Onde gastar tanto dinheiro?    

Os dois últimos leilões de Certificados de Potencial Adicional de Construção (Cepacs) na Operação Urbana (OU) Faria Lima, em dezembro de 2019 e outubro de 2021, proporcionaram uma receita de cerca de R$ 1,8 bilhão.

Paulo Sandroni, Economista, Professor da FGV – SP e da PUC – SP

Partindo de um preço inicial de R$ 6.531,00, o extraordinário interesse dos compradores resultou na aquisição de 92 mil Cepacs vendidos no primeiro leilão, e pouco mais de 10 mil no segundo, a um preço final por Cepac (em ambos os leilões) de R$ 17.601,00, isto é, um preço quase 170% superior ao preço inicial. Esses recursos devem ser empregados em obras de infraestrutura e moradias sociais (para a urbanização de favelas) localizadas no interior do perímetro da OU.

É provável que as obras ainda por fazer na OU consumam menos do que esta arrecadação excepcionalmente elevada: em caixa, agregando valores de outros leilões, existem R$ 2,3 bilhões à espera de utilização. Entre as várias obras ainda por fazer, destacam-se duas pelo volume de recursos que demandarão: 600 habitações de interesse social na urbanização da favela Panorma e a extensão da Avenida Faria Lima até sua ligação com a Avenida dos Bandeirantes. Mesmo assim, ainda sobrará dinheiro e é possível que esta OU produza mais recursos do que todos os investimentos programados em seu perímetro. Mas, vejamos a questão da extensão da Avenida Faria Lima.

O Prolongamento da Avenida Faria Lima: quem se beneficia com a valorização dos terrenos lindeiros?

O prolongamento da Avenida Faria Lima até a Avenida dos Bandeirantes (Praça Roger Patti) (Ver foto 1) é um projeto interessante, pois se realiza depois da OU ter sido aprovada e com recursos oriundos da própria operação, ao contrário do que aconteceu com a primeira fase de extensão da avenida em 1995, feita com recursos orçamentários para as desapropriações e construção do respectivo trecho.

Foto 1

Fonte: Google Earth

É interessante, também, por outra razão: o novo trecho da avenida cruzará uma área cuja ocupação se assemelha à existente antes da primeira fase da extensão, isto é, constituida por residências unifamiliares de baixa densidade, em pequenos terrenos que se valorizarão muito com a construção da extensão da avenida, especialmente os imóveis que o novo traçado situar em posição frontal a ela. Duas opções técnicas foram apresentadas.

A solução proposta originalmente seria o prolongamento da Faria Lima a partir do ponto de enlace com a Avenida Helio Pelegrino e em diagonal até a Rua Gomes de Carvalho, e a conjunção desta com a Rua Ribeirão Claro, ligando-se a partir dali com a Avenida dos Bandeirantes (foto 2). A alternativa que parece ser a mais viável, no entanto, seria utilizar um pequeno trecho da Avenida Helio Pelegrino e, a parir dela, uma ligação em linha reta com a Rua Ribeirão Claro até a Avenida dos Bandeirantes.

Foto 2

Foto 3

Fonte: pesquisa do autor.

A primeira solução demandará a desapropriação de 95 imóveis a um custo aproximado de R$ 133,1 milhões e, a proposta alternativa, a desapropriação de 78 imóveis a um custo de R$ 89,4 milhões. Qualquer das duas soluções deverá contar com longo trecho da Rua Ribeirão Claro, sendo que a maioria das desapropriações para o alargamento da rua e implantação da avenida será feita pelo lado esquerdo (ímpar). No lado direito (par), (Foto 3) que se tornará frontal ao prolongamento da Avenida Faria Lima, vários imóveis já estão em poder de pessoas jurídicas, a maioria delas empresas construtoras e incorporadoras, como pode ser observado no Quadro I abaixo:

Quadro I – Imóveis da Rua Ribeirão Claro em poder de Pessoas Jurídicas, especialmente construtoras e incorporadoras: área do terreno (AT), área construída (AC), valores e grau de obsolescência.

Fonte PGV 2020

(*) – Lado esquerdo

É interessante observar que construtoras e incorporadoras adquiriram terrenos em ruas e avenidas transversais à Rua Ribeirão Claro, constituindo uma continuidade de áreas e resultando – uma vez remembrados – em glebas maiores compatíveis com projetos verticais de grande porte, característicos da Avenida Faria Lima. No Quadro II são registrados os proprietários destes imóveis.

Quadro II – Imóveis (número da rua) em poder de imobiliárias, nos cruzamentos da Avenida Dr. Cardoso de Melo, e das Ruas Gomes de Carvalho, Professor Vahia de Abreu e Alvorada com a Rua (lado par) Ribeirão Claro.

Fonte PGV 2020

Além dos imóveis registrados no Quadro II, no lado par dos quarteirões da Rua Ribeirão Claro, que passarão a ser frontais à Avenida Faria Lima, cerca de 23 deles (do número 432 ao 696, segundo registros da PGV 2020) ainda se mantêm em poder de pessoas físicas, embora já possam ter sido transacionados com empresas imobiliárias, uma vez que os registros dos novos proprietários podem demorar algum tempo. Estes imóveis são antigos e construídos em terrenos de pequena dimensão, como pode ser observado no Quadro III abaixo:

Quadro III – Imoveis do lado par da Rua Ribeirão Claro em mãos de pessoas físicas:

Fonte PGV 2020

Observa-se que são imóveis de mais de 50 anos em terrenos pequenos (menos de 200m²) e coeficiente de aproveitamento efetivo em média inferior a 1,0. Estes imóveis provavelmente serão adquiridos, se é que já não foram, por construtoras e incorporadoras que os remembraram e construíram edificiações verticais, contando com duas vantagens importantes para os investimentos imobiliários: 1) por tratar-se de área pertencente ao perímetro da OU Faria Lima o CA Máximo pode alcançar 4,0 e; 2) sendo a área do setor Olimpíadas e do subsetor no qual cada Cepac pode equivaler a um máximo de 2,5m² (para fins residenciais), resultaria em preço por m² de direitos de construção dos Cepacs adquiridos nestes dois últimos leilões, de R$7.040,00 (R$17.601,00/2,5), compatível com a lucratividade de empreendimentos imobiliários frontais à Avenida Faria Lima, os quais podem alcançar preços variando de R$40.000,00 a 45.000,00 o m².

É possível, também, que o prolongamento da avenida permita a ampliação da quantidade de metros quadrados de construção na área da operação urbana, fato que contribuirá para o aumento da oferta de Cepacs e manutenção de seus preços de venda, que se situam em patamares elevados, impedindo que aumentem ainda mais. Para que se tenha uma ideia dos diferenciais de valores, basta observar que, em 2020, a PGV registrava na Avenida Faria Lima valores do m² de terreno variando entre R$ 17.606,00 e R$ 9.989,00 e, na Rua Ribeirão Claro, valores variando entre R$ 3.727,00 e R$ 2.831,00.

Os proprietários de terrenos (empresas imobiliárias e/ou pessoas físicas) que passarão a ser frontais ao prolongamento da Avenida Faria Lima serão beneficiados com a valorização de seus terrenos, e não existem instrumentos imediatos para a captura da mesma (ou pelo menos parte dela) pela administração municipal, embora o investimento no prolongamento da avenida tenha sido financiado pela venda de potencial construtivo em leilões de Cepacs, e não com recursos orçamentários.

Creio que seria importante alterar os índices de conversão de Cepacs em m², rebaixando-os de 2,5 para 1,0 e/ou instituir um mecanismo semelhante ao de contribuição de melhoria, para que essa valorização, criada exclusivamente pelo investimento público (ainda que os recursos tenham origem na venda de Cepacs), possa ser recuperada e utilizada em benefício da população.

Por último, seria interessante pensar em um mecanismo através do qual sobras de recursos desta OU possam ser utilizadas em outras similares, como a Linderia Água Espraiada, que, apesar de arrecadar quantidade elevada pela venda de Cepacs, necessitará, provavelmente, de recursos adicionais para o prolongamento da avenida homônima, até a Rodovia dos Imigrantes, e a urbanização de cerca de 4.000 famílias vivendo precariamente ao longo do riacho por onde a avenida será prolongada.