecido dentro da administração pública como a função administrativa cujo foco é garantir que as atividades planejadas pelo governo e os resultados alcançados sejam bem-sucedidos, assim como também tem o dever legal e moral de prevenir e corrigir eventuais falhas de gestão que maculem a integridade do erário. Nesse turno, compete ao Poder Legislativo e às cortes de contas auxiliares, como departamentos autorizados legalmente, o protagonismo sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial (CF: art. 70). Trata-se do controle político que se destina ao exame da legalidade, legitimidade, economicidade, além da aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Desse modo, o Poder Legislativo possui a responsabilidade de fiscalizar a probidade dos atos da administração e ser fiel execução da lei orçamentária. A dinâmica de controle executada pelo Parlamento segue dois modelos, prioritariamente, o controle que age de forma preventiva e geralmente atua através do parecer prévio do TCU e da atuação da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC). Tal comissão tem como atribuição a tomada de contas do Presidente da República, além de votar em matéria referente à requisição de informações, relatórios, balanços e inspeções sobre as contas ou autorizações de despesas de órgãos e entidades da administração federal, diretamente ou através do Tribunal de Contas da União (CF: art. 51). Conforme McCubbins e Schwartz (1984), esse tipo de monitoramento é chamado de “patrulha de polícia”.

A segunda dinâmica, denominada de “alarme de incêndio”, tem a ver com o controle seletivo, em que os casos investigados geralmente têm uma expressiva repercussão popular e midiática. Um exemplo bastante conhecido desse tipo de atuação fiscalizadora são as CPIs. De acordo com os autores precursores da utilização dessas analogias, existem alguns benefícios líquidos que podem fazer com que o legislador opte pela segunda dinâmica de monitoramento do Executivo, a saber: o tempo gasto pelos congressistas envolvidos na supervisão do tipo “patrulha policial” é muito maior, uma vez que passa pelo exame um grande número de ações, detectando ou remediando as ações do Poder Executivo, que, muitas vezes, não violam diretamente os objetivos legislativos ou prejudicam quaisquer base apoiadora. Além disso, a exposição midiática pode favorecer os ganhos eleitorais, uma vez que aumenta a visibilidade personalista da atuação de cada parlamentar.

Mas como garantir uma efetiva fiscalização quando quem legalmente foi instituído para isso sobrepõe seus interesses políticos?

No Brasil, submeter o chefe do Executivo ao escrutínio das contas públicas não é uma tarefa das mais fáceis, uma vez que os incumbentes dessa fiscalização são incentivados, rotineiramente, a trocar a função accountable pelas vantagens de cunho eleitoral oferecidas pelo Presidente. Existem vários instrumentos de acomodação de interesses políticos que são utilizados na relação entre o Executivo e o Legislativo, todavia, um em especial vem chamando a atenção dos especialistas e da imprensa atualmente: as emendas do relator ou chamada “RP9”. Esse mecanismo tem na sua base uma natureza unaccoutable: quando lança mão sobre a transparência com os recursos públicos, na prática, subverte o caráter republicano de qualquer democracia.

O que vemos atualmente não é o controle do orçamento por parte do Legislativo, mas uma manipulação para a construção de favores políticos. Conforme as ressalvas subscritas pelo TCU em seu parecer, na LOA 2020 foram alocados R$ 30,1 bilhões em despesas decorrentes de emendas do Relator-geral, sendo a dotação autorizada de R$ 20,14 bilhões e tendo o montante empenhado atingido R$ 19,74 bilhões. Já com relação ao exercício de 2021, o TCU chama atenção para o fato de que foram alocados, inicialmente, R$ 18,5 bilhões a título de RP9 (emendas do relator), dos quais foram empenhados R$ 16,7 bilhões e pagos R$ 6,3 bilhões. Conforme dados recentemente divulgados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), dos R$ 16,5 bilhões de emendas de relator deste ano de 2022, R$ 7,7 bilhões já foram empenhados, sendo que R$ 6,7 bilhões foram pagos e R$ 1,7 bilhão está bloqueado, totalizando, até o momento, 16.636 indicações para despesas em oito Ministérios e 34 ações. Do total de pedidos, 11.026 foram de autoria de 381 deputados, com total de R$ 5,7 bilhões, sendo Minas Gerais e Bahia os Estados mais beneficiados.

Nesse contexto, a corte de contas, em seu parecer técnico, também deixou claro que as informações referentes aos pedidos parlamentares que foram alocados por meio de RP9 na LOA não atenderam à legislação constitucional e à própria decisão do STF quanto as normas gerais de transparência das finanças públicas, violando os princípios da universalidade, da transparência e comprometendo a governança da gestão orçamentária. Assim, o “orçamento secreto” figura como mais um capítulo obscuro na história da jovem democracia brasileira, um verdadeiro desrespeito à sociedade deste país.