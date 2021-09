O Sete de Setembro e a leniência do empresariado brasileiro

Amon Barros, Professor nos Cursos de Graduação e do Mestrado e Doutorado em Administração de Empresas da FGV-EAESP

O mercado é um espaço de trocas complexo, no qual atores fazem transações e por vezes esquecem que são parte da sociedade, ainda que se queiram alheios à política. O Estado e a arena política têm papel importante no estabelecimento de um mercado funcional. Idealmente, estabelece regras e as monitora, favorecendo a competição e reduzindo distorções de poder. Entretanto, são espaços permanentemente em contestação. Quem precisa mais, manda menos e dinheiro se relaciona com a capacidade de influência. Num país onde a fome, a pobreza e as múltiplas emergências naturais se tornaram crises permanentes, cabe ao empresariado pensar onde estão suas fichas nesses campos em disputa e nas suas responsabilidades, das quais querem fugir, quando lhes convém.

Depois de uma semana na qual parte da elite econômica parece ter entendido os potenciais negativos de um governo anti-institucional, o Sete de Setembro foi como a semana verde e amarela nos preços. Muito barulho focalizado, mas por menos do que se esperava. O bolsonarismo concentrou todos os seus recursos para fazer um grande barulho, mudar a dinâmica de forças num dos fronts e se mostrar capaz de cumprir bravatas golpistas. Depois do que se viu hoje, parece certo que deu errado. A capacidade de mobilização do bolsonarismo permanece alta, mas as fotos e filmagens aéreas mostram que depois de muito tempo e dinheiro a mobilização, concertada em umas poucas cidades para fazer mais volume, não deu os números que emergiam espontaneamente em momentos anteriores. Foram muitos recursos para um show de força que ficou aquém do esperado pelos bolsonaristas mais otimistas e analistas mais amedrontados.

O bolsonarismo colocou todas as suas forças em uma ofensiva que pudesse reorganizar a “guerra” que acredita disputar ou garantir uma rendição mais vantajosa. Mostraram que são muitos, mas não são suficientes para serem majoritários numa democracia. Tampouco, contam com apoio para manter a hegemonia política e cultural que almejam, seja pelo convencimento ou pela força. Pelo menos hoje, isso parece improvável. E isso pode ser um risco para o mercado. Muitos analistas querem ver no risco fiscal apenas a piora nas contas e não também os múltiplos riscos políticos, bem como os custos de um governo beligerante que tem que manter seus apoios com dinheiro e paga caro para aprovar qualquer coisa.

O custo do rompimento com o governo será mais baixo e talvez permita alavancagem para negociar com seus sucessores. Ao mesmo tempo, com essa quantidade de gente na rua, dificilmente haverá impeachment, ainda que Dilma tenha tido demonstrações parecidas nas manifestações finais de apoio ao seu governo. Assim, a melhor chance da terceira via, o impeachment de Bolsonaro, fica quase bloqueada.

O mercado que acredita na democracia e pensa nos médio e longo prazos, deve se preocupar mais em como o país vai superar as múltiplas crises em que se encontra. Alguns setores de empresários devem permanecer imbricados com o bolsonarismo. Por exemplo, parte do agronegócio que só vê o curto prazo, não quer saber do mundo em cinco anos e é profundamente autoritário. Além desses, existem operadores tão ideologizados que acham que fazem análise técnica quando pensam a política.

Outros setores parecem vislumbrar que é hora de tirar o time de campo, antes que a derrota se amplie. Parece absurdo que o capitalismo nacional continuará subordinado à sua fração mais atrasada, que defende a ação predatória de curto prazo e vive pulando de crise em crise. Essa posição pode parecer confortável, já que supostamente é mais alinhada aos interesses dos capitalistas. Contudo, num mundo em mudança, se torna menos segura do que parece.

Empresas e empresários serão cobrados por posturas responsáveis social e ambientalmente e devem aprender esse vocabulário e essas práticas. Impossível sustentar esse tipo de discurso e apoiar um governo que ataca instituições, provoca o tensionamento social, além de ter um retrospecto terrível em temas de diversidade e inclusão ou na preservação do meio ambiente.

Hoje, Bolsonaro discursou na Paulista, para cerca de cem mil apoiadores, segundo a PM. Para quem ouviu, fica difícil defender que o bolsonarismo contribui para um ambiente de negócios tranquilo, que permita investimentos de longo prazo, numa sociedade sem tensionamentos. Em ambientes autoritários algumas empresas se lambuzam, enquanto outras têm que buscar arranjos sub-ótimos para acomodar os interesses do governante de plantão e se manter acima da linha da água. Tomadores de decisão são menos racionais do que querem acreditar e suas ideologias influenciam como alocam recursos. Só isso para justificar o apoio estável ao bolsonarismo e suas bandeiras que, além de serem retrógradas, não parecem contribuir para que o Brasil desenvolva seus potenciais sociais, econômicos e culturais.