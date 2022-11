O princípio da subsidiariedade na vida cultural da comunidade

Allan Carlos Moreira Magalhães, Doutor e Pós-Doutor em Direito (UNIFOR), Professor e Pesquisador com estudos no campo dos Direitos Culturais, Articulista do Instituto Brasileiro de Direitos Culturais (IBDCult). Autor do livro “Patrimônio Cultural, Democracia e Federalismo”

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 [1] assegura o direito de toda pessoa tomar parte livremente na vida cultural da comunidade. Trata-se de um dispositivo que confere primazia à liberdade cultural, enquanto direito individual, em face da própria comunidade e do Estado. Contudo, no exercício desses direitos e liberdades todos estão sujeitos às limitações legais, cujo fim seja assegurar o reconhecimento e o respeito de direitos e liberdades de outrem, assim como as justas exigências da moral, ordem pública e bem-estar de uma sociedade democrática.

A efetivação do direito de participar da vida cultural da comunidade numa sociedade pluralista – politicamente formada por vários grupos ou centros de poder que estão em constante disputa – e caracterizada pela diversidade cultural que precisa conferir a todas as comunidades os meios para desenvolver suas manifestações culturais, demanda um princípio basilar que possa reger toda essa complexa rede de relações e interesses: o princípio da subsidiariedade.

O princípio da subsidiariedade não possui no Brasil previsão expressa na Constituição de 1988, mas pode ser extraído dos seus demais princípios e valores enquanto uma forma de organização da sociedade. O pensamento cristão e a doutrina social da Igreja Católica contemplam o princípio da subsidiariedade nas Encíclicas Rerum Novarum do Papa Leão XIII [2] e a Quadragéssimo Anno, do Papa Pio XI [3] quando conferem primazia aos indivíduos e às comunidades menores para realizar os seus próprios interesses; aponta a injustiça de suprimir-se o direito das pessoas e das comunidades menores de agirem conforme sua própria iniciativa; bem como o dever das comunidades maiores de auxiliarem as menores no caso de incapacidade desta de alcançar seus objetivos [4].

Assim, o princípio da subsidiariedade limita a intervenção da comunidade maior nas menores ou nas decisões dos indivíduos se eles têm condições de alcançar sozinhos os seus objetivos e finalidades (dimensão negativa) e impõe às comunidades maiores o dever de agir, coadjuvando as comunidades menores e os indivíduos se estes não forem capazes de alcançar seus objetivos sozinhos (dimensão positiva).

Neste sentido, cada comunidade tem a autonomia para definir os seus valores e práticas culturais e os modos e meios de mantê-los vivos; cada indivíduo tem a liberdade de participar e deixar de participar da vida cultural da(s) comunidade(s) que escolherem; e o Estado – comunidade de maior abrangência – tem o papel de coadjuvar as comunidades e os indivíduos com políticas públicas que animem a vida cultural.

A atuação estatal, portanto, deve distanciar-se dos extremos: nem deve ser a de um Estado tutor e protetor que decide o que é melhor para a comunidade e os indivíduos, pois isto conduz à absorção destes, num movimento de homogeneização cultural, o que conduz à perda da autonomia e da diversidade cultural, pois os esforços estatais direcionam todos a uma única fonte. E no outro extremo, o Estado não pode ser omisso diante das necessidades culturais da comunidade e dos indivíduos, pois tem o dever de promovê-la e protegê-la, pois se trata de um direito fundamental.

Assim, cabe ao Estado promover uma política multidirecional em que as comunidades e os indivíduos têm uma atuação ativa na vida cultural sustentada na democracia cultural que tem como pressupostos a diversidade cultural e o pluralismo em que a comunidade atua em conjunto com o Estado na definição das políticas culturais.

Notas

