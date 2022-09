O que esperar da 77ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas?

Rafael Mesquita, Professor de Relações Internacionais do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco (DCP-UFPE), membro do Núcleo de Estudos de Política Comparada a Relações Internacionais (NEPI) e Associate Research Fellow 2022-3 do German Institute of Global and Area Studies (GIGA)

Nesta terça-feira (13) terá início a 77ª Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Dezenas de chefes de Estado e do governo, ministros e outros dignatários se dirigem nos próximos dias a Nova York para pronunciar os habituais discursos que marcam o início dos trabalhos da organização.

O encontro adquire significado especial por ser o primeiro Debate Geral da Assembleia desde o início da guerra aberta entre Rússia e Ucrânia, elevando as expectativas sobre como as delegações se posicionarão. Na esteira do confronto, preocupações sobre segurança energética e produção de alimentos carregam ainda mais a agenda que deverá emergir na sessão.

Diante de um cenário assim apreensivo, o que esperar dos trabalhos que breve se iniciam na ONU? Os dados sugerem que o período 2022-23 irá seguir uma tendência que, pouco a pouco, vem se cristalizando na instituição: encolhimento da capacidade de consenso e aumento dos contenciosos. Se tomamos como indicador o desfecho das propostas de resoluções apresentadas na Assembleia desde o ano 2000, vemos uma trajetória geral de declínio no montante de projetos adotados sem necessidade de votação e elevação dos textos que, por não consolidarem unanimidade, são expostos a votações nominais. Como vemos na figura, há dez anos, entre 150 e 200 propostas em média eram aprovadas consensualmente, contra aproximadamente 70 que eram votadas a cada sessão. Desde 2013, essas últimas crescem continuamente, de modo que o total de propostas votadas está hoje muito perto de alcançar o das consensuais – um patamar inédito em mais de duas décadas.

Fonte: elaborada a partir da base de dados UN General Assembly Sponsorship

Essa tendência já pronunciada antes da crise russo-ucraniana deve tornar-se ainda mais severa neste ano. A guerra colocou nova tensão entre as grandes potências e seus respectivos aliados, contaminou outras pautas, ao mesmo tempo que induziu um número consternador de países a buscar uma postura neutra, subtraindo-se de tomar parte entre EUA ou Rússia. Para além desse choque no campo da segurança e estratégia, iniciativas em outros dossiês – como a Our Common Agenda avançada pelo Secretário Geral Guterres – também não fazem consenso na organização e estarão no centro das discussões dos próximos meses.

Assim, podemos esperar que essa 77ª Sessão será uma das mais conflituosas desde o fim da Guerra Fria. Por coincidência ou sinal assombroso, presidirá a Assembleia Csaba Kőrösi, diplomata da Hungria – país que experimentou em primeira mão, há seis décadas, o mal que os tanques do Moscou são capazes de causar enquanto duram os diálogos em Nova York.