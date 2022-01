O poder da (re)significação para as mulheres

Ingrid Graziele Reis do Nascimento, Doutora em Engenharia do Território pela Instituto Superior Técnico de Lisboa

Ressignificar faz toda a diferença. Antes, uma crítica ou um elogio eram capazes de alterar todo o contexto do cotidiano. Atualmente, a liberdade de expressão fornece uma licença poética que legitima a cada um expressar aquilo que pensa sem necessariamente soar como ofensa.

O preconceito, a misoginia e a hipocrisia vêm revestidos de opinião e liberdade, mas, na verdade, camuflam um sádico desejo de sequestrar a alegria e o prazer alheio. E, o pior de tudo isso é a falta de autopercepção do emissor.

A mulher todos os dias enfrenta o desafio de simplesmente ser o que ela quiser ser. A mãe, a empresária, a “influencer”, a dançarina ou a prostituta, seja o que for, todas as escolhas vão exigir que ela prove para a sociedade que ela está bem e satisfeita com a sua opção.

Tantas são as teorias, as recomendações às receitas, mas nada melhor do que aceitar que cada uma é única, tem sua história e é ela que vai definir quem você é. Limites, todos temos e precisamos respeitá-los, a apelação da atualidade é a existência de homens e mulheres perfeitos sem defeitos.

No gênero feminino então, o jargão “perfeito sem defeitos” é ainda mais patente. E a depender da escolha profissional, é difícil agradar.

Por exemplo, ser for uma mulher modelo, bonita padrão, delicada, fala paulatinamente e delicadamente. Pronto, essas qualidades fatalmente já são subentendidas como: vazia, sem conteúdo, rasa e por aí vai.

O contrário também existe. Saindo da beleza padrão e do comportamento padrão, geralmente é considerada inteligente e nem sempre representará ameaça aos demais. O desafio de equilibrar beleza, competência e personalidade autêntica é uma missão quase impossível.

O julgamento é franco, e de fato precisamos desconstruir padrões ou ao menos repensar rotas, a fim de ressignificar o papel de cada uma e principalmente em ambientes ainda austeros. Devemos dar um basta nas elucubrações e caminharmos rumo às ações.

Não devemos esperar que o mundo mude. Então, por que não começar a ressignificar o seu pensamento e questionar se é necessário expressar sua opinião de maneira a entender se ela vai agregar ou não na vida do outro.