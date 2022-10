O que tem pautado o debate no Twitter após o primeiro turno das eleições presidenciais: de 03 a 26 de outubro

Renata Cristina Nogueira Santos, Doutoranda na Escola de Administração da UFBA. Servidora Técnico-Administrativa em Educação do IFNMG

José Antônio G. de Pinho, Professor Titular Aposentado da Escola de Administração da UFBA. Pesquisador FGV-EAESP

Uma das redes sociais mais utilizadas para fins políticos nas eleições de 2022 tem sido o Twitter. Pela rapidez e facilidade na produção de conteúdo escrito, a rede social é palco de muitos debates envolvendo os candidatos. Uma das ferramentas do Twitter que possibilita verificar o que está em evidência na discussão política é a análise de tendências do momento, os “Trending Topics”, que, por meio de algoritmos, identifica os assuntos mais falados na rede social em determinado período.

O objetivo deste artigo é identificar os temas predominantes no debate político no Twitter após o primeiro turno das eleições de 2022. Foram considerados os assuntos elevados a Trending Topics no Brasil entre os dias 03 e 26 de outubro pelo próprio Twitter.

Gráfico 1 – Trending Topics Brasil de 03 a 26 de outubro

Fonte: Elaborado pelos autores a partir da fonte getdaytrends.com.

Os dados foram coletados por meio do site “getdaytrends.com”, considerando os 50 tópicos de maior repercussão no dia. Foram selecionados para análise os tópicos relacionados às eleições com mais de 100 mil Tweets. Os títulos das Trending Topics foram considerados fielmente conforme definidos no Twitter, inclusive com hashtags e em caixa alta. Os dados na cor azul escuro se referem a tópicos de repercussão negativa para Bolsonaro e de cor azul claro, de repercussão positiva. Os dados na cor amarelo se referem a tópicos de repercussão negativa para Lula e na cor vermelho claro, de repercussão positiva.

Visualmente, é possível perceber que os Trending Topics de repercussão negativa para o candidato Bolsonaro têm predominado nas discussões após o primeiro turno nesta rede social, seguida das Trends de repercussão positiva para Bolsonaro. As Trends contra Lula são a minoria no debate após o primeiro turno, conforme gráfico abaixo.

Gráfico 2 – Trending Topics sobre Bolsonaro e Lula

Fonte: Elaborado pelos autores

Detalhando as Trends, os dois tópicos que mais repercutiram no Twitter após o primeiro turno das eleições foram “Maçonaria” e “Roberto Jefferson”, com 1.3 milhão de Tweets cada. O primeiro, se refere ao vídeo que circulou na internet do candidato Bolsonaro discursando para maçons. Pelo discurso do vídeo, a gravação provavelmente não foi feita recentemente, mas a cena parece ter abalado parcela de cristãos que apoiam o candidato, visto que, para os católicos, a maçonaria é incompatível com sua fé e para os evangélicos, remete ao satanismo[1]. Nos dias seguintes, viralizaram imagens do candidato com símbolos maçônicos e a oposição soube explorar a repercussão do evento, perturbando o ecossistema bolsonarista e a bolha religiosa fiel ao candidato. Outros tópicos relacionados ao assunto também viralizaram, como “Bolsonaro Satanista” (141.900 Tweets).

O segundo tópico de maior repercussão diz respeito a Roberto Jefferson, ex-Deputado Federal em prisão domiciliar desde janeiro de 2022 que, em um curto intervalo de tempo, ofendeu a Ministra do STF, Cármen Lúcia, descumpriu regras da prisão domiciliar, e reagiu com tiros de fuzil e granada contra policiais federais que cumpriam ordem de prisão contra ele. Como Jefferson era aliado de Bolsonaro, o tópico repercutiu no Twitter em desfavor do presidente, gerando outras Trends menores, relacionando as atitudes de Jefferson a Bolsonaro, como “Bolsonarismo mata” (63.800 Tweets), “BOLSOJEFF” (40.700 Tweets) e “Bolsonaro apoia o crime” (13.800 Tweets). Após a repercussão negativa, Bolsonaro se manifestou contra a atitude de Jefferson, chamando o então aliado de “bandido” e “criminoso”, o que gerou uma divisão nas alas de apoio bolsonarista, visto que a ala mais radical esperava que o presidente apoiasse os ataques de Jefferson [2].

A Trending Topic seguinte de maior repercussão foi “Aparecida” (675.500 Tweets), mais um tópico que envolve religiosidade e em desfavor do candidato Bolsonaro. A presença do candidato à Basílica de Nossa Senhora Aparecida causou alvoroço entre seu rebanho de fiéis, que insultaram religiosos que participavam de um dos principais atos da fé católica [3].

A Trend seguinte também está relacionada a Bolsonaro: “Moro” (529.200 Tweets), que retomou os laços de apoio com o presidente após ter rompido relações com este sob acusação de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal e sua saída do Ministério da Justiça. A aproximação desagradou lavajatistas e foi motivo de reafirmação por apoiadores do Lula de que a prisão do ex-presidente teve motivação política.

As Trends “Bolsonaro NÃO” (414.000 Tweets), “#lulanoflow” (386.100 Tweets), “#SuperLiveBolsonaro22” (256.700 Tweets), “#BolsonaroNoInteligência” (173.100 Tweets), #lulavergonhanacional” (139.600 Tweets), “#LulaNoDLShow” (106.200 Tweets) e “#bolsonaroreeleito22” (102.200 Tweets) dizem respeito a mensagens de apoiadores de cada um dos candidatos sem evento específico relacionado, motivo pelo qual não serão detalhadas.

A palavra “censura” aparece duas vezes nas Trends, como “CENSURA” (407.700 Tweets) e “BOLSONARO CENSUROU JANONES” (138.600 Tweets), ambas em 22/10, relacionadas a decisões do TSE de suspender a veiculação de informações supostamente falsas, distorcidas ou ofensivas pelo Brasil Paralelo e Jovem Pan contra Lula [4] e de determinar a exclusão de postagens no Twitter do Deputado Federal Janones contra Bolsonaro. Relacionada aos mesmos eventos, entrou para as Trending Topics também a palavra “ditadura” (155.600 Tweets).

As Trends “Pintou um clima” (288.300 Tweets) e “BOLSONARO PÉDÓFILO” (207.600 Tweets) se referem a mais uma polêmica envolvendo o presidente Bolsonaro, que, em entrevista a um Podcast em 14/10, narrou o diálogo com um grupo de meninas venezuelanas no Distrito Federal, dizendo que “pintou um clima” com as “menininhas bonitas, de 14, 15 anos”. A sua fala foi associada à exploração sexual de crianças e adolescentes. A declaração causou grande repercussão e foi explorada por adversários nas redes sociais. De acordo com o antropólogo David Nemer, “a questão da pedofilia dentro do ecossistema bolsonarista é um tema bem pesado, já que demonizar o inimigo como pedófilo sempre foi uma arma na narrativa deles” [5].

As Trends “Não mexa no meu salário” (277.600 Tweets), “Bolsonaro e Guedes” (129.500 Tweets) e “NÃO FUZILEM MEU SALÁRIO” (102.700 Tweets) se referem à repercussão negativa sobre proposta de Guedes de congelamento de salários e aposentadorias, desindexando os reajustes do salário mínimo da inflação. Essas declarações do ministro soaram como um “Cavalo de Tróia” na campanha do candidato Bolsonaro.

O tema do Orçamento Secreto tem aparecido com frequência nos assuntos explorados nas redes sociais e, no dia 14/10 atingiu os Trending Topics do Twitter com 179.800 Tweets. Na data, ocorreram as primeiras prisões relacionadas às investigações do Orçamento Secreto.

A Trend “Casimiro” (169.300) foi um tanto curiosa no contexto eleitoral. Em 22/10, o senador Flávio Bolsonaro fez uma montagem fake com uma foto do streamer Casimiro Miguel, personalidade famosa no meio digital por produzir conteúdo de jogos. O streamer não só desmentiu a fake no Twitter, como declarou seu apoio e voto ao candidato Lula. A publicação atingiu rapidamente mais de 1 milhão de curtidas e se tornou a publicação brasileira com maior engajamento na história do Twitter [6].

Em 14/10 a Trend “Damares” (169.000 Tweets) repercutiu quando a ex-ministra do presidente Bolsonaro fez declarações sem prova sobre mutilações, exploração sexual e tráfico de crianças no Pará. Não foi a primeira vez que Damares se envolveu em polêmicas sem prova, incitando o medo desde os tempos em que era pastora de uma igreja evangélica e, ainda, quando estava à frente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

A maior polêmica envolvendo Lula no período analisado se refere à Trend “#lulatransfobico” (133.100 Tweets), cuja fala durante entrevista no Flow Podcast irritou a comunidade LGBTQIA+. Ao discorrer sobre fakenews atribuídas a ele, comentou: “As coisas absurdas que eles inventam todos os dias não têm critérios. Eles são capazes de dizer que você nasceu mulher e, depois, virou homem” [7].

Por fim, na Trend “VALADÃO” (123.900), o pastor evangélico André Valadão, apoiador de Bolsonaro, simulou uma fake sobre uma suposta intimação do TSE para se retratar com Lula, novamente incitando o tema censura contra bolsonaristas pelo TSE. A fake, no entanto, foi desmentida pelo TSE [8].

Analisando as Trending Topics e os assuntos que as motivaram, é possível classificá-las em grandes categorias.

Quadro 1 – Categorias de Trending Topics do Twitter de 03 a 26 de outubro

Fonte: Elaborado pelos autores

Analisando as categorias, verifica-se o que tem expressado bem o que é o governo bolsonaro: religião e armamento como temas predominantes, e a exploração da pauta moral/ costumes bastante presente, com a exploração da fé para legitimar questões políticas e outros temas morais, como pedofilia e preconceito.

A corrupção ocupou uma posição destacada no primeiro turno, com evidência para debates retomando o mensalão, o petrolão e a Lava-Jato, mas para o segundo turno, o que tem sido foco é o Orçamento Secreto, uma novidade da “democracia brasileira” em desfavor de Bolsonaro.

Os Tweets de apoio e os Tweets de rejeição constituem atividades em si das redes, entre elas o twitter. O fato de temas como a Economia estarem em um patamar mais baixo de atenção online indica que temas que deveriam ser pauta para desenvolver Planos de Governo, como planejamento, finanças, emprego, educação, saúde, questões trabalhistas, não tiveram destaque nos debates nas redes, reiterando a predominância de temas polêmicos, morais e de costumes.

É possível perceber que, enquanto Bolsonaro nas últimas semanas parece ter jogado contra si, envolvendo-se em diversas polêmicas, Lula segue jogando parado, como forma de não “fazer marola”, ou seja, não se movimentar muito, não se envolver em controvérsias. Percebe-se, ainda, que o time pró-Lula tem feito um esforço na batalha online contra Bolsonaro, explorando polêmicas que originalmente Bolsonaro usaria contra seus adversários, como pautas morais e religiosas, furando a sua bolha de apoio e desorganizando seu ecossistema. Bolsonaro tem despendido grande parte do seu tempo e audiência se defendendo das próprias polêmicas que vem provocando. De uma certa forma, ele tem produzido provas contra si próprio. Será interessante acompanhar o movimento das redes, faltando poucos dias para a eleição, no sentido de identificar se os candidatos ainda têm alguma carta na manga para desferir contra o concorrente, não dando a ele tempo e margem de manobra para respostas adequadas.

