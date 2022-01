O pulo do Rato: Paraná não atualiza na propaganda os números reais de vagas de emprego do Estado

Requião Filho, Deputado Estadual no Paraná (ALEP)

Pedi, em novembro de 2021, informações ao Paraná sobre os dados reais da geração de empregos no Estado, durante a pandemia. Causou estranheza que, para divulgar números errados e superestimados, o governador Ratinho Jr. não poupou esforços em propaganda… Porém, para corrigir, a pressa não existiu, nem a vontade de divulgação.

O pedido de informações foi baseado em notícias que revelaram a real situação da geração de vagas formais em 2020, que caiu pela metade com a revisão de dados do CAGED. Oras, se as vagas no Brasil todo tinham caído, logo, do Paraná, poderíamos supor que também haviam divergências, correto? E bingo!

Em resposta ao pedido, o próprio Governo admite: Os dados divulgados pelo Paraná foram extraídos do CAGED, com saldo de empregos em 2020 menor do que o divulgado. Naquele ano, o Paraná registrava apenas 29.167 novos empregos, enquanto os propagandas se vangloriavam com mais de 44 mil novos postos de trabalho. Uma diferença de 53% entre o número real o marketing do governo. Já em 2021, o número verdadeiro foi de 196.143 empregos, enquanto o divulgado foi de 200.095, uma diferença de 2% entre ambos.

O problema, no entanto, não é apenas de erros de cálculo, mas da propagação de incertezas, na vontade de fazer propaganda. E o mais absurdo, ainda admite a sua própria inoperância quando se trata do controle das informações do Estado.

O Paraná sem o CAGED não sabe quantas vagas ele próprio gera? Esse é o tal choque de gestão anunciado pelo Ratinho Jr? Em qualquer empresa, se você não tem conhecimento de seus próprios erros e acertos, você está fadado ao fracasso. Coleta de dados, avaliação, monitoramento e aperfeiçoamento deveriam fazer parte da prática e não apenas do jargão de “compliance” que o governo brada por aí.

Seria um fato novo? Segundo o próprio governo, isso acontece todo mês, com correções retroativas. O governo sabe da falta de informação que ocorre, com a dependência do Paraná ao sistema federal… E faz o que? Divulga amplamente, como a mais absoluta verdade, dados frágeis que podem sofrer correção a qualquer momento.

Trata do erro seu trunfo, afinal números inflacionados são bons para a campanha. Quem não gostaria de enganos de 50% para cima, não é?

Enquanto isso, impostos, água e luz sobem, o desemprego aumenta, a quantidade de profissionais sem vínculo empregatício tendo que sair de suas áreas para trabalhar com bicos e aplicativos só cresce… E o governo se gaba de algo que ele nem tem certeza que existe.