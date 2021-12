O novo surto de Infuenza H3N2 Darwim: a importância da política de educação em saúde e imunização

Emmanuelle Daltro é Enfermeira Sanitarista, Doutora em Administração (EA-UFBA), Pós Doutoranda em Cidade Digital Estratégica na PUC-PR

Parece que o Brasil está experimentando um novo surto de gripe oriunda do vírus Influenza A (H3N2), sobreposto à pandemia da COVID-19. Esse vírus descoberto nos 1960 em Hong Kong sofreu uma nova mutação na Austrália este ano e se encontra em pleno momento de surto de contágio no Brasil.

A pandemia do novo coronavírus deflagrou uma campanha mundial de prevenção, com forte apelo por medidas não farmacêuticas de distanciamento social, uso de máscaras, higienização das mãos. No segundo semestre no Brasil, assistiu-se a uma diminuição no avanço de casos e óbitos no país devido ao aumento significativo da cobertura vacinal de sua população contra a COVID-19, apesar dos mais de 617 mil óbitos (segundo país do mundo com número total de óbitos) e mais de 22,2 milhões de contaminados registrados (oficiais).

Entretanto, devido à possibilidade de aumento da curva de contágio com a nova variante ômicron, vários prefeitos e governadores estão cancelando festas de reveillon e de carnaval e exigindo o uso de máscaras em locais fechados ou em locais abertos com aglomeração. Eis que começa a surgir mais um problema de epidemia com o subtipo do influenzavírus – H3N2 Darwin. Localmente percebido no Rio de Janeiro, o surto da “nova gripe” já é considerado epidemia em alguns Estados brasileiros, como é o caso de São Paulo. No Estado da Bahia foi registrada a primeira morte relacionada ao vírus, que já chegou também aos Estados de Rondônia e ao Espírito Santo, entre outros.

A gripe é uma doença conhecida. Embora os sintomas sofram discreta variação em função das mutações virais, a forma prioritária de transmissão, por tosse e espirros, se mantém, assim como as medidas de prevenção, dentre as quais destacam-se uso de máscaras, lavagem de mãos e vacinação. Neste cenário, no qual a COVID-19 e a gripe, duas doenças de etiopatogenia semelhante, concorrem para a ampliação dos desafios impostos ao Sistema Único de Saúde (SUS), propomos a reflexão sobre o porquê de não estarmos em condição privilegiada para enfrentar uma nova cepa de influenza, já que esta tem medidas de prevenção similares à da COVID-19.

É possível que uma parcela significativa da população brasileira tenha evitado a contaminação pelo novo coronavírus fazendo distanciamento social e usando máscara. Após o avanço da vacinação e reabertura dos serviços, a reaproximação entre as pessoas foi inevitável, restando a lavagem de mãos e o uso de máscaras como pilares da prevenção comuns à COVID-19 e à gripe.

A verdade indigesta é que a máscara tem se tornado, cada vez mais, uma peça burocrática levada consigo apenas para cumprir protocolo. Enquanto o distanciamento social é inequívoco, o uso de máscara requer técnica. Nas escolas de saúde, há aulas específicas voltadas para ensinar o uso adequado deste equipamento de proteção individual. Neste sentido, não obstante o esforço para sensibilizar a população para o uso de máscaras, nota-se a necessidade de uma política de educação em saúde que trate a prevenção e o controle das doenças infectocontagiosas de magnitude global de forma estratégica. A capacitação permanente e sistemática para a adoção de medidas contingenciais, como o uso de equipamentos de proteção individual e lavagem de mãos é uma questão de saúde pública e deve integrar o leque de ações do SUS.

Em relação à vacinação, igual conjectura pode ser feita. O Programa Nacional de Imunizações (PNI) é um dos melhores programas de imunização do mundo, contemplando, dentre os mais de 20 produtos, imunobiológicos contra a gripe. Com uma rede capilarizada e profissionais qualificados, o PNI tem potencial para minimizar a ocorrência de surtos e epidemias de gripe e demais doenças imunopreveníveis. Isso não ocorreu. Muito pelo contrário, o que se vê no Brasil é uma diminuição nas coberturas vacinais de diversas doenças imunopreveníveis, em diversas faixas etárias, como por exemplo a da BCG em menor de ano que passou de 106,7% em 2010 para 74,03% em 2020 e a da Poliomielite que passou de 99,35% para 76,05%, no mesmo período (dados do DATASUS).

Os exemplos demonstram como a negligência com a política de educação em saúde e com a PNI levam à incapacidade de prevenir doenças e agravos, o recrudescimento de doenças como o sarampo e a poliomielite, que durante décadas foram consideradas erradicadas em âmbito nacional. A fragilidade de estratégia na operacionalização destas políticas, em especial, se reflete em ações desarticuladas, que não agregam valor para o enfrentamento eficiente dos múltiplos problemas de saúde, favorecendo o retrabalho, a perda de tempo e de vidas.