O imperativo amazônico: em busca de projeto que ofereça vida digna

Felipe Iraldo de Oliveira Biasoli, Doutor em Ciência Política pela Universidade Federal Fluminense, autor do livro “A redescoberta do Brasil na Amazônia: Mangabeira Unger e o Projeto Nacional” e servidor público

As trágicas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips em junho deste ano explicitaram três catástrofes brasileiras entrelaçadas: a crise do federalismo, a pobreza em meio à vida nos confins amazônicos e a falta de projeto para a região.

Com uma população de cerca de 20 mil habitantes e estendendo-se por área semelhante à soma dos estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, Atalaia do Norte (AM), na região do Vale do Javari e local do crime, possui péssimos indicadores: segundo o último Censo, cerca de 36% das pessoas de 15 anos ou mais eram analfabetas, quase metade das crianças de 0 a 5 anos viviam em domicílios nos quais o seu responsável era analfabeto e cuja residência não possuía saneamento básico. O governo do Amazonas informava que mais de 50% da população atalaiense dependia de benefícios sociais para sobreviver, por isso está inscrita no Cad Único[1]. Além disso, em IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) o município foi o antepenúltimo entre todos os 5.565 do Brasil.

Ao avaliar os dados disponibilizados sobre Atalaia do Norte pelo Tribunal de Contas do Amazonas, chama atenção a lei orçamentária de 2022 enviada pelo prefeito para votação na Câmara de Vereadores no final do ano passado: as receitas correntes foram estimadas em R$ 68,3 milhões. Do montante, menos de R$ 1,5 milhão seria oriunda de arrecadação própria. Praticamente todo o restante (R$ 66,8 milhões) decorre de transferências da União e do estado do Amazonas. Quando olhamos para a execução do orçamento até 30 de junho de 2022, segundo informações disponíveis no site de Transparência Municipal da Associação Amazonense de Municípios, percebemos que o município não arrecadou sequer um centavo com IPTU (Imposto de Propriedade Territorial Urbana) ou com ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Intervivos). As suas únicas fontes de arrecadação própria praticamente não exigem qualquer esforço fiscal: trata-se da retenção de imposto de renda na fonte dos próprios servidores públicos municipais (R$ 1.108.566,86) e um pequeno valor de ISS (Imposto Sobre Serviços) no valor de R$ 470.393,82, possivelmente por conta da retenção na fonte derivada de serviços prestados pelas empresas à própria prefeitura. Atalaia não é exemplo singular. Muitos municípios brasileiros, especialmente na Amazônia, não contam com os requisitos mínimos capazes de romper o isolamento, dar vida digna aos seus moradores e ser agente da transformação local. Assim, floresce a pobreza.

Se Dostoievski tivesse estudado o sertanejo que, querendo sobreviver, foge do semi-árido nordestino para tentar a sorte nos ciclos da borracha na Amazônia, esta epopeia “sombrearia as suas páginas mais lúgubres”, dissera Euclides da Cunha. Ao contrário do que se poderia pensar, muitas das comunidades ditas tradicionais e de populações ribeirinhas na Amazônia são relativamente recentes e foram conformadas justamente por nordestinos que migraram para a região atraídos pela ilusão de riqueza com a atividade de seringueiro e por lá constituíram família. Viviam da mão para a boca na secura do sertão nordestino e migraram para viver da mão para a boca no isolamento do interior amazônico. O eldorado amazônico rapidamente se transformara em inferno verde.

O Vale do Javari, um dos locais mais isolados do país, fez os brasileiros despertarem para a história de tensão e conflito, ao mesmo tempo que de miscigenação e aculturação, entre os migrantes caboclizados e os indígenas que ali já estavam. A pobreza, contudo, constitui parte constante da cenografia local. Isolados, vivendo vida de privações, um sentimento permanente de que foram esquecidos pelo Estado: a vida passa a valer pouco e emergem conflitos entre os grupos mais pobres e marginalizados da sociedade brasileira. Eis o panorama propício para se desenvolver a economia predatória – desmatamento e caça ilegais, tráfico de drogas e de armas…

A União, por sua vez, reduziu os recursos voltados para a saúde indígena. Mesmo os indígenas não-isolados sofrem os efeitos da péssima oferta de serviços públicos, especialmente de saúde e educação, além da incapacidade do estado em garantir a segurança das TIs (Terras Indígenas). Há um misto de generosidade e crueldade em relação aos indígenas: no papel, o Brasil tem uma superfície de TIs demarcadas maior do que muitos países. Na prática, os serviços públicos oferecidos são péssimos e o estado é incapaz de garantir o enforcement das áreas demarcadas e mesmo da segurança física da população indígena.

O modelo de desenvolvimento do estado do Amazonas concentrou em Manaus as oportunidades de emprego por meio de incentivos à indústria na Zona Franca ao custo do esvaziamento e empobrecimento do interior. População reduzida no interior manteve a floresta relativamente bem preservada, com exceção da sua divisa com Rondônia. Atualmente, a indústria sediada na Zona Franca se vê ameaçada diante de constrangimentos internos e externos, com a consequente multiplicação dos problemas sociais em Manaus. Fora da grande metrópole amazônica, o projeto de oferecer benefícios sociais aos amazônidas sob o compromisso não-escrito de tê-los como garantidores da proteção florestal não é suficiente nem para garantir a sobrevivência digna das populações e nem tampouco para preservar a floresta. Já não serve sequer para ganhar tempo enquanto se pensa em algo a ser proposto. O homem amazônico, indígena ou caboclizado, agoniza em sua luta pela sobrevivência, na qual a situação de miserabilidade humana contrasta com a riqueza da biodiversidade. Prova cabal de que o atual projeto de desenvolvimento regional é ruína. Para os demais estados amazônicos, os desafios são igualmente colossais.

A zona industrial franca de Manaus precisa velozmente adequar-se às inovações da economia do conhecimento para não sucumbir. A biodiversidade de fauna e flora do interior amazonense precisa ser racionalmente aproveitada, de modo a mostrar que tais riquezas não são apenas abstração presente somente em discursos. Um complexo industrial de Manaus renovado e integrado às cadeias produtivas globais na economia do conhecimento – e, preferencialmente, compensando localmente as suas emissões de carbono – poderá levantar o interior por meio da construção e do aproveitamento de diversos complexos verdes a serem concebidos em cada uma das suas sub-regiões, beneficiando os seus moradores e gerando novas fontes de receitas para os municípios.

Reduzir a dependência das transferências constitucionais e modernizar a administração tributária dos municípios são outras tarefas a serem realizadas: o federalismo fiscal requer reforma a ser aprovada pelo Congresso Nacional. Urge alterar a Lei de Responsabilidade Fiscal para estimular os municípios a reforçarem a arrecadação própria e a reduzirem a dependência das transferências constitucionais. Alguns dos tributos de competência municipal, como o IPTU e o ITBI, fazem com que estes entes tenham de fiscalizar a propriedade e contar com cadastros imobiliários atualizados, o que permitirá avançar na solução do problema histórico da falta de regularização fundiária. Além disso, caso o município consiga fiscalizar e arrecadar o Imposto Territorial Rural, a legislação prevê que a totalidade dos recursos permaneça com o Tesouro Municipal. O Executivo federal pode ainda criar programa de auxílio técnico que auxilie prefeitos e gestores a implementarem as medidas.

O projeto atual de desenvolvimento para o Amazonas e para a Amazônia joga pobres contra pobres em luta fratricida, fazendo florescer a economia informal, ilegal e predatória, com consequências difíceis de mensurar. O Amazonas, a Amazônia e o Brasil precisam de novo projeto já! Essa seria a mais bela homenagem à memória de Bruno e Dom.

